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Почему началась война

Игорь Эйдман
8 сентября 2023, 18:49
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У путинской войны есть глубокие культурно-исторические корни.
Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот

Кто-то говорит, российская верхушка просто хочет с помощью войны сохранить свою власть. Другие считают, что Путин сошёл с ума, решил, что он Екатерина 2, и пытается возродить империю. Третьи, что во всем виновата коррупция, а власти нужно прикрыть войной своё воровство.

Все это отчасти так, но у путинской войны есть и более глубокие культурно-исторические корни.

Не случайно, что именно и только Россия в 21 веке пытается аннексировать чужие территории и ведёт откровенно империалистическую войну в Европе. Все другие "великие державы" давно отказались от политики колониальных захватов, ставших нерентабельными ещё в середине 20 века, а Россия активно прирастает захваченными землями, которые ей приносят одни убытки.

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Британский, Французский, Бельгийский, Голандский империализм были эгоистично рациональны. Колониальные войны велись, колонии захватывались как коммерческие проекты, ради прибыли метрополии. Бельгийское Конго было, например, формально частным предприятием короля Леопольда, который на нём просто обогощался. Колониализм умер тогда, когда стал не выгоден.

Российский империализм имеет другую природу, поэтому он возродился в то время, когда другие колониальные империи давно распались. Им движет не расчёт, а мания величия и нарциссизм. Он иррационален и садо-мазохичен. Российская колониальная империя ведёт экспансию не ради прибыли, а ради амбиций, гордыни, бредовых идей величия и мессианства.

При этом, русским как нации ничего реального от этой экспансии не достаётся. В СССР, например, в русских областях уровень жизни был ниже, чем во многих т.н. "национальных республиках" (т.е. фактически колониях России). Вместо хлеба россиянам в разное время скармливали гордость за "великую православную империю", "первое в мире социалистическое государство, несущее свет всему человечеству", "мощную сверхдержаву, которую все уважают и боятся", "страну-победителей, спасшую мир от нацизма"; православный, панславянский или коммунистическийи мессианизм.

Самый популярный российский идеолог Достоевский писал: "Москва еще третьим Римом не была, а между тем, должно же исполниться пророчество, потому что четвертого Рима не будет, а без Рима мир не обойдется". "Всякий великий народ верит и должен верить, что в нем-то и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной…".

Мессианские претензии продолжаются веками. После краха утопии "Третьего Рима" была коммунистическая утопия, которой сталинские голодные рабы хотели облагодетельствовать человечество. Сейчас путинская Россия опять спасает Африку от неоколониализма, а традиционные ценности во всем мире от ЛГБТ. Путинских рабов посылают "спасать братьев на Украине", убивая и калеча их.

Российский ирррациональный садо-мазохистский империализм, как алкоголизм или наркомания, плохо поддаётся лечению и грозит рецидивами.

В 90-е Запад пытался помочь России выздороветь, но она после робкой попытки остепениться, выкинула в ближайшую придорожную канаву цивильный костюм демократических институтов и ценностей, и опять ушла в кровавый имперский запой.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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