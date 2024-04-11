Почему началась дипломатическая суета вокруг войны

Проблема в том, что Британия и Франция самостоятельно не потянут объем помощи Украине.

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Макрон, Шольц, Байден / Колаж: Главред, фото: ОПУ, LRT.lt

Пожалуй, уже все заметили, что среди западных партнеров сформировались два течения. США и Германия считают, что с приемом Украины в НАТО спешить не надо (а лучше вообще не принимать, потому что может произойти что-то плохое). А вот Великобритания и Франция совместно поддерживают вступление Украины в НАТО, когда это будет возможным (то есть, это все равно не скоро).

Есть разногласия и в определении победной цели войны. Для широкой общественности в употреблении две словесные конструкции. Штаты и Германия повторяют, что нельзя допустить поражения Украины. Свежий тандем Великобритании и Франции настаивает, что Украина должна победить.

Но ведь это словесные наперстки. А что под ними? Из различных аналитических материалов и публицистических статей можно понять следующее.

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Германия склоняется, что непоражение Украины - это если россия оставит за собой (там придумают какую-то дипломатически-юридическую казуистику) Крым и Донбасс, а с других захваченных после 2022 года территорий она уберется. Это близко к "плану Трампа" (от которого он пока открещивается), и, видимо, именно этот подход О. Шольц намерен обсудить с Си Цзиньпином на следующей неделе.

Франко-британский тандем, Британия, прежде всего, считает, что Донбасс и Крым - это слишком много для агрессора и правильнее оставить ему только Крым, но и тот в какое-то временное пользование (пока не умрет Путин), а затем должна начаться процедура возвращения полуострова Украине - что-то наподобие возвращения Гонконга в Китай.

Соответственно, британцы и французы, у которых свои счета к России, поддерживают поставки нам столько оружия и финансы (даже допускают ввод своих войск - но на словах!), чтобы мы могли наступать и освобождать оккупированные территории.

А Штаты и те, кто исповедует их подход (таких, к сожалению, большинство), считают, что поддержку Украине надо оказывать ограниченно и дозировано, чтобы она постепенно, контролируемо откатывалась на фронте. Пока ее руководство не созреет к началу переговоров.

Проблема в том, что Великобритания и Франция самостоятельно не потянут объем помощи Украине, который необходим для реализации их относительно приемлемого подхода. А вот США и Германия способны это сделать, но до сих пор не хотят окончательно портить отношения с Кремлем.

И обратите внимание, что В. Зеленский публично несколько смягчил свою непримиримую риторику относительно переговоров с Россией и сейчас допускает их возможность после освобождения оккупированных после 2022 года территорий.

Конечно, все это обсуждается с Китаем, чьи отношения с Россией становятся все более похожими на отношения сюзерена и вассала, по крайней мере, с точки зрения торгового баланса. А в Пекине руководствуются принципом: все, что экономически выгодно Китаю, является патриотичным и правильным, как бы цинично это ни выглядело для "глупых белых обезьян".

Соответственно, Китай считает Украину зоной исключительных интересов России. Но его раздражает, что война затягивается, и США и Европа вынуждены тратить свои деньги на производство оружия для Украины, а не на закупку китайских товаров. То есть, Китай поддержит прекращение боевых действий в центре Европы на любых условиях, независимо от того, насколько они будут соответствовать справедливости и международному праву. Главное, чтобы это примирение было долговременным, и Китай имел возможность заработать на восстановлении разрушенного в Украине, независимо от того, кто и как будет эти территории контролировать после мирных переговоров.

Вот такие расклады вокруг нас. Украина продолжаю апеллировать к партнерам, надеяться на них и так далее. И критически мало делается для того, чтобы обеспечить приемлемую переговорную позицию как с партнерами, так и с агрессором за счет внутриукраинских возможностей.

Недоимперия убеждена и убеждает всех остальных (для того и был визит С. Лаврова в Китай), что летом она прорвет фронт и навяжет свои условия капитуляции Украины. Нам надо выстоять - независимо от того, какой будет западная поддержка.

Ничего нового: все решают фронт и тыл, который работает на фронт. И вот тут признать ситуацию полностью удовлетворительной не получается даже у телемаратона.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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