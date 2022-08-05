Почему на Донбассе "кромешный ад"

Украинский военный / Фото УНИАН

Масштабное наступление ВСУ пока не началось. Зато президент Зеленский констатировал, что на Донбассе творится кромешный ад.

Расшифрую его как всегда эмоциональное заявление.

"Кромешный ад" - это когда на позиции ВСУ в Песках и Авдеевке ежесуточно обрушивается 5-6 тысяч (!) разных боеприпасов. Рашисты продолжают свою тактику "огненного вала", при помощи которой они захватили Мариуполь, а позже практически всю Луганскую область.

При такой плотности артогня массово гибнут наши воины, потому разрушаются любые защитные сооружения. И потом рашисты наступают. И уже не имеют значения ни моральные качества оккупантов, ни их воинские навыки, потому что противостоять им просто некому.

"А как же наши замечательный хаймарсы?! - воскликнет продвинутый Интернет-защитник Украины. - Ведь мы же каждый день видим сюжеты про уничтоженные вражеские склады боеприпасов, штабы и технику!".

Все так. Но кто сказал, что склады уничтожены все? С момента потери нами Дебальцево (еще помните, как предательски это было?) рашисты возят боеприпасы и вооружение на Донбасс эшелонами. И того, что находится вблизи линии фронта, увы, хватает для этого самого "огненного вала".

И вообще, хаймарсы, НАТО-вские гаубицы и прочее вооружение — оружие современное и эффективное. Но сейчас речь не о качестве, а о количестве. Мы проигрываем в артиллерийских дуэлях, потому что на каждый наш ствол у врага их пять. А то и десять, пусть и не самых точных.

При этом, продолжая наступление на Донбассе, враг одновременно перекидывает часть живой силы и техники на юг, в Херсонскую область, для сдерживания нашего потенциального контрнаступления и для своего наступления на Николаев, Запорожье и дальше на Днепр через Кривой Рог.

То есть, не только наступательные возможности, но и мобилизационные ресурсы рашистов оценивались неверно. И все эти песнопения экспертов, рассказывающих, что в армии вторжения уже некем заменять выбывших бойцов и технику — не более, чем самообман. Что довольно логично, так как недоимперия огромна, население нище, и денег, которые предлагают за контракт на войну против Украины, достаточно, чтобы пополнять потрепанные в боях части. А техники со времен СССР там просто несчитано.

Совершенно очевидно, что в нынешних условиях мирные переговоры могут состояться только на рашистских условиях, что равносильно капитуляции. Именно это и вызывает у ряда специалистов весьма встревоженное состояние.