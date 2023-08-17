Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФ

В Украине нет достаточного количества средств поражения, чтобы разфигачить эти аэродромы вместе с бомбардировщиками.

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Война в Украине / коллаж Главред, фото Википедия, милитарный

Читаю вчера на одном из телеграмм-каналов, который предупреждает по угрозе ракетных ударов:

30 единиц Ту-22М3 расположены на ближайших к Украине аэродромах с 31 единицами ракет Х-22.

И вот у меня возникает вопрос. А какого черта на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят снаряжении стратегические бомбардировщики?

видео дня

Причем они там стоят уже не первый месяц.

А стоят они там потому, что им нечего бояться. Потому что в Украине нет достаточного количества средств поражения, чтобы разфигачить эти аэродромы вместе с бомбардировщиками.

И все эти воздушные рейды на Москву это больше для хайпа. Потому что запустить десяток беспилотников, один из которых долетит и поразит бизнес-центр это информационно выигрышная стратегия. Как минимум, информационное поле на целый день будет заполнено.

А вот этих десяток беспилотников нет смысла запускать на аэродром, потому что вряд ли какой-то долетит через плотное ПВО. Поэтому запускать надо 50-100 шт за раз для получения результата. Только проблемка в том, что мы не производим их в достаточном количестве.

И русские это уже поняли. Поэтому и не боятся.

А нам лишь остается хайповать на Москве. В то время как бомбардировщики спокойно стоят на аэродромах и безнаказанно уничтожают нашу инфраструктуру.

И каждый раз, когда вы услышите об атаке беспилотников на Москву, то помните, что гораздо ближе спокойно стоят бомбардировщики. И уже на следующий день они могут атаковать Украину.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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