УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 года

Юрий Богданов
19 ноября 2023, 09:10
Хочу немного защитить наших "антикоррупционеров" в контексте международной помощи.
Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 года
Мы не являемся и не были фактором, который находится в центре американской политики / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Одинаково смешно читать и как Каленюк и компания "налобировали" нам F-16 (конечно, их реальная роль в этом находится где-то на грани с абсолютным нулем), и как сейчас их распинают в комментариях у Каленюк, что это они виноваты, что принятие закона о помощи нам, Израилю и Тайваню тормозится. Потому что гиперболизировали коррупцию до галактических масштабов.

Хотя они гиперболизировали и несли потоки бесперцедентного бреда, но происходящее - не их вина.

видео дня

Не хочу никого расстраивать, но мы не являемся и не были фактором, который находится в центре американской политики. Даже когда принимаются решения относительно нас и нашей войны приоритеты выглядят примерно так:

1. Американские политика, выборы и их контекст. Например, цены на бензин или миграционный "кризис", социальное неравенство в США и социальное напряжение - на несколько уровней более важные вопросы. Даже гипотетическое участие США в войне рассматривается как фактор внутренней политики. Афганская война воспринимается как не имевшая никакого смысла для США, успешность иракской войны - беспрекословна на поле боя, но сомнительна политически. Война с Россией? Нет! Война с Ираном? Не желательно. Война за Тайвань? Фффффф... На этом, а также на куче внутренних проблем и играют изоляционисты.

2. Комплекс международных отношений. В первую очередь - с Китаем и Европой. И необходимость балансировать между его сдерживанием и осторожной политикой, которая не приведет к коллапсу торговли США и Китая, не погрузит мир в большой экономический кризис, не повысит градус популизма и нестабильности. В то же время Европа должна видеть, что США сдерживают агрессию, но и сама вносить свой вклад.

3. Россия. Да, Россия, что с ней будет - гораздо важнее вопрос этой войны, чем судьба Украины. Примерно для всех, кроме нас самих. Амбиции России должны быть ограничены, Путин должен быть загнан под стол, но желательно чтобы Россия не стала failed state и не превратилась в Сомали с ядерной бомбой и нефтью. Так же - желательно - чтобы не превратилась в КНДР. Ну и чтобы российские ресурсы с рынка не исчезли внезапно, потому что ценовые шоки очень сильно влияют на пункты 1 и 2.

Где-то здесь с мизерным рычагом играет Украина. Апеллируя к моральной, гуманитарной, геополитической, юридической с точки зрения международной политики правоты. И мы, если отбросить всяческие бредни или зрады, неплохо возимся.

И поэтому когда мы размышляем кем и как принимаются решения в этой войне мы должны учитывать этот контекст. Мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 года, а не в статусе Британии времен Первой мировой. Пора уже как-то с этим учиться жить.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США
Реклама

Главное за день

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:53 Украина
ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

08:29 Украина
ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

Реклама
07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

06:30

Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

06:01

Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущевамнение

06:00

Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

05:28

Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любвиВидео

04:34

Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

03:40

РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

02:05

Дипломат рассказал, как встреча Си Цзиньпина и Байдена повлияет на международную политику

01:40

Что будет с человеком, если не есть хлеб: 5 причин отказаться от этого продукта

18 ноября, суббота
23:04

Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов

22:55

Огрызко пояснил, будут ли США и Китай военно сотрудничать после встречи Байдена и Си Цзиньпина

Реклама
22:30

Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

22:18

Шакира получила Грэмми за песню о Пике: награду вручал его старый недругВидео

21:37

"Запоздалая ИПСО": ГУР отреагировало на ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов

21:08

Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

20:39

От холода до уюта: как утеплить дверь правильно и эффективно

20:25

Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление

19:57

Скандал в звездном семействе: 18-летняя дочь Джоли и Питта отреклась от отцаВидео

19:37

Украину накрывает циклон: будет снег и ветер до 27 м/с

19:10

Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпохумнение

19:08

Как "мягкое давление" Китая может подорвать российский бюджет - Огрызко

19:08

В Кременной взорвали главарей силовиков "ЛНР": в Сети узнали подробности

19:06

Не теряет надежды: Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

18:59

Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

18:32

ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левобережье Херсонщины

18:03

Удар по сторонникам РФ: Зеленский утвердил санкции против Азарова и Табачника

17:46

"Жалкий вассал Си": Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский

17:40

Сработали с огоньком: когда последний раз горела Москва

17:15

Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:11

11 минут тренировки для идеального результата: как быстро похудеть в домашних условияхВидео

17:09

Его вывести нереально, но вам удастся: лайфхаки по уничтожению плюща, которые работают

Реклама
17:07

Какой чай нужно выпить 19 ноября, чтобы быть здоровым всю зиму: приметы дня

16:51

Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

16:10

Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая

16:09

Три месяца с последнего обмена: Россия заморозила передачу пленных

15:56

Известный режиссер рассказал, как живет в Америке его дочь от путинистки Егоровой

15:52

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

15:25

На концерте мировой знаменитости умерла молодая девушка

15:01

В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования

15:00

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

14:55

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять