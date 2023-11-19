Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 года

Хочу немного защитить наших "антикоррупционеров" в контексте международной помощи.

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Мы не являемся и не были фактором, который находится в центре американской политики / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Одинаково смешно читать и как Каленюк и компания "налобировали" нам F-16 (конечно, их реальная роль в этом находится где-то на грани с абсолютным нулем), и как сейчас их распинают в комментариях у Каленюк, что это они виноваты, что принятие закона о помощи нам, Израилю и Тайваню тормозится. Потому что гиперболизировали коррупцию до галактических масштабов.

Хотя они гиперболизировали и несли потоки бесперцедентного бреда, но происходящее - не их вина.

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Не хочу никого расстраивать, но мы не являемся и не были фактором, который находится в центре американской политики. Даже когда принимаются решения относительно нас и нашей войны приоритеты выглядят примерно так:

1. Американские политика, выборы и их контекст. Например, цены на бензин или миграционный "кризис", социальное неравенство в США и социальное напряжение - на несколько уровней более важные вопросы. Даже гипотетическое участие США в войне рассматривается как фактор внутренней политики. Афганская война воспринимается как не имевшая никакого смысла для США, успешность иракской войны - беспрекословна на поле боя, но сомнительна политически. Война с Россией? Нет! Война с Ираном? Не желательно. Война за Тайвань? Фффффф... На этом, а также на куче внутренних проблем и играют изоляционисты.

2. Комплекс международных отношений. В первую очередь - с Китаем и Европой. И необходимость балансировать между его сдерживанием и осторожной политикой, которая не приведет к коллапсу торговли США и Китая, не погрузит мир в большой экономический кризис, не повысит градус популизма и нестабильности. В то же время Европа должна видеть, что США сдерживают агрессию, но и сама вносить свой вклад.

3. Россия. Да, Россия, что с ней будет - гораздо важнее вопрос этой войны, чем судьба Украины. Примерно для всех, кроме нас самих. Амбиции России должны быть ограничены, Путин должен быть загнан под стол, но желательно чтобы Россия не стала failed state и не превратилась в Сомали с ядерной бомбой и нефтью. Так же - желательно - чтобы не превратилась в КНДР. Ну и чтобы российские ресурсы с рынка не исчезли внезапно, потому что ценовые шоки очень сильно влияют на пункты 1 и 2.

Где-то здесь с мизерным рычагом играет Украина. Апеллируя к моральной, гуманитарной, геополитической, юридической с точки зрения международной политики правоты. И мы, если отбросить всяческие бредни или зрады, неплохо возимся.

И поэтому когда мы размышляем кем и как принимаются решения в этой войне мы должны учитывать этот контекст. Мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 года, а не в статусе Британии времен Первой мировой. Пора уже как-то с этим учиться жить.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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