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Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок

Павел Казарин

крымский журналист

2 июля 2021, 07:35

Российский президент абсолютно цельный в своих заблуждениях. Он с ними вырос, сформировался и успел состариться.

путин
Владимир Путин / Reuters

Российский президент в очередной раз отказал украинцам в праве на существование. Объявил русских и украинцев одним народом. Заявил, что Киев находится под внешним управлением и приравнял законопроект о коренных народах к оружию массового поражения.

В Офисе президента Украины бросились эти заявления опровергать. Обвинили окружение Путина в дезинформации своего патрона. И предположили, что личная встреча двух президентов способна скорректировать оптику главы Кремля.

Нет, не способна.

Российский президент абсолютно цельный в своих заблуждениях. Он с ними вырос, сформировался и успел состариться. В этом году ему стукнет семьдесят – и было бы наивно ждать от него внезапного озарения. Украинские политики могут быть сколь угодно красноречивы – но это никак не повлияет на то, что думает о мире глава Кремля.

Читайте такжеПутин проболтался о планах захвата УкраиныПолитика Москвы совершала довольно яркие трансформации с украинскими президентами. Любой триумфатор отечественных выборов мог полагать, что сумеет договориться с Кремлем. Но затем бывшая метрополия избавляла его от этих заблуждений.

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Через этот путь прошли почти все украинские президенты – за исключением, быть может, Виктора Януковича. Всякий раз выяснялось, что любые украинские уступки для Москвы недостаточны. А как может быть иначе, если для Владимира Путина украинского народа попросту не существует? Если для него украинцы – это всего лишь "ополяченные русские"?

Когда Путин называет Виктора Медведчука "украинским националистом" - в этом нет никакой оговорки. Просто в Москве убеждены, что украинский национализм должен быть именно таким. Пророссийским, подконтрольным и послушным. Любое отступление от этого канона Москва считает ересью. Любой украинский политик, который претендует на что-то большее – объявляется агентом внешнего управления.

Читайте такжеНакажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской ГерманиейРоссийское руководство не удастся ни в чем убедить. Потому что для него сама история нашей страны – это пример взбунтовавшейся колонии. Любой, кто хочет для Украины самостоятельности – сепаратист. Любой, кто пытается в Киеве разговаривать на равных – самозванец. Переговоры она готова вести лишь об условиях сдачи.

Но именно эта российская последовательность облегчает Украине задачу. Бессменность Путина гарантирует то, что политика Кремля будет оставаться прежней. Украинский избиратель может устать от войны, захотеть мира и отправиться искать в бюллетене нового переговорщика для Москвы. Но кто бы в результате не оказался на Банковой – ему все равно не удастся поколебать высокомерный шовинизм российского руководства.

Российская неадекватность звучит вдохновляюще. Она означает, что Москва остается в плену своих собственных заблуждений. Что она и дальше отказывается понимать Украину и те процессы, что в ней происходят. Что она и впредь будет совершать ошибки, ставить не на тех и делать из украинских голубей – ястребов.

Ее нежелание смотреть фактам в лицо лишит ее работоспособных стратегий и подходов. Потому что эффективность действий зависит от адекватности оценок. Чем глубже Москва погружается в свою собственную реальность – тем меньше иллюзий остается у ее соседей.

Но точно так же от иллюзий не мешало бы избавиться и украинскому руководству. Например от тех, что заставляют Владимира Зеленского раз за разом искать встречи с Владимиром Путиным. Потому что последнего не удастся ни в чем убедить. Ни во время личной встречи с глазу на глаз, ни во время коллективной – с участием лидеров других стран. Владимир Путин не способен меняться. Он способен лишь менять.

Например, семь лет назад он бесповоротно изменил нашу страну.

новости России Владимир Путин
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