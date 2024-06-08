Почему Москва боится объявить войну США или НАТО

В кремле суеверно считают, если "путин", песков, медведев и ещё кто-то произнесут – РФ может проиграть войну и распасться.

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НАТО и Путин / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Нарратив "США (Запад) не хочет допустить победы Украины и поражения РФ, так как боится её распада и расползания ядерного оружия" регулярно вбрасывается Москвой в медиапространство в разных вариациях, но с одной очевидной целью – доказать всем, прежде всего себе, – поражение и распад расеи невозможны. Поскольку невозможны, то Украине следует смириться с оккупацией и признать нынешнюю линию фронта новой границей. Кремлёвцы стеснительно называют это "признанием реалий на земле", так как по их уверениям, расея никогда не вела захватнических войн, только оборонительные.

Опираясь на этот нарратив, группа "Профессор, холодильник и генерал СВР", а также часть "хороших русских" и Арестович строят прогнозы и стратегии. Временами этот тезис по инерции повторяют в украинских, американских и европейских СМИ, особенно, когда хотят покритиковать Байдена за медлительность в поставке оружия. Иногда это делают и для того, чтобы не разочаровывать кремлёвцев – пусть веруют, что поражение и распад РФ невозможны. Оно так для всех спокойней. Показательно, что официальные лица в Киеве и других столицах Европы никогда этот нарратив не использут, а Байден в интервью 4 июня чётко сказал: "россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину".

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Официальные лица кремля тоже не озвучивают этот нарратив, но по другим причинам. В кремле суеверно считают, если "путин", песков, медведев и ещё кто-то произнесут – РФ может проиграть войну и распасться, то это станет первым шагом в данном направлении. Поэтому опасаются произносить, даже с уточнением, что США этого не хотят и боятся.

Из-за этого кремлёвцы попадают в ловушку – они не могут мобилизовать расеянцев на "великую отечественную войну", поскольку поражение и распад РФ не грозят и даже не улыбаются, так как Вашингтон против её распада и сделает всё, чтоб этого не допустить. Так как смертельной опасности нет, то зачем тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы. Но если мобилизация и военные рельсы нужны, то это официальное признание, что РФ в двух-трёх шагах от поражения и распада. Может быть, даже в одном шаге.

Реакция на такое заявление из кремля может быть как у коммунистической элиты в октябре 1941 г. при подходе немцев к Москве – массовое бегство из города и появление настроения вписаться в национал-социалистический режим и в его новый справедливый мировой порядок. Идеологические это не представляло для коммунистов сложности, так как Гитлер в тот момент воевал с англо-французскими империалистами на практике, а не на словах как СССР, и французских империалистов уже победил. Оставалось победить только английских империалистов, а США в войну ещё ни с кем не вступили.

Гитлеровцы тоже были социалистами-интернационалистами – в состав Рейха вошла только северная часть Франции, а её юг был признан самостоятельным государством и СССР в 1940 г. установил дипломатические отношения с ним. Немцы даже не отняли у этой южной Франции колонии в Африке и Азии. Французская администрация во Вьетнаме в 1941 г. увеличила по просьбе Берлина поставки товаров в уже союзную ей Японию и эту социалистическую идиллию портили только вылазки британских "пиратов" из Малайзии. Гитлер из романтических побуждений хотел восстановить государство Бургундия, но его убедили эту затею отложить из практических мотивов, чтобы не ссориться с Муссолини и швейцарцами, и не вызывать у французов новый прилив негативных эмоций.

Московские коммунисты легко вписались бы в этот "новый порядок" в качестве новых партнёров и нашли бы гораздо более глубокие исторические связи с Германией, чем одни сочинения Карла Маркса. Троцкист Джордж Оруэлл в романе "1984" писал о глобальной войне социалистических государств не просто так – это калька с второй мировой войны и идеологий в континентальной Европе. Оруэлл придумал лишь "Англосоц".

В кремле опасаются, если объявить официально о грозящей катастрофе и мобилизации, то не только среди элиты, но и населения возникнут настроения – может лучше распасться или сдаться по частям или целиком, и не обязательно кому-то на западе. Можно сдаться Китаю, Казахстану, Японии и ещё кому-то на востоке вплоть до США, а на юге можно статься Турции и Азербайджану как минимум.

Эти опасения у кремлёвцев основаны на опыте "ограниченной мобилизации" 2022 г., когда из РФ выехало около 700 тыс. населения, а по мнению некоторых – миллион. Это притом, что кремлёвцы тогда не кричали – "Отечество в опасности!" и "Все на борьбу с Украиной!". Но и без этого крика все в РФ поняли, что к чему. Некоторые решили, если дошло до мобилизации, значит в войну скоро вступит блок НАТО, а РФ выиграть войну у НАТО не может по определению, поэтому лучше уехать.

Это была логичная реакция тех, кому с 1949 г. постоянно рассказывали о грядущей войне с НАТО, об исходе которой даже советские политработники и лекторы говорили – всё неоднозначно. Реакция тем более логичная, что с марта за стойкой у соловьёва все только и говорили, война с НАТО уже идёт и в Украине армия воюет с настоящими натовскими солдатами. Zет-каналы даже какие-то фото выгладывали. Если до осени в РФ ждали нашествия полчищ микробов из американских биолабораторий в Украине, то после объявления мобилизации надо было ждать уже самих полчищ НАТО. В этом убеждали и крупные отступления ра**истов в Харьковской и Херсонской областях – не могли же сами украинцы так вломить второй армии мира, а значит без НАТО не обошлось.

Аналогичная реакция, но в меньшем масштабе и именно среди богемы и элиты в РФ наблюдалась уже весной, когда стал очевиден провал блицкрига. Из РФ начали выезжать не только те, кто ожидал репрессий, но и такие лояльные к режиму персонажи как Собчак и Абрамович. Крупные состояния стали покидать Москву быстрее своих владельцев и в моду вошёл поиск евреев в родословной. Это происходило по той же причине – в провал блицкрига из-за теробороны Баштанки образованное сословие не верило, подозревало в этом НАТО, а в возможность выиграть войну у НАТО верило не больше, чем Александр І и его двор в возможность выиграть войну у Наполеона. Когда Наполеона всё-таки сослали на Св. Елену, то Александр І окончательно впал в мистику и оккультизм, поскольку так и не смог свыкнуться с мыслью, что он в числе победителей.

Наоборот, царь Николай I умер не очень естественной смертью, когда понял, вопреки изначальной уверенности, – он не может победить в Крымской войне. Информационная война тогда тоже велась, но в Москве тогда не было аналога профессора Соловья, чтобы три года рассказывать – царя скоро свалит кондрашка и он уже в холодильнике. Герцен стал издавать "Колокол" в Лондоне только после войны, а до того не отсвечивал и нёс что-то в духе дугина о миссии русских. Зато революционные европейцы, которые не знали, что они "левые", желали поражения империи, а Энгельс с Марксом советовали британцам как её лучше атаковать – через Кронштадт или из Румынии.

Если сейчас после 27 месяцев маленькой "сво" кремлёвцы вдруг заявят о начале войны с НАТО, мобилизации, военных рельсах для экономики и бомбоубежищах в Москве и во всех крупных городах, то повторится эффект имевший место после провала "Киев за три дня" и после частичной мобилизации. Объявление войны НАТО может стать толчком к дворцовому перевороту в кремле и к закрытию бренда "путин".

"Чекисты" это знаю и воздерживаются от такого шага даже после заявлений Байдена, Шольца и других лидеров стран Европы о разрешении Украине поражать их оружием ра**истов на территориях пока ещё входящих в РФ. Заодно перетряхивают генералов, а профессор Соловей "крякает" как подсадная утка – группа чемезова и он в её числе, готовят свержение "путина" вопреки воле патрушева, истинного правителя РФ. Чемезов, как главный контролёр производства оружия в роли заговорщика и "голубя", – это из серии – пчёлы против мёда. Патрушев, сосланный в судостроение, которого в РФ почти нет, смотрится в роли главного "ястреба" и тайного правителя также комедийно, как и чемезов, его мистический конкурент в борьбе за власть.

Поэтому за 27 месяцев кремлёвцы так и не решились сделать три шага, которых от них все ждут.

Первый шаг, заявить "отечество в опасности" и ввести полноценное военное положение по всей РФ как в Украине, а не ограниченное и в шести субъектах. Причём со странным ограничением – в Республике Адыгея его нет, а вокруг неё в Краснодарском крае оно есть. В результате Краснодарский край два года воюет с Украиной и НАТО, а Адыгея не воюет. Её власти в январе 2023 г. даже опровергли слух, что в Адыгее введено особое положение. Внешне Адыгея выглядит как Швейцария с 1939 по 1945 г. – кругом война, а она такая вся из себя нейтральная, в ней даже живут сотрудники Лиги Наций, так как выехать не могут. Отличие лишь в том, что Швейцарию даже Гитлер признавал отдельным государством и у неё была своя армия, а Адыгею государством никто не признаёт, даже Абхазия и у неё нет ни своей армии, ни валюты, а есть только оккупационные войска РФ на полигоне вблизи Майкопа.

В итоге шесть субъектов РФ воюют с Украиной и НАТО, а остальные придерживаются типа нейтралитета и только наёмников и носки шлют на войну. Если Москва объявит военное положение у себя и вплоть до Чукотки и Сахалина, то реакция может оказаться неоднозначной. Чукчи могут вспомнить, что у них на Аляске родственники живут, и что до прихода русских у них таких глобальных проблем не было. Вспомнить историю могут не только чукчи, и не только им не нужна война с Украиной, и тем более с НАТО. Поэтому в кремле не рискуют вводить военное положение по всей РФ и объявлять войну НАТО.

Второй шаг, который не рискует сделать в связи с этим кремль – начать полноценную и официальную пропаганду о том, как НАТО хочет захватить РФ, присвоить её несметные сокровища и поработить её население. Лицензия на повторение этого древнего советского нарратива распространяется только на два конкурирующих трактира – "У соловьёва" и "У скабеевой", а также на индивидуальных мэтров, типа симоньян.

Первые лица кремля такое могут сказать, только когда им совсем невтерпёж. Можно вспомнить слова "путина" в 2021 г., произнесенные с обидой, – это что же, надо ужаться до размеров Московии, или вопль матвиенко-тютиной в январе этого года – Запад хочет колонизировать РФ. Больше она такое не произносила и даже пропагандистам запретили это повторять.

Третий шаг, которого от кремлёвцев ждут с марта 2022 г. – наотмашь ударить по НАТО. Лавров тогда обещал удары Польше за пропуск оружия в Украину, и все кремлём обещали утопить Британию. Кричать немцам "Можем повторить" обломались сами и сняли дедов с палок. В конце 2022 г. лавров, медведев и прочие хором вопили, украинцы и поляки хотят втянуть РФ в войну в США, а расейская ракета в Польше не падала и никого не убила, и войны с НАТО не хотим. Теперь лично "путин" пообещал удары по маленьким и густонаселённым странам Европы за разрешение Украине бить по ра**истам в РФ. В этот момент Польша предложила провести дискуссию в НАТО, что кибератака – это основание для включения пятой статьи. Из-за этого лукашенко в тот же день улетел в Монголию, а оттуда отправился на экскурсию по Сибири, лишь бы не находиться в Беларуси в начале июня и не ехать 5 июня на петербургский экономический форум, чтобы не попасть в лапы кремлёвцам. Президент оккупированной росиянцами ЦАР на него из Африки прилететь, а лукашенко улетел подальше от него в Монголию.

Причина – слова "путина" 5 июня на форуме, – разрешение ударов по территории РФ европейским и американским оружием – это "прямое участие в войне" данных стран, и Москва оставляет за собой право "действовать аналогичным образом". Лукашенко знал, что "путин" что-то такое скажет, и что "аналогичным образом" – это атаки из Беларуси по Украине, Польше или Литве оружием от РФ. Поэтому решил перекантоваться вдали, пока кремлёвцы будут перетирать, как именно должны выглядеть такие удары. Пусть трут без него, а ему сообщат о плане, когда определятся, если определятся, и он начнёт говорить, что Беларусь не может объявить в одиночку войну НАТО. Лукашенко надеется включить что-то на манер Пашиняна про Армению, войну и ОДКБ.

В Белом доме это видят в ещё более широком контексте, чем в окружении лукашенки, поэтому Байден и произнёс загодя 4 июня, лично он против принятия Украины в НАТО в ближайшие годы, но за гарантии безопасности. Этим он выбил у кремлёвцев "козыря" в информационной войне о НАТО, приближающемся к границе и прочем. Насколько это был продуктивный ход – выяснится вскоре на саммите мира в Швейцарии.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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