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Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС

Петр Олещук
13 апреля 2024, 08:10
Разве надвигающаяся на мир геополитическая катастрофа является чем-то более значимым для "сверхдержавы"?
Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС
Трипольская ТЭС / Коллаж Главреда. Фото: скриншот из видео

Тем временем, ни Байден, ни кто-то из его администрации, ни спикер Джонсон, ни Трамп ни словом не упомянули о вчерашнем уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшей ТЭС Украины, что было ничем иным как актом государственного российского терроризма.

Лидеры демократов (которые очень любят рассказывать о свободах и демократических ценностях) и республиканцев (которые очень любят вспоминать о Боге) одинаково молчат, и делают вид, что ничего не происходит.

У них сейчас гораздо более важные дела.

видео дня

Например - рассмотрение акта о "свободе холодильников", который инициировали республиканцы в Палате представителей.

Их можно понять - сама мысль об униженности где-то "тружеников холода" не может не вызывать возмущения.

Разве геополитическая катастрофа, надвигающаяся на мир, является чем-то более значимым для "сверхдержавы"?

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине ТЭС Петр Олещук
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