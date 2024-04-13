Почему мировые лидеры не вспомнили об уничтожении Трипольской ТЭС

Тем временем, ни Байден, ни кто-то из его администрации, ни спикер Джонсон, ни Трамп ни словом не упомянули о вчерашнем уничтожении Трипольской ТЭС - крупнейшей ТЭС Украины, что было ничем иным как актом государственного российского терроризма.
Лидеры демократов (которые очень любят рассказывать о свободах и демократических ценностях) и республиканцев (которые очень любят вспоминать о Боге) одинаково молчат, и делают вид, что ничего не происходит.
У них сейчас гораздо более важные дела.
Например - рассмотрение акта о "свободе холодильников", который инициировали республиканцы в Палате представителей.
Их можно понять - сама мысль об униженности где-то "тружеников холода" не может не вызывать возмущения.
Разве геополитическая катастрофа, надвигающаяся на мир, является чем-то более значимым для "сверхдержавы"?
Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
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