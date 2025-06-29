Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца года

Вадим Денисенко
29 июня 2025, 22:41
89
Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный фактор и фактор безопасности с мирными переговорами по Украине.
Дональд Трамп
У США не так много инструментов давления на Россию, как это многие считают / Главред

1. После войны в Иране на сцену вернулся "предвыборный" Трамп - страшный и непредсказуемый. Саммит стал бенефисом одного "актера", который только что победил в двух войнах. И все участники (зрители) приняли решение, что для благополучия Европы нужно предложить ему его первый триумф. Шоу удалось. И вызвало иллюзию возвращения к нормальности

2. После завершения боевых действий в Иране и стабилизации Ближнего Востока, Америка вернулась к переговорам с ЕС, где Украина является частью этих самых переговоров. О чем эти переговоры? О пошлинах, безопасности (ядерный зонтик, американские базы, 5 статья и усмирение России) и войне в Украине.

3. Игра Трампа довольно понятна. Он хочет выровнять торговый баланс с ЕС, прежде всего, за счет покупки американского оружия и строительства высокотехнологичных предприятий из ЕС на территории США. В обмен на то, что США не будут выводить свои войска из Европы и гарантировать соблюдение 5 статьи НАТО. Собственно, этот саммит, точнее обещание тратить 5% ВВП на оборону, стал первым шагом к этому соглашению.

видео дня

4. Но за скобками осталось еще два вопроса. Первый из них - пошлины. Есть два подхода: введение высоких пошлин (30% и выше) на европейские товары или же обнуление всех пошлин (концепция предложенная Маском, между прочим). Макрон попытался поднять этот вопрос, но Трамп не поддержал этот разговор (триумф не предполагает сложных переговоров). Но, если серьезно - пошлины в обмен на безопасность становятся главной темой переговоров ЕС - США на следующие месяцы.

5. Второй вопрос, который даже не обсуждался - предложения Дмитриева, озвученные еще в Эр-Рияде. Если коротко, Россия предлагала США создать торговые дома, которые будут продавать подсанкционные товары в ЕС под российским флагом. Это заманчивое для США предложение, но против него категорически выступает Европа. Не исключено, что Трамп попытается также увязать эту историю с пошлинами.

6. Это все важно для нас по одной причине: Россия, как пугало для Европы нужно американцам для переговоров с ЕС, а потому Вашингтон не собирается пока усиливать давление на Кремль, хоть и не будет ослаблять предыдущие санкции.

7. Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-то экстраординарного завершатся за несколько месяцев (октябрь-ноябрь). И уже после того Трамп приступит к мирным переговорам по Украине и, очевидно к переговорам с Китаем. При этом, я уверен, что оружие все это время нам будут продавать.

8. Во всей этой истории есть одна большая проблема: как нам не выпасть из переговорного треугольника США - ЕС - Украина. Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный фактор и фактор безопасности с мирными переговорами по Украине.

9. Также следует учесть, что в США не так много инструментов давления на Россию, как это многие считают (закон о 500% пошлины очень мифологизированный и невероятно сложный к исполнению, если вообще его возможно выполнить. Единственная страна которая может реально надавить на РФ - это Китай. Но Китай будет давить только тогда, когда выйдет на понятные для себя переговоры с США. А эти переговоры станут реальностью после завершения переговоров с ЕС.

Источник

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

00:08Фронт
Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

22:05Украина
Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Последние новости

00:29

Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

00:08

Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

29 июня, воскресенье
23:50

Почему решили ликвидировать Министерство национального единствамнение

23:38

"Я сделал первый шаг": Потап впервые признался в измене

22:48

Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
22:41

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

22:05

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

21:58

После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

21:15

"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны УкраинеВидео

Реклама
20:34

Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

20:24

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:14

"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

19:59

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

19:50

Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремнеВидео

19:20

Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

19:17

Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядкиВидео

18:33

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансеВидео

18:16

Дроны стали более смертоносными: раскрыта новая тактика массированных ударов РФ

18:03

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

17:39

"В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"

Реклама
17:31

"Время пришло": Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ, чего ждать теперь

17:23

"Это утрата": названа вероятная причина крушения F-16 и гибели пилота ВСУ

17:05

Почему Украина отказалась от запрета противопехотных мин: в МИД дали объяснение

16:37

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

16:19

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:15

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

15:50

Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

15:25

Семья годами жила в доме с тысячами ядовитых пауков: причина опасного соседстваВидео

15:18

Новая угроза для Сум: СМИ сказали, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода

15:00

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждыйВидео

14:51

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

14:43

Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому "урежут" выплаты

14:43

Самые короткие отношения: Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером

14:13

В Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться к ним

13:43

Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

13:37

Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

13:20

Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

13:18

О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

12:48

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

12:45

Любовный гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

Реклама
12:40

Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо БайденВидео

11:51

Вдова Мунфиша и мама Джуса рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме УстименкоФото

11:49

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

11:34

Гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский выдал важное поручениеВидео

11:24

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

10:58

Летнее наступление России терпит неудачу - The Telegraph

10:56

Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - недоразумения, Драконам - успех

10:11

Финансовый гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

09:46

США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секретВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять