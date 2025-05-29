Почему Маск резко поумнел и осудил Трампа

Ни одной цели Трамп не достиг, кроме собственного и семьи обогащения.

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Маск и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скрыншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Первый пошел.

Из новостей: "Илон Маск резко выступил против президента США Дональда Трампа, раскритиковав новый экономический законопроект, известный как "Big Beautiful Bill" ("Большой красивый закон"). По мнению главы Tesla, инициатива Трампа лишь увеличит государственный дефицит вместо того, чтобы его сократить".

Ни одной цели Трамп не достиг, кроме собственного и семьи обогащения. Дефицит бюджета не сократил, войну не остановил, Гренландию не купил, Канаду не присоединил, Газу не расселил, Панамский канал не захватил, Иран от ядерной программы не заставил отказаться, нелегальных мигрантов не победил (высылают не больше, чем при Байдене), хуситов не разгромил, тарифы - то вводил, то отменял, без результата. А впереди, как сообщают ритейлеры, повышение цен.

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Те, кто поумней, побежали с этого тонущего корабля.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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