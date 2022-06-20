Почему Лукашенко уже потерял возможность для нападения на Украину

В случае нападения на Украину, белорусская армия будет разбита / коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Нападение Беларуси на Украину сегодня маловероятно по нескольким причинам.

Во-первых, к этому систематически готовятся украинские Вооруженные силы именно на направлении, граничащем с белорусской границей. Прорабатываются различные варианты такого вторжения и, соответственно, различные средства противодействия, чтобы это сделать невозможным.

Если говорить о волынском или ровенском направленим, то там не такое большое количество автодорог, по которым может двигаться тяжелая техника, так как лесная местность не дает возможности тяжелой технике передвигаться иначе, чем крупными автодорогами, которые способны ее выдержать. Поэтому маршруты и варианты передвижения техники известны и изучаются варианты того, как ее остановить и не дать ей продвинуться.

Во-вторых, большая активность белорусских войск на территории Беларуси и вблизи украинской границы свидетельствуют скорее об имитации подготовки к большой войне, чем о непосредственной подготовке. Складывается впечатление, что непризнанный президент Лукашенко хочет любым способом продемонстрировать Путину, что он всячески готовится к агрессии, но ему все чего-то не хватает и поэтому он постоянно проводит учения.

В-третьих, с военной точки зрения нет предпосылок для успешности такой кампании. Потому что украинские силы находятся в боеготовности, украинский сектор обороны и безопасности имел время, чтобы подготовить силы, которые находятся на тех направлениях (в частности, подразделения теробороны). Опять же, с военной точки зрения Лукашенко потерял время, потому что самый благоприятный момент для вторжения у него был тогда, когда русские войска шли в Украину из Беларуси.

К тому же, Лукашенко, очевидно, опасается за свое политическое будущее и персональные гарантии безопасности. Потому что он понимает, что в подавляющем большинстве у белорусской армии отсутствует мотивация воевать против Украины и он боится, что белорусские подразделения могут объединиться с белорусской оппозицией и вместо того, чтобы идти на Луцк, Киев или Житомир, пойдут на Минск и тогда с ним будет уже совсем другой разговор.

Но у Путина есть множество способов влияния на Лукашенко, ведь политика Беларуси сейчас выстроена в 100-процентной зависимости от России. С другой стороны, Лукашенко нашел для себя лазейку, заверив Путина, что через свои связи с Китаем Беларусь может стать посредником в получении китайских технологий для российского ВПК и для Лукашенко это - "золотая акция". Но даже если Путин найдет способы давления на Лукашенко, белорусская армия просто будет разбита.

Ведь единственная цель наступления на северные области Украины в том, чтобы удерживать украинские подразделения на тех направлениях и заставлять их находиться там, а не в регионах ведения активных боевых действий. Потому что для того, чтобы, например, отрезать Украину от западной границы, Беларуси нужно не менее 100 тысяч военнослужащих. Таких сил у Беларуси просто нет. Да и движение в сторону Киева тоже обречено на поражение, учитывая опыт отражения российских атак на этом направлении и укрепленные рубежи.

Читайте такжеВойна за Западную Украину, или Зачем блефуют Путин и ЛукашенкоТеоретически усилить белорусских военных могли бы российские войска, однако сегодня на территории Беларуси не видно такого количества войск, которые могли бы существенно усилить наступательный контингент. Потому что наиболее боеспособные подразделения сейчас участвуют в ведении боевых действий на востоке и находятся на юге. На севере находятся группы прикрытия, защищающие важные объекты в Беларуси, где расположены российские самолеты, ракеты. Кроме того, есть подразделения российских войск на границе с Украиной, которые обстреливают украинскую территорию.

Но дополнительной переброски большого количества российских войск для потенциального нападения с того направления не фиксируется. А именно развертывание группировок войск на границах будет главным маркером того, что Беларусь готовится к реальному нападению. Все остальное не заслуживает внимания, потому что Лукашенко говорит много и его позиция довольно часто корректируется. Поэтому критерий возможной атаки один-если белорусские войска на севере начнут вести себя так же, как это делали российские до 24 февраля.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда