Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Лондон не хочет встречи с Путиным

Леонид Невзлин
18 января 2026, 06:10
85
Однако эти страхи опережают реальность: первоочередная цель Путина — уничтожение Украины, и он не намерен останавливаться.
Почему Лондон не хочет встречи с Путиным
Британия и переговоры / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, unsplash

Лондон не считает правильной инициативу Парижа и Рима о возобновлении прямых переговоров с Владимиром Путиным. Глава британского МИД Иветт Купер в интервью Politico заявила: "Я считаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, и на данный момент я этого по-прежнему не вижу".

"Мы должны быть готовы к усилению давления — экономического давления, а также военного давления на Россию через продолжение военной поддержки Украины", — добавила глава британской дипломатии.

В Европе опасаются, что ЕС окажется за бортом, если Вашингтон возьмёт на себя ведущую роль в возможных переговорах с Москвой, и стремятся обеспечить себе место за столом — пусть даже ценой прямого диалога с Путиным. Однако эти страхи опережают реальность: первоочередная цель Путина — уничтожение Украины, и он не намерен останавливаться. Именно в Украине сегодня решается судьба континента, как и перспектива столь желанного для Москвы разговора с американцами "о разделе сфер влияния" — за счёт Европы.

видео дня

Если европейские лидеры действительно хотят место за столом, в современном мире его обеспечивают не только дипломатическое мастерство и политические манёвры, но и реальная сила. А она требует серьёзных вложений и пересмотра собственной политики. Европе следовало бы думать не о политических трюках, а о том, сколько у неё ракет, самолётов, артиллерийских снарядов и дронов — и как поддержать Украину не на словах, а на деле.

Про персону: Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Британия Владимир Путин Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

07:39Война
Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"

23:45Украина
Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Последние новости

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

Реклама
22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:11

"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матчаВидео

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

Реклама
18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Реклама
13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять