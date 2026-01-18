Однако эти страхи опережают реальность: первоочередная цель Путина — уничтожение Украины, и он не намерен останавливаться.

Лондон не считает правильной инициативу Парижа и Рима о возобновлении прямых переговоров с Владимиром Путиным. Глава британского МИД Иветт Купер в интервью Politico заявила: "Я считаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, и на данный момент я этого по-прежнему не вижу".

"Мы должны быть готовы к усилению давления — экономического давления, а также военного давления на Россию через продолжение военной поддержки Украины", — добавила глава британской дипломатии.

В Европе опасаются, что ЕС окажется за бортом, если Вашингтон возьмёт на себя ведущую роль в возможных переговорах с Москвой, и стремятся обеспечить себе место за столом — пусть даже ценой прямого диалога с Путиным. Однако эти страхи опережают реальность: первоочередная цель Путина — уничтожение Украины, и он не намерен останавливаться. Именно в Украине сегодня решается судьба континента, как и перспектива столь желанного для Москвы разговора с американцами "о разделе сфер влияния" — за счёт Европы.

Если европейские лидеры действительно хотят место за столом, в современном мире его обеспечивают не только дипломатическое мастерство и политические манёвры, но и реальная сила. А она требует серьёзных вложений и пересмотра собственной политики. Европе следовало бы думать не о политических трюках, а о том, сколько у неё ракет, самолётов, артиллерийских снарядов и дронов — и как поддержать Украину не на словах, а на деле.

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

