Почему Курская операция - это игра на повышение ставок

Российско-украинскую войну проиграет та система, которая окажется наиболее неэффективной.

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Мы снова вернулись в парадигму Первой мировой, считает Друзенко / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, google.com.ua

Курская операция - игра на повышение ставок. Надо отдать должное Зеленскому, что курским блицкригом (стратегические цели которого до сих пор непонятны, хотя тактических достижений хоть пруд пруди) он в очередной раз развернул общественное мнение и международное мнение от мыслей о компромиссе к обсуждению путей к победе.

Рискованная игра. Потому что, как мне уже приходилось писать, повышение ставок испытывает не только (и даже не столько) способность двух военных машин, как устойчивость двух систем в целом. Курская офензива снова вернула нас к вопросу: какая система - российская или украинская - первая даст системный сбой. И посыплется изнутри.

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То есть несмотря на динамику, интригу и позитив, которые безусловно вернул Курское наступление, также радикально выросли ставки. Мы снова вернулись в парадигму Первой мировой, результаты которой определил коллапс трех империй, а не победы на фронте.

Если говорить метафорически, у россиян лучше с магистральными сосудами - больше ресурсов, больший масштаб, умение ставить процессы на конвейер. У нас преимущество в качестве и количестве общественных капилляров. Горизонтальные связи часто амартизируют неповоротливость и неэффективность вертикали.

Понимая, что с начала Курской офензивы ставки радикально выросли, следует максимально мобилизоваться - и поддерживать и фронт и систему в тылу. Хотя понимаю, что после разоблачения очередных нуворишей-военкомов руки у многих опускаются. Потому что складывается впечатление, что пока лохи воюют - подонки стригут шерсть. Стригут с мясом. Как в последний день.

Мудрость гласит, что войну проигрывает тот, кто в ее ходе наделает больше стратегических ошибок. Российско-украинскую войну проигрывает та система, которая окажется наиболее неэффективной. И здесь - к сожалению - нам есть в чем с россиянами посоревноваться...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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