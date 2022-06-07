Почему Кремль пошел на поклон к Макрону

Макрон призвал "не унижать РФ" после окончания войны в Украине / УНИАН

На Эммануэля Макрона опять многие обиделись за его слова в интервью СМИ Франции: "Мы не должны унижать россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам".

Но немногие заметили, что это был ответ на униженную просьбу Лаврова, чтобы президент Франции позвонил Путину. Эта просьба была вбита гвоздями в конец интервью Лаврова и не заметить её было просто невозможно.

Это коротенькое выступление Лаврова в формате интервью на популярном французском телеканале стоило Кремлю немалых денег, но результат от него оказался почти нулевым. Макрон не позвонил Путину в течение недели, чего с нетерпением ждали в Кремле, и только в субботу между делом сказал, что не хочет унижать РФ. Это был вежливый ответ Елисейского дворца кремлёвцам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам начать переговоры о заключении перемирия с Украиной, то обратитесь к нам с этим по официальным каналам и письменно, а не через телевизор.

Логичен вопрос: почему Кремль прибегнул к трюку с Лавровым и телевизором, а не поступил как нормальные люди. Ответ очевиден – в этом случае Париж получил бы от Москвы бумагу со списком тех земель Украины, которые она хочет отнять. Наличие у Парижа такой бумаги – это ядерная бомба, уничтожающая российский бред о нацистах в Украине и прочем. Такая бумага – это прямая улика и признание того, что Россия девятый год ведёт захватническую войну против Украины, а весь бред о нацистах, русском языке и прочем - всего лишь дымовая завеса, призванная прикрыть её имперскую агрессию.

В Кремле это прекрасно понимают. Теперь Лавров уже выгораживает Россию и перекладывает вину за войну на "народ Донбасса", который якобы просил Россию не только "восстановить свою территориальную целостность", но и захватить если не всю, то половину Украины. Впрочем, бумаги об этом с печатью от "народа Донбасса" у Лаврова тоже нет и, объявляя о начале своей "военной спецоперации", Кремль такую бумажку не показывал и не заикался о её существовании. Судя по тому, как Кремль третий месяц массово гонит на убой жителей ОРДЛО, то скоро от "народа Донбасса" останутся только Пушилин с Пасечником и их секретарши.

Кремль 29 мая попытался через Лаврова в телевизоре напроситься на приём к Макрону по вопросу как ему теперь выбраться из войны, но получил от Парижа ответ: сформулируйте ваше предложения на бумаге, и мы будем готовы их изучить. Ответ не в той дикой форме, в какой Лавров в декабре 2021 г. требовал письменных ответов от США и НАТО на ультиматум РФ.

С Францией у Кремля получился явный провал, как до этого с Италией и Турцией. Точкой в попытке использовать Рим в качестве адвоката РФ можно считать вызов её посла в МИД Италии на взбучку, вызванную воскресным интервью Захаровой на итальянском телеканале . От хамства и бреда, который несла Захарова, беседовавший с ней телеведущий Массимо Джилетти в прямом эфире упал в обморок. Причиной обморока он иронично назвал "плохую погоду в Москве".

Читайте такжеКак Запад сам продлевает жизнь своему потенциальному убийцеИтальянская телевылазка Захаровой оказалась ещё менее удачной, чем французская Лаврова. С Турцией 30 мая всё прошло кулуарно и по телефону. Эрдоган поговорил с Путиным не только о своём горячем желании предоставить Стамбул для переговоров между РФ и Украиной, но и о текущих делах с РФ в Сирии. Не исключено, что Эрдоган увязал оба вопроса. Итог разговора без подробностей – не договорились. Продолжения мартовских переговоров в Стамбуле не будет, во всяком случае в ближайшее время.

В контексте такой дипломатической суеты Лаврова обещания Макрона не унижать РФ, когда война закончится, выглядят совсем не так, как их попытались истолковать некоторые официальные и неофициальные лица в Украине. Фактически Макрон дал согласие принять капитуляцию у РФ и пообещал не унижать её во время данной процедуры. Слова Макрона и суета с середины апреля ведомства Лаврова с поиском двух государств, которые согласились бы стать свидетелями подписания с Украиной перемирия типа Минск-3, позволяют сделать следующие выводы.

В Европе никто на такую роль не соглашается, поскольку уверены в скорой смене режима Путина или в "транзите власти", как это называют на России. Уверены настолько, что Макрон спокойно рассуждает о том, как надо будет общаться с РФ после Путина. Свидетелями могли бы стать Венгрия и Сербия, но с Венгрией не только у Украины побиты капитально горшки, а самолёт Лаврова 5 июня в Сербию не пропустили ни Болгария, ни Северная Македония, ни Черногория.

Читайте такжеЗверь придет в Европу: чем опасны призывы Макрона не дразнить Россию и ПутинаСуета Лаврова не даёт результатов, но Кремлю ясно дают понять, что до похорон Путина никаких переговоров не будет. Похоронить Путина пока предлагается самим гражданам РФ. Если они с этим не справятся, то возможны и другие варианты.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук