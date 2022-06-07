УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Кремль пошел на поклон к Макрону

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

7 июня 2022, 11:27

В контексте дипломатической суеты Лаврова обещания Макрона не унижать РФ выглядят совсем не так, как их попытались истолковать в Украине.

Макрон
Макрон призвал "не унижать РФ" после окончания войны в Украине / УНИАН

На Эммануэля Макрона опять многие обиделись за его слова в интервью СМИ Франции: "Мы не должны унижать россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам".

Но немногие заметили, что это был ответ на униженную просьбу Лаврова, чтобы президент Франции позвонил Путину. Эта просьба была вбита гвоздями в конец интервью Лаврова и не заметить её было просто невозможно.

Это коротенькое выступление Лаврова в формате интервью на популярном французском телеканале стоило Кремлю немалых денег, но результат от него оказался почти нулевым. Макрон не позвонил Путину в течение недели, чего с нетерпением ждали в Кремле, и только в субботу между делом сказал, что не хочет унижать РФ. Это был вежливый ответ Елисейского дворца кремлёвцам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам начать переговоры о заключении перемирия с Украиной, то обратитесь к нам с этим по официальным каналам и письменно, а не через телевизор.

Логичен вопрос: почему Кремль прибегнул к трюку с Лавровым и телевизором, а не поступил как нормальные люди. Ответ очевиден – в этом случае Париж получил бы от Москвы бумагу со списком тех земель Украины, которые она хочет отнять. Наличие у Парижа такой бумаги – это ядерная бомба, уничтожающая российский бред о нацистах в Украине и прочем. Такая бумага – это прямая улика и признание того, что Россия девятый год ведёт захватническую войну против Украины, а весь бред о нацистах, русском языке и прочем - всего лишь дымовая завеса, призванная прикрыть её имперскую агрессию.

В Кремле это прекрасно понимают. Теперь Лавров уже выгораживает Россию и перекладывает вину за войну на "народ Донбасса", который якобы просил Россию не только "восстановить свою территориальную целостность", но и захватить если не всю, то половину Украины. Впрочем, бумаги об этом с печатью от "народа Донбасса" у Лаврова тоже нет и, объявляя о начале своей "военной спецоперации", Кремль такую бумажку не показывал и не заикался о её существовании. Судя по тому, как Кремль третий месяц массово гонит на убой жителей ОРДЛО, то скоро от "народа Донбасса" останутся только Пушилин с Пасечником и их секретарши.

Кремль 29 мая попытался через Лаврова в телевизоре напроситься на приём к Макрону по вопросу как ему теперь выбраться из войны, но получил от Парижа ответ: сформулируйте ваше предложения на бумаге, и мы будем готовы их изучить. Ответ не в той дикой форме, в какой Лавров в декабре 2021 г. требовал письменных ответов от США и НАТО на ультиматум РФ.

С Францией у Кремля получился явный провал, как до этого с Италией и Турцией. Точкой в попытке использовать Рим в качестве адвоката РФ можно считать вызов её посла в МИД Италии на взбучку, вызванную воскресным интервью Захаровой на итальянском телеканале . От хамства и бреда, который несла Захарова, беседовавший с ней телеведущий Массимо Джилетти в прямом эфире упал в обморок. Причиной обморока он иронично назвал "плохую погоду в Москве".

Читайте такжеКак Запад сам продлевает жизнь своему потенциальному убийцеИтальянская телевылазка Захаровой оказалась ещё менее удачной, чем французская Лаврова. С Турцией 30 мая всё прошло кулуарно и по телефону. Эрдоган поговорил с Путиным не только о своём горячем желании предоставить Стамбул для переговоров между РФ и Украиной, но и о текущих делах с РФ в Сирии. Не исключено, что Эрдоган увязал оба вопроса. Итог разговора без подробностей – не договорились. Продолжения мартовских переговоров в Стамбуле не будет, во всяком случае в ближайшее время.

В контексте такой дипломатической суеты Лаврова обещания Макрона не унижать РФ, когда война закончится, выглядят совсем не так, как их попытались истолковать некоторые официальные и неофициальные лица в Украине. Фактически Макрон дал согласие принять капитуляцию у РФ и пообещал не унижать её во время данной процедуры. Слова Макрона и суета с середины апреля ведомства Лаврова с поиском двух государств, которые согласились бы стать свидетелями подписания с Украиной перемирия типа Минск-3, позволяют сделать следующие выводы.

В Европе никто на такую роль не соглашается, поскольку уверены в скорой смене режима Путина или в "транзите власти", как это называют на России. Уверены настолько, что Макрон спокойно рассуждает о том, как надо будет общаться с РФ после Путина. Свидетелями могли бы стать Венгрия и Сербия, но с Венгрией не только у Украины побиты капитально горшки, а самолёт Лаврова 5 июня в Сербию не пропустили ни Болгария, ни Северная Македония, ни Черногория.

Читайте такжеЗверь придет в Европу: чем опасны призывы Макрона не дразнить Россию и ПутинаСуета Лаврова не даёт результатов, но Кремлю ясно дают понять, что до похорон Путина никаких переговоров не будет. Похоронить Путина пока предлагается самим гражданам РФ. Если они с этим не справятся, то возможны и другие варианты.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук

война в Украине Эммануэль Макрон Сергей Климовский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:24

Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

12:23

РФ включила моряков из флагмана "Москва" в список участников "спецоперации"Видео

12:11

Сохранят сотни жизней: украинский воин купил для ВСУ вездеходы Pinzgauer – фотоВидео

11:41

Бой длился 14 часов: львовские десантники эпично разгромили элитный российский полкВидео

11:38

Бойцы ВСУ с Житомирщины взяли 20-летнего земляка-снайпера оккупантов

Реклама
11:28

Живет без роскоши и во время войны слушает Rammstein: 7 фактов о Залужном, которых вы не знали

11:27

Почему Кремль пошел на поклон к Макронумнение

11:00

На Херсонщине и Николаевщине ВСУ мощно ударили авиацией по оккупантам: у русских большие потери

10:40

"Подай заявление в ЗАГС": рашисты готовы заключать фиктивные браки, чтобы убежать от войныВидео

10:31

Танк сгорел как спичка: бойцы ВСУ метко уничтожили технику оккупантов из гаубицы М777Видео

10:14

Когда состоятся решающие бои в войне: астролог указала месяцВидео

10:04

Там есть азовцы: Украина и РФ провели обмен телами погибших военных

09:52

Продвижение оккупантов под Попасной остановилось – разведка БританииВидео

09:22

Послали за кораблем и влупили из РПГ: бойцы ССО в упор расстреляли вражескую БМПВидео

09:17

Беларусь планирует увеличить армию до 80 тыс. человек - ГенштабВидео

09:16

Ночь длинных ножей, или Как соратники Путина превращают его в хромую уткумнение

09:10

Что делать, если заложило ухо – 4 простых совета

09:00

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото дочери

08:32

ВСУ разбили скопления войск РФ на Херсонщине и склады боеприпасов на Николаевщине – ГенштабВидео

08:30

"Его жизнь на волоске": Мустафа Найем трогательно поблагодарил всех за помощь раненному брату

Реклама
07:27

Из-за скептицизма союзников: в США объяснили, почему Байдену пришлось рассекретить данные о вторжении РФВидео

07:00

День Виктории 2022: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиФото

06:40

Украина оттеснила флот РФ на 100 км от своих побережий: блокада портов ослабнет – ISWВидео

06:31

Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенкомнение

05:15

У ВСУ есть шансы выйти на границу с РФ, но все будет зависеть от вопроса ухода Путина – ЖдановВидео

04:05

Разжарит до +30º: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого похолоданияВидео

03:28

65-летняя звезда Секса в большом городе показала идеальное тело в купальнике

03:10

Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

02:59

Народная поддержка и шизофрения: Невзоров пояснил, на что в России опирается путинская войнаВидео

02:58

Одетая только в пену Дженнифер Лопес поделилась своим секретом счастья

02:28

Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине

01:59

Кремль планировал быструю войну: в РФ не хватает средств на "спецоперацию" - ЖдановВидео

01:32

"Скоро боевых шаманов подключат!": даже Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском

00:59

Оля Цибульская рассказала, какой каминг-аут совершил весь украинский шоу-бизнес во время войны

00:51

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:01

Украину атакует антициклон Burkhart: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

06 июня, понедельник
23:52

Оккупанты неожиданно покинули населенный пункт под Херсоном: Арестович назвал причинуВидео

23:36

"Не мало": украинский телеведущий назвал сумму помощи во Франции, которую получает как беженец

23:30

63-летнюю Мадонну раскритиковали за постельные фото: "Возможно, тебе нужна помощь"

23:26

Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине: Небензя ушел с заседания со скандаломВидео

Реклама
23:25

Стало известно, где живет Лобода и куда устроила свою дочь

23:04

Преступление против своего народа: Осадчая назвала предательницу номер один

22:58

Массовая гибель рашистов: в РФ ждут "поезда смерти" из Украины и готовят сотни могилВидео

22:54

"Неделя будет очень жаркой": Арестович дал новый прогноз по войнеВидео

22:36

ВСУ нужны десятки РСЗО для освобождения Украины: в ОП жестко обратились к ЗападуВидео

22:06

Зеленский провел важные переговоры с Дудой: первые подробностиВидео

22:05

Внучка Софии Ротару покорила Калифорнию платьем от украинского дизайнераВидео

21:55

Враг нарвался на мощную ответку: ВСУ "перемололи" десятки оккупантов вместе с техникойВидео

21:49

Виктория Бекхэм попала в дикий скандал из-за Елизаветы IIВидео

21:38

Паника из-за наступления ВСУ: под Мелитополем рашисты бросают блокпостыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять