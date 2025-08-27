Почему Кремль отказался от прекращения огня?

Долго ли эта увлекательная политическая система просуществует?

https://opinions.glavred.info/pochemu-kreml-otkazalsya-ot-prekrashcheniya-ognya-10692812.html Ссылка скопирована

Прекращение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ОПУ, скриншот с видео

Скоро 1 сентября 2025. С этого дня - условно - начинается жизнь политической системы в РФ после ее "причесывания" в первой половине года. Ожидания возможной приостановки войны позади, Кремль отказался от прекращения огня и показывает инициаторам "сделок", что будет "вечная война". Редакции политических телеграм-каналов почистили и переподчинили. Иноагентов лишили вообще всякой возможности открывать рот, книги изымают из библиотек и магазинов, чтобы все эти многочисленные ранее лучшие в стране писатели, музыканты, режиссеры и др. - вообще исчезли из поля зрения и не упоминались как "существующие".

Население должно официально перейти на государственный мессенджер и его приложения, а все остальное - подпольно и дома, накрывшись одеялом. Система доносительства, в том числе и публичного, вышла на проектные обороты - любой должен сам себя контролировать и перестать даже в узком кругу пытаться обсуждать что-либо, что может быть властями объявлено "экстремистским". Сроки за дискредитацию, умаление, оскорбление всего государственного удвоены и утроены. Быстро достраиваются системы глубокого сбора и анализа данных о повседневных действиях граждан в цифровой среде. Построена и вторая - "позитивная" - сторона тоталитаризма: население должно творчески благоустраивать свою жизнь, петь веселые песни, снимать кино, меньше есть ананасов, но без нытья изобретать новые полезные блюда из репы и наполнять позитивными эмоциями любые государственные формы.

видео дня

Иначе говоря, тоталитаризм практически достроен. Гражданин может на свой страх и риск ковырять гвоздиком дырку в этой стенке, может забиться в дружеские кружки, может что-то там при фонарике читать в темное время суток, но он должен помнить, что один неудачный шаг и восемь с половиной лет по обвинению в терроризме.

Спрашивают: долго ли эта увлекательная политическая система просуществует?

Понятно, что "вечная война" не может быть вечной в буквальном смысле. Но она вечная, поскольку она раздвигает границы времени и пространства каждый день, пока она идет. Тоталитаризм ведь и является формой остановки социального времени и конструированием "социальной вечности". Будет ли путинизм стоять еще 10 или еще 50 лет? Изнутри "вечности" на этот вопрос нет ответа.

Источник

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред