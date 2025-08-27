Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Кремль отказался от прекращения огня?

Александр Морозов
27 августа 2025, 06:10
113
Долго ли эта увлекательная политическая система просуществует?
Почему Кремль отказался от прекращения огня?
Прекращение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ОПУ, скриншот с видео

Скоро 1 сентября 2025. С этого дня - условно - начинается жизнь политической системы в РФ после ее "причесывания" в первой половине года. Ожидания возможной приостановки войны позади, Кремль отказался от прекращения огня и показывает инициаторам "сделок", что будет "вечная война". Редакции политических телеграм-каналов почистили и переподчинили. Иноагентов лишили вообще всякой возможности открывать рот, книги изымают из библиотек и магазинов, чтобы все эти многочисленные ранее лучшие в стране писатели, музыканты, режиссеры и др. - вообще исчезли из поля зрения и не упоминались как "существующие".

Население должно официально перейти на государственный мессенджер и его приложения, а все остальное - подпольно и дома, накрывшись одеялом. Система доносительства, в том числе и публичного, вышла на проектные обороты - любой должен сам себя контролировать и перестать даже в узком кругу пытаться обсуждать что-либо, что может быть властями объявлено "экстремистским". Сроки за дискредитацию, умаление, оскорбление всего государственного удвоены и утроены. Быстро достраиваются системы глубокого сбора и анализа данных о повседневных действиях граждан в цифровой среде. Построена и вторая - "позитивная" - сторона тоталитаризма: население должно творчески благоустраивать свою жизнь, петь веселые песни, снимать кино, меньше есть ананасов, но без нытья изобретать новые полезные блюда из репы и наполнять позитивными эмоциями любые государственные формы.

видео дня

Иначе говоря, тоталитаризм практически достроен. Гражданин может на свой страх и риск ковырять гвоздиком дырку в этой стенке, может забиться в дружеские кружки, может что-то там при фонарике читать в темное время суток, но он должен помнить, что один неудачный шаг и восемь с половиной лет по обвинению в терроризме.

Спрашивают: долго ли эта увлекательная политическая система просуществует?

Понятно, что "вечная война" не может быть вечной в буквальном смысле. Но она вечная, поскольку она раздвигает границы времени и пространства каждый день, пока она идет. Тоталитаризм ведь и является формой остановки социального времени и конструированием "социальной вечности". Будет ли путинизм стоять еще 10 или еще 50 лет? Изнутри "вечности" на этот вопрос нет ответа.

Источник

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Морозов война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

06:53Война
Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

03:50Украина
Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

02:11Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

Последние новости

06:53

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

06:10

Почему Кремль отказался от прекращения огня?мнение

05:52

Как остановить авто с "автоматом", если отказали тормоза - объяснение инструктораВидео

05:33

Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

05:00

Сигнал от Вселенной: удача улыбнется шести знакам зодиака 27 августа

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
04:30

Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событийВидео

04:03

"Настоящий яд": какие продукты нельзя давать собакам, в списке даже костиВидео

03:50

Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

03:15

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Реклама
02:31

Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкусВидео

02:11

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

01:30

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

01:09

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

00:52

Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

00:10

Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

00:03

Зима поднимает ставки: какой новый "зимний" штраф подстерегает водителей

00:01

Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой

26 августа, вторник
23:48

"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночестваВидео

23:22

Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

23:15

"Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

Реклама
23:15

Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

23:02

"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против УкраиныВидео

23:01

Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решенийВидео

22:46

Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

22:27

"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

22:23

Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозовВидео

22:05

"Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

21:53

Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудомВидео

21:51

С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинанийВидео

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Реклама
19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять