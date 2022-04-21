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Почему Кремль обречен проигрывать каждую развязанную им войну

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

21 апреля 2022, 13:18

За почти два месяца войны Россия так и не удосужилась назвать причины войны в Украине. А это говорит лишь об одном: на самом деле этих целей нет.

война, войска
Россия не собирается заканчивать войну в Украине / Reuters

Российская "специальная военная операция" завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", - отметил дипломат.

Названы четыре задачи, причем ни одна из них не имеет конечного измерения просто по своему определению. "Защита", "денацификация", "демилитаризация" - это процесс, но никак не цель. "Борьба с преступностью", к примеру, не может являться целью, так как она бесконечна во времени. Уровень преступности можно уменьшить до определенного значения — вот это вполне конкретная цель, которую можно измерить. Процесс такому измерению не поддается.

Новое изобретение в современном чиновном новоязе - "освоение Украины странами НАТО". Я примерно понимаю, что такое "освоить выделенные бюджетные средства": украсть 90 процентов, на оставшиеся 10 построить картонный рейхстаг, взять сотню невменяшек, переодеть их в хаки и снять это всё на видео. И отчитаться. "Освоить Украину" - тут простор для интерпретаций. Безбрежный. Понимайте как хотите.

Почти два месяца идет "не-война", но внятно ни у кого озвучить в чем, собственно, суть этого мероприятия, каковы его цели и задачи, так и не получается. Все время какая-то полная ахинея. Что в целом может говорить только об одном: на самом деле целей действительно нет.

Есть, возможно, какие-то фантомные электрические импульсы в руководящем мозгу, которые и являются причиной, по которой сейчас погибают люди, но рациональных задач никто поставить не в состоянии, так как их попросту нет.

Все без исключения угрозы, о которых сегодня говорят в Кремле, созданы самим Кремлем. Причем как раз теми самыми людьми, которые о них и говорят. Именно эти люди вбухали в коррупционные схемы в Украине сотни миллиардов долларов (по версии Медведева еще в конце нулевых годов, не менее 200 млрд долларов было потрачено на некую "помощь" Украине) — и все эти сотни миллиардов бездарно проср..ны. Именно эти люди последовательно устроили две холодные газовые войны, которые затем переросли в горячие. И в каждой из них умудрились проиграть. Именно эти люди последовательно и шаг за шагом теряли все ближайшее и окружающее Россию зарубежье, даже сложно сказать, где еще теперь слово "Россия" не встречается со страхом или ненавистью.

Читайте такжеРоссия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибкуНо виноват кто-то другой. Это не мы, это они. Поэтому мы будем вас немножко бомбить, чтобы вы нас полюбили. И сегодня выжигается бомбами именно русская Украина, которая теперь будет ненавидеть свою как бы вторую Родину лютой ненавистью поколениями. Но виноваты некие абстрактные националисты.

НАТО, конечно, не орден милосердия. Но они "осваивают" те пространства, которые бездарно брошены именно Кремлем. Это не они двигаются на восток, это Россия отступает на восток. Сама, безо всякого принуждения. Здесь лежит корень всех проблем.

Однако озвучить эту крамольную мысль — значит, выразить свое сомнение в величии и гениальности руководства, которое и несет всю вину и ответственность за происходящее со страной. А потому чиновники всех рангов несут полную ахинею, лишь бы случайно не проскочило то, что буквально на ладони.

viber
война в Украине НАТО Кремль Эль Мюрид
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