Почему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончилась

Китай в силах заставить Россию прекратить войну на выгодных для Украины условиях / Reuters

Интересные телодвижение от еще одного "гаранта" нашей целостности – Китай является наблюдателем в Будапештском меморандуме. Китай вдруг резко заявил, что готов быть посредником между Украиной и Россией. Заявление интересное и раскрывает нынешние мотивы Китая.

Различные источники допускали, что "младшая сестра" (так китайцы нежно и ласково называют Оркостан) в лице Путина информировала Пекин о своем намерении "решить вопрос с Украиной" в течении нескольких дней во время посещения открытия Олимпиады.

Китаю это было интересно по нескольким причинам:

1) Удар по престижу США, которые давали гарантии Украине (если что, то Китай вообще не причем), что после катастрофы в Афганистане было сродни уходу США из мировой политики в качестве "сверхдержавы";

2) Китай мог бы сразу начинать "возврат" Тайваня, в том числе военным путем, либо активизировать усилия по превращению Южно-Китайского моря (основные торговые пути Азии) в свое внутреннее море. Сейчас Китай активно насыпает искусственные острова, размещает там свои военные базы и объявляет вокруг них море своей экономической зоной.

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Но на пути таким "добрым намерениям" резко встала украинская армия и народ Украины, которым не понравилось, что на страну напали орки, и стали яростно утилизировать оккупантов, что привело к затягиванию "решения украинского вопроса" со стороны Оркостана, который не только несет огромные потери в Украине, но и оказался, по сути, в торговой изоляции.

Конечно, Китай получает от сложившийся ситуации свои плюшки в виде окончательной привязки к себе "младшей сестры" (сырье за копейки можно скупать в обмен на свои промышленные товары по ценам, которые установит Китай, то есть дорого).

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Но есть очень большая продовольственная проблема. Россия и Украина – это поставщики около трети продовольствия в мире. И если из этих стран не будет поставляться продовольствие (а в Украине не начнется посевная), то миру вообще и Китаю в частности, как минимум, угрожает резкий рост цен на продовольствие, что может сильно не понравиться жителям Поднебесной, как максимум – глобальный голод.

То есть Китаю позарез нужно, чтобы война у нас в стране закончилась (Индии, кстати, тоже по этой же причине) и началась посевная в нужные сроки.

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Уверен, что украинская дипломатия видит эти перспективы и может давить на Китай в этом направлении, чтобы он занялся своей "младшей сестрой" и заставил ее прекратить войну на приемлемых для Украины условиях.

Нам-то еды хватит. Дергания Китая мне нравятся. И это надо использовать. Могут ли они остановиться войну? Вполне. Для того, чтобы вышвырнуть русских из Казахстана достаточно было двух звонков даже не главы Китая, а министра иностранных дел в Москву и Казахстан.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт