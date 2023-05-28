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Почему Китай начал нервничать?

Юрий Богданов
28 мая 2023, 08:35
171
За последние 20 лет КНР инвестировал в свой флот несколько сотен миллиардов долларов, рассчитывая захватить Тайвань.
Украинские военные, флаг Китая, Китай
У китайцев из-за Украины вся доктрина идет в ад / 93 ОМБр Холодный овраг, ua.depositphotos.com

Почему КНР такой нервный стал? Наше сопротивление очень испортило настроение КНР в контексте плана захвата Тайваня. И особенно - практика активного использования подводных и надводных дронов.

Мощный флот (более 400 надводных и подводных кораблей, в том числе 3 авианосца, более 40 фрегатов и 70 корветов, более 70 десантных корабля и катера, с планом довести эту цифру до 100, 6 стратегических подводных ракетоносцев, более 50 подводных лодок других типов и т.д.) должен был обеспечивать выполнение двух задач:

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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1. Захват Тайваня. Потому что какая у КНР была вообще доктрина по Тайваню? Шантаж и давление. Давление и шантаж. А если уж нет - то благодаря мощному флоту и авиации осуществить осаду острова с последующим десантированием. Да, это операция масштаба битвы за Нормандию. Но план был именно таким.

2. (В теории) обеспечить безопасность китайской торговли в случае попытки США и союзников установить блокаду КНР. Напомню, что морская торговля - ключевой залог выживания Китая. Ни один путь по суше не способен обеспечить ни вывоз китайских товаров, ни поставку всех необходимых Китаю ресурсов. Главные маршруты для КНР - это через Тайваньский и Малаккский (это там где Сингапур) проливы и Тихим океаном. Эти оба маршрута крайне уязвимы для флота США и союзников. И мощный флот КНР должен был снизить эту уязвимость.

В итоге за последние 20 лет КНР инвестировал в свой флот несколько сотен миллиардов долларов. Точных цифр, конечно, у нас нет. Но по суммарному тоннажу, как убеждают нас китайские товарищи, они опередили даже флот США.

Тут случается наша война. Где страна без флота сопротивляется стране, которая имеет просто тотальное превосходство в силах и средствах на море на конкретном театре войны. Конечно, русский флот уже не тот, что был даже советский. Но Украина в условиях ограниченных возможностей и в условиях очень осторожного поведения россиян все чаще и системнее бьет по российским кораблям очень дешевыми (относительно стоимости больших кораблей) и очень быстрыми в производстве дронами. Это при том, что Россия не рискует даже приближаться к нашему берегу и с первых дней войны не повторяет попыток высадки какого-то десанта.

А что китайцы? А у китайцев на этом фоне вся доктрина идет в ад. Какая теперь может быть речь о высадке десанта на Тайване? Какая деблокада Малаккского пролива? Речь теперь о том, что Китай 20 лет готовился к войне прошлого. В то время как у Соединенных Штатов и союзников помимо превосходства в авианосцах (не утративших актуальности) еще и куча площадок, с которых может действовать армия надводных и подводных дронов. И Южная Корея, и Тайвань, и Япония. И Вьетнам, если дойдет до конфликта Китая с этой страной.

В мире сейчас только Китай и Россия хотят вести агрессивные войны. С целью захвата чужих территорий. Еще об этом немного думает Эрдоган (относительно Греции). И на этом все. И вот то, что наглядно продемонстрировала миру наша война очень раздражает каждого, кто смотрит на соседей как на жертв.

Поэтому и инфа, что от имени правительства Китая Ли Х*й предлагает быстрее закончить войну и отдать наши территории России. Чтобы этот позор агрессора прекратился. И кто-то еще китайский шантаж по Тайваню и Вьетнаму был готов слушать. Но пошли они в сраку.

Источник

КНР Тайвань новости Китая
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