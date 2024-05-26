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Почему Китай бряцает оружием возле Тайваня

Валерий Клочок
26 мая 2024, 14:15
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Между Китаем и Соединенными Штатами началась санкционная война, которая впоследствии может перерасти в мощное военное противостояние.
Китай, Тайвань, Си Цзиньпин
Китай пока не готов к войне в силу экономических причин - Валерий Клочок / Коллаж Главред, фото - twitter.com/CaptCoronado, BRICSinfo

Китай начал масштабные военно-морские учения вокруг Тайваня. Однако они являются не столько реальной угрозой, а, скорее, демонстрацией позиции накануне предстоящих мирных переговоров по войне в Украине, которые фактически будут проходить между США и Китаем при посредничестве Европы.

Примечательно, что незадолго до объявления учений в публичном пространстве появилась дезинформация о поставках Китаем оружия для РФ. Причем озвучила ее Великобритания, тогда как советник по вопросам нацбезопасности США Джейк Салливан ее опроверг, что свидетельствует о наличии определенной политической игры. Так же, как и присутствие военных кораблей вокруг Тайваня, которое имеет геополитический контекст.

Китай пока не готов к войне в силу экономических причин. Сейчас он вышел из рецессии и находится на незначительном подъеме. Следовательно, ему нужен определенный катализатор для поддержки этих процессов и их масштабирования. Если представить, что в такой ситуации Китай начинает войну, то в этом он не похож на РФ. Ведь у него есть своя логика, и спешить с развязыванием войны Китай не будет, хотя и готовится к этому.

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То, что происходит возле Тайваня свидетельствует больше о публичной демонстрации мощи Китая - мол, мы определяем процессы на евразийском континенте, мы будем их контролировать. Также это можно считать ответом на совместные учения США, Японии и Австралии в Южнокитайском море, что свидетельствует о последовательности Китая в претензии на господство в этом регионе.

Однако свидетельств о начале военной операции возле Тайваня пока нет. Главная причина действий Китая заключается в выходе на переговорный процесс между Украиной и РФ по плану Пекина. То есть Китай должен стать посредником и получить от этого профит в виде замораживания войны (хотя публично Китай об этом не говорит, однако это читается), снятия санкций и расширения рынков сбыта в ЕС вместо США. Ведь с последними все не так просто - Байден, несмотря на договоренности, которые были у него еще с саммита в Сан-Франциско, на прошлой неделе принял решение об увеличении экспортных пошлин. Это серьезный удар для Китая, на который он ответил введением санкций против 12 американских компаний-производителей оружия.

Следовательно, началась санкционная война, и мы можем допустить, что она может вылиться в мощное военное противостояние. Но если Китай сосредоточится на войне против Тайваня, то какими будут его способности поддерживать войну России против Украины?! Соответственно, РФ может быстро проиграть - вспомним, как ее военные в 2022 году бежали с Херсонщины. Пока Китай очень удачно балансирует, поэтому на данном этапе это больше похоже на имитацию, чем на реальную войну.

Относительно того, когда Китай будет готов к войне, то разница в прогнозах достигает 5 лет, но вряд ли это произойдет раньше 2027-2028 годов. Все будет зависеть от того, как сработает китайское лобби в Европе. А поскольку в силу различных административных методов Китаю удалось стабилизировать экономическую ситуацию и наращивать ее, поэтому в течение 5-10 лет возможен прирост, хотя и не такой мощный, как у Дэн Сяопина, инициатора рыночных реформ в Китае.

Валерий Клочок, политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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Тайвань Си Цзиньпин Джо Байден Валерий Клочок
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