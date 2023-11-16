Почему игра в 'Залужного - политика' вредна для Украины

Одни хотят сделать Залужного политиком потому что не любят Зеленского.

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Зеленский и Залужный / Коллаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU, president.gov.ua

Убежден, что нашему Фабию Максиму - то есть Валерию Залужному - больше всего вредит попытка сделать из военного технократа и профессионала - часть политической повестки дня.

Возможно, когда-нибудь он захочет быть политиком. Но сейчас нет ничего более вредного чем игра в "Залужного - политика".

Почему это плохо? Пока Залужный - военный профессионал - он воспринимается и оценивается как профессионал. Всеми-политическим руководством, международными партнерами, армией и обществом. Если же вам, тем, кто пытается сделать из него политика уже сейчас это удастся - его легитимность как профессионала будет аннулирована. Потому что политика другие политики воспринимают исключительно в такой роли. Это логика процесса.

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Речь идет о двух группах:

1. одни хотят сделать Залужного политиком потому что не любят Зеленского. И хотят противопоставить главнокомандующего верховному главнокомандующему. Если вы добьетесь успеха - у нас будет минус главнокомандующий.

2. те, кто продают Зеленскому идею сменить Залужного ради "успехов на фронте" или чтобы повесить на него незавершение войны в этом году должны понимать одно: с момента, когда место Залужного получит другой человек она уже никогда не будет восприниматься как независимая фигура. Она будет единицей ОП. Ошибки или неудачи на фронте будут канализироваться не в эту фигуру и ее репутацию, а в репутацию исключительно президента. И в армии этот человек будет восприниматься уже не как профессионал, а как человек политиков. Со всеми последствиями.

Обе группы делают общую вредную вещь - они политизируют то, что не надо. К концу войны Залужный - военный профессионал. Чью легитимность не надо атаковать мелкими политическими амбициями обеих групп.

У нас нет другого выбора, кроме как доверять людям, которые сейчас управляют украинским государством и украинской армией. А у них нет выбора, чем доверять друг другу и своему обществу.

На фоне психологической усталости желание одержать победу "побыстрее" и вообще желание делать глупости растет. Но сейчас - самое время проявить терпение, выдержку и адекватность. В противном случае мы либо войну проиграем, либо потеряем много жизней, которые могли не погубить.

Поэтому все участники этого забега. Уберите свои амбиции, симпатии, антипатии подальше. Это действительно - не время.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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