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Почему грузинский кейс так важен для Украины

Игар Тышкевич
30 декабря 2024, 06:41
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В Кремле не любят придумывать новые подходы - если алгоритм хоть частично сработал в Грузии, его будут применять тут. Вот к этому стоило бы готовится.
Почему грузинский кейс так важен для Украины
Кремль в Грузии ставил не на пророссийские настроения, а именно на евроскептицизм / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Между "символом революции" при сомнительных перспективах на успех и государственной пенсией была выбрана пенсия. И, возможно, поездки в страны ЕС и США с лекциями о демократических ценностях. Зурабищвили оставила президенсткий дворец (даже чуть раньше срока) и заявила, что забирает с собой "легитимность". Беларуские читатели моей ленты на этом месте, видимо, вздохнут и улыбнутся. Да, мы получили такую себе Светлану Тихановскую грузинского образца.

Что так же логично, поскольку можно бесконечно говорить об ожидании страны в "клубе цивилизаций", но ничего не делать для переориентации её экономики, для развития мобильности, для подготовки новых элит. В таком случае естественной реакцией общества будет рост скептицизма. В нашем случае евроскептицизма.

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Победила ли Россия? Пока нет. Кремль ставил не на пророссийские настроения, а именно на евроскептицизм. Сближение с РФ -- на следующем этапе. А пока что "Грузинская мечта" будет пытаться усилить свои позиции. И тут интересны процессы внутри самой партии, отношениия с её бывшими и сегодняшними собюзниками.

Для Кремля на этом фоне крайне важно усилить евроскепсис. И тут стоит обратить внимание на другой политический кризис - в непризнанной Абхазии. Формально там президент лишился места из-за продавливания инвестиционного соглашения с РФ. Что дало основание части украинских спикеров заявить чуть ли не об "антироссийском" движении в этом регионе. Естественно, в крайкий промежуток времени, пока тема Абхазии активно освещалась российскими (!!!) СМИ. Сменилась повестка в РФ, исчезли и украинские эксперты по абхазской политике.

В реальности же Кремль играл и играет сразу с несколькими местными группами. И некоторый шлейф антироссийскости может быть даже полезен при следующей комбинации на грузинском направлении.

Просто моделируем ситуацию когда новый президент Грузии (можно уже без кавычек, поскольку, смотри выше, экс-президент выбрала другой путь), например, начнёт консультации с новым "президентом" Абхазии. И выработают некую дорожную карту, что-то врое "минских соглашений". Без мгновенной реинтеграции, но с, якобы, процессом, который к ней приведёт. Для значительной части населения Грузии это уже будет успехом. Что выльется в усиление электоральных позиций "Грузинской Мечты". А российский фактор останется и усилится по обе строны линии разграничения. Ведь (вспомним минских процесс), на каждом этапе "консультаций" будет присутствовать делегация из РФ и она, а не "абхазские лидеры" будет реально руководить процессом.

Скажете, сложно? Отнюдь. В кремлёвских кабинетах есть один персонаж, который любит такие комбинации. Его имя Владислав Сурков. И по удивительному стечению обстоятельств, после нескольких тактических неудач Козака Сурков вновь пытается перебрать на себя, если не кураторство, то участие в политических комбинациях направленных на усиление влияния Кремля в соседних государтвах.

Получается, что с Грузией "всё плохо"? Не сказал бы. Если ЕС и США не изменят свою политику в регионе - всё плохо для их влияния. Но есть ещё несколько игроков, которые будут пытаться гнуть свою линию.

В первую очередь это Турция. Тут речь идёт не только о формировании зоны влияния новой региональной супердержавы, но и об обеспечении работы (и реализации новых) проектов по транспортировке углеводородов с Каспия.

Тактическим союзником Турции вполне возможно будет Китай. КНР инвестирует в создание южного наземного маршрута "Пояса и Пути". Где ключевым партнёром в черноморском регионе является Турция, а Грузия важна как дополнительная возможность входа и в акваторию Чёрного Моря. Кроме того, влияние в Грузии позволит тормозить реализацию Индо-ирано-российского проекта коридора "Север-Юг"

Но оба упомянутых центра силы не будут обращать внимание на специфику местной политики. Проще говоря, им абсолютно всё равно демократия там или нет. Главное - управляемость внутри страны.

Какие выводы для нас?

Увы, но грузинский кейс очень важен для Украины. Не сегодняшние протесты, а то как РФ работала в информационном и политическом поле после 2008 года и какие ошибки (если не сказать провалы) ЕС, США и местного руководства при этом использовала. В Кремле не любят придумывать новые подходы - если алгоритм хоть частично сработал в Грузии, его будут применять тут. Вот к этому стоило бы готовится.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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