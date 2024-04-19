Почему Франция пригласила россиян на годовщину высадки в Нормандии

Запад надеется, что война в Украине завершится договоренностями, а в России удастся запустить транзит власти, чтобы ее руководство стало более прогнозируемым.

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Запад до сих пор надеется помириться с россиянами - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН

Франция официально пригласила Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Конечно, многие увидели в этом основу для неофициальных переговоров, особенно учитывая развертывание активности представителей Франции и канцлера Германии Олафа Шольца, в частности его визита в Китай и переговоров с Си Цзиньпинем.

Такая версия имеет право на жизнь, но это продолжение линии, которую пытается реализовывать Запад в последнее время - "мы против Путина, но не против России". Мол, даже если Путин вдруг куда-то исчезнет, мы будем готовы восстанавливать отношения и сотрудничество.

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Кстати, то, что Юлия Навальная оказалась среди ста самых влиятельных людей года по версии Time, свидетельствует именно об этом. Как и предупреждение россиян американскими спецслужбами о готовящемся теракте со стороны ИГИЛ. Все это демонстрирует веру европейцев и американцев в то, что их не устраивает текущая политика России, они ничего не имеют против России, и это на что-то повлияет.

Для Украины это означает одно - у Европы так и нет решения о победе Украины. Запад до сих пор надеется, что война в Украине завершится определенными договоренностями, и главная их цель - запуск транзита власти в РФ, чтобы ее руководство стало более прогнозируемым и понятным. Украина же при этом на втором плане.

И такая позиция, конечно, будет негативно влиять и на поддержку, и на "красные линии", которые никуда не делись. Потому что Запад постоянно связывает себя дополнительными ограничениями и пытается вести двойную игру. И поэтому Украина часто не получает вовремя необходимые ей вооружения (например, дальнобойные ракеты и авиацию). Потому что Запад не хочет войны с Россией, но это напрямую влияет на номенклатуру вооружений. И то, что Польша не сбивает российские ракеты в своем воздушном пространстве - тоже проявление этой политики Запада, который надеется перезагрузить отношения с Россией до довоенного уровня.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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