Почему Европа радуется результатам выборов в Польше

Качинский, в своей яростной борьбе с евросолидаристами Туска, помогает Кремлю и ослабляет европейский тыл Украины.

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Польша / Коллаж Главред, фото pixabay

Пока ничего сенсационного в Польше не произошло. Для Польши все еще впереди. Волна польского консервативного национализма некуда не исчезла. Лидер и автор этой волны легендарный польский политик Качинский добился свой политической цели-победил на выборах, но потерял власть. Теперь ему придется отойти в сторону и перед следующими президентскими выборами польские консервативные националисты найдут себе нового свежего лидера и тогда рыхлой правительственной коалиции, возглавляемой Туском, придется очень нелегко. Ведь мутная волна европейского национализма, как реакция на кризис в ЕС и стимулируемая Кремлем, подымается от Франции до Польши.

Это один из парадоксов современной Европы - Качинский был уверен, что авиакатастрофа под Смоленском в апреле 2010 года, в которой погиб его брат, была подстроена Кремлем, но объективно его энергичный польский консервативный национализм и острая критика соседей расшатывает Европу, обесценивает евроатлантические ценности Польши. Таким образом, Качинский, в своей яростной борьбе с евросолидаристами Туска, помогает Кремлю и ослабляет европейский тыл Украины во время войны с агрессивной путинской Россией.

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Говорят, что поляки выбрали перемены и стали на правильную сторону Европы. Но это не совсем так, все гораздо проще. Полякам надоел старомодный, тяжеловесный и жесткий Качинский, который долгие годы, из-а спины, управлял президентами и премьер-министрами, но не нес ответственность за их деятельность. Это очень удобная позиция, но нетрадиционная для польской политики, где публичная власть связывалась с политической ответственностью политика.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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