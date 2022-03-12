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Почему Европа не спешит сажать РФ на голодный нефтяной паек

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

12 марта 2022, 12:34

Одномоментно включить механизм эмбарго Европа не может, потому что это может привести к обратному эффекту - ценовому всплеску из-за дефицита. И РФ будет этому только рада.

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Европа не может полностью перекрыть вентиль газа из России / Reuters

Главное различие между США и Европой в зависимости от российских энергоносителей - в том, что Штаты никогда не имели такой зависимости от поставок из России. Поэтому им было относительно легче ввести эмбарго. Потому что даже те разовые поставки сжиженного газа из России в США делались самой Россией "для понтов".

С нефтью ситуация такова, что в общем объеме импорта нефти в США нефтепродукты из России составляли около 8%. Тем более, что увеличение поставок российской нефти на американский рынок началось после эмбарго на венесуэльскую нефть. Теперь проходят переговоры и поставки венесуэльской нефти, очевидно, снова будут возобновлены и Штатам это недорого обойдется.

Другое дело-Европа, которая несмотря на всю правильную риторику о необходимости диверсификации и недопущения зависимости от поставок из одного источника, мощно подсела на российские газовые и нефтяные иглы. Наиболее досадный случай у Германии, крупнейшей экономики ЕС, которая изрядно влезла в зависимость от РФ. Поэтому одномоментно включить механизм эмбарго она действительно не может, ведь это приведет к обратному эффекту - ценовому всплеску из-за дефицита. А это будет означать, что Россия может экспортировать меньше нефти, а получать за нее больше. Потому что цель эмбарго-избавить страну-агрессора от поступлений, за счет которых она финансирует агрессию против России и подрывную деятельность против Европы.

Ситуация выглядит так, что должно быть предпринят как постепенное переключение российских поставок на нерусские. Пример Польши свидетельствует о том, что это можно делать и уже с начала следующего года страна не будет импортировать российский газ.

Германия поступает противоположным образом - она гонится за дешевизной российских энергоресурсов, через большая часть газа, который потребляет Германия, импортируется из РФ - так же, как и более четверти объема импорта нефти.

Особенность введения эмбарго - именно в том, что никто ранее не ставил вопрос ребром о пересмотре механизма диверсификации. Ведь никто в Западной Европе не считал, что война с Россией возможна или произойдет что-то, что потребует сокращения энергопотребления.

Если раз в Германии не проявят доброй воли, то США им "помогут" ее найти. В конце концов, Соединенные Штаты будут тщательно смотреть за тем, как союзники выполняют обязательства по сокращению импорта газа из России.

Читайте такжеКлюч к победе – не санкции: что приведет к краху РоссииПри этом вряд ли речь будет идти о полном отказе, но если исходить из недавних заявлений Еврокомиссии относительно замещения ⅔ импорта российского газа из других источников в течение этого года, это уже будет неплохим показателем. Однако если говорить о физическом уменьшение нефтяных потоков, надо иметь в виду механизм контроля за использованием средств, получает отправитель (российская компания). Он бы должен был быть принят на уровне европейской институции и выручку от проданной партии нефти или авансовый платеж шел из расчета специальной цены, установленной для РФ. То есть взять и создать спецсчет, куда будут поступать все средства за проданные энергоресурсы, но с этого счета компании будут получать определенную часть, а остальное будет накапливаться в фонд для выплаты репараций Украине. Это, например, может быть определенная средневзвешенная цена за прошлый год.

К тому же, у ЕС есть еще один неиспользованный механизм, который был бы очень кстати - использование стратегических резервов стран ЕС. Все страны Евросоюза их имеют, это результат арабского нефтяного эмбарго - должен быть запас на 90 дней на случай прекращения нефтепереработки в той или иной стране. Это может посадить РФ на голодный нефтегазовый паек, чтобы у нее не было лишних денег на ведение войны.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

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война в Украине эмбарго
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