Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиным

Европа не сможет себя защитить в случае, если путин туда реально нацелится.

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Европа не сможет воевать с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Во-первых, они в военном понимании, уже отстали от такой войны. Их армии не готовы. Им уже надо у нас учиться.

Во-вторых, у них низкая мотивация гражданского населения. Никакого чуда не произойдет. Люди выберут более безопасные места пребывания.

В-третьих, у них и с законодательством серьезная проблема. Если у нас оно просто не было готово под войну и парламенту пришлось в спешке создавать новые нормы и законы, то в ЕС наоборот - настолько все зарегулировано, что они ни одного выстрела там не смогут сделать без нарушения законодательства.

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Чиновники и военное командование просто будут бояться принимать решения. Потому что там очень подробно и жестко урегулировано экологическое законодательство, нормы пользования частным движимым и недвижимым имуществом и т.д. Это не 1939. Это серьезная история ценой в миллионные иски.

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О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр - украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошла в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

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