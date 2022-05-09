Почему этот День победы для России – последний

Путин на параде – помесь позднего Брежнева и бункерного Гитлера / скриншот

Уже и летать россиянам на параде 9 мая особо нечему. А плешивый карлик все грозные заявления делает.

Да и очень иронично наблюдать.

Наблюдать, как чудак, который ещё несколько лет назад доказывал свою маскулинность, расхаживая с голым торсом по тайге, как чудак, который ещё 24 февраля выглядел грозным злодеем, сейчас стоит на мавзолее и невнятно чвякает и хуяка…т, как помесь позднего Брежнева и бункерного Гитлера.

Вот только поиски героического светлого прошлого уже не помогут.

Этот ваш "день победы" пропах запахом крови и пепла. Крови и пепла под Киевом, Сумами, Черниговом, Николаевом, Кривым Рогом, на Донбассе и в Мариуполе.

И везде вы отгребли, отгребаете или отгребете.

Это ваш последний "день победы", россияне.

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Можете начинать отвыкать от своих кровавых празднований на костях десятков миллионов людей.

Недолго осталось.

Юрий Богданов, журналист, блогер