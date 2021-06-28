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Почему домашний арест Протасевича не поможет Лукашенко помириться с Западом

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

28 июня 2021, 06:30

Лукашенко сделал выпад в сторону Запада, но безуспешно.

Путин, Лукашенко
У Лукашенко остался единственный путь - идти на поклон к Путину / Reuters

Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича вместе с девушкой Софией Сапегой перевели под домашний арест.

Причина, по которой смягчился Лукашенко, понятна – он не ожидал такой реакции мира (прежде всего – Запада) и тех жестких секторальных санкций, которые против него ввели. Они больно ударяют по беларусскому режиму и, соответственно, он решил сделать некий жест в сторону Запада – мол, ситуация не настолько критична и бить меня санкциями больше не надо.

Но на Западе это никак не воспримут – пока Протасевич не будет освобожден, никакого смягчения санкций не будет. Более того, действующие санкции могут оказаться далеко не последними, так как помимо Протасевича в Беларуси еще около 500 политзаключенных. И это – проблема, которую осознает Запад и из-за этого не признает его легитимность как президента РБ.

Потому в дальнейшем стоит ожидать ухудшения отношений и дальнейших жестких мер против беларусских властей – например, в виде дополнительных санкций против Беларуси или дополнительных персональных санкций. Вплоть до прекращения дипломатических отношений и экономической блокады. Потому что текущие санкции против Беларуси серьезные и болезненные, но не всеобъемлющие – против Ирана, например, санкции гораздо жестче.

Так что Лукашенко еще есть куда расти, ведь от него ждут радикальных действий вроде освобождения заключенных, проведения досрочных выборов и прекращения террора против оппозиции и косметические методы, вроде перевода Протасевича под домашний арест, тут ничего не изменят.

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Для Европы торговля с Беларусью – это как слону дробинка, она ее отсутствия почти не заметит. Но Беларусь это может загнать в глубокий кризис, чем обязательно воспользуется Путин.

Читайте такжеКак на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с ЛукашенкоБолее того, Кремль сознательно загоняет беларусского президента под санкции Европы и стимулирует его на абсурдные действия, которые окончательно уничтожают любые возможности для маневра во взаимоотношениях с Западом. Путина очень раздражало, что в последние годы Лукашенко умудрялся тянуть постоянные экономические льготы с России и в то же время – заигрывать с Западом. Теперь это прекратилось, потому что Лукашенко наломал таких дров, что на Западе его уже не примут ни в каком виде.

И ему теперь остается лишь один путь – в очередной раз идти на поклон Кремлю и канючить у него деньги. Что в конце концов приведет к тому, что Путин поставит Лукашенко условие – либо выполнить соглашение о фактическом аншлюсе Беларуси, либо РФ прекратит ему помогать.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

Александр Лукашенко Владимир Путин Роман Протасевич Игорь Эйдман новости Беларуси санкции против Лукашенко
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