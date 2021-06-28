Почему домашний арест Протасевича не поможет Лукашенко помириться с Западом

У Лукашенко остался единственный путь - идти на поклон к Путину / Reuters

Задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича вместе с девушкой Софией Сапегой перевели под домашний арест.

Причина, по которой смягчился Лукашенко, понятна – он не ожидал такой реакции мира (прежде всего – Запада) и тех жестких секторальных санкций, которые против него ввели. Они больно ударяют по беларусскому режиму и, соответственно, он решил сделать некий жест в сторону Запада – мол, ситуация не настолько критична и бить меня санкциями больше не надо.

Но на Западе это никак не воспримут – пока Протасевич не будет освобожден, никакого смягчения санкций не будет. Более того, действующие санкции могут оказаться далеко не последними, так как помимо Протасевича в Беларуси еще около 500 политзаключенных. И это – проблема, которую осознает Запад и из-за этого не признает его легитимность как президента РБ.

Потому в дальнейшем стоит ожидать ухудшения отношений и дальнейших жестких мер против беларусских властей – например, в виде дополнительных санкций против Беларуси или дополнительных персональных санкций. Вплоть до прекращения дипломатических отношений и экономической блокады. Потому что текущие санкции против Беларуси серьезные и болезненные, но не всеобъемлющие – против Ирана, например, санкции гораздо жестче.

Так что Лукашенко еще есть куда расти, ведь от него ждут радикальных действий вроде освобождения заключенных, проведения досрочных выборов и прекращения террора против оппозиции и косметические методы, вроде перевода Протасевича под домашний арест, тут ничего не изменят.

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Для Европы торговля с Беларусью – это как слону дробинка, она ее отсутствия почти не заметит. Но Беларусь это может загнать в глубокий кризис, чем обязательно воспользуется Путин.

Читайте такжеКак на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с ЛукашенкоБолее того, Кремль сознательно загоняет беларусского президента под санкции Европы и стимулирует его на абсурдные действия, которые окончательно уничтожают любые возможности для маневра во взаимоотношениях с Западом. Путина очень раздражало, что в последние годы Лукашенко умудрялся тянуть постоянные экономические льготы с России и в то же время – заигрывать с Западом. Теперь это прекратилось, потому что Лукашенко наломал таких дров, что на Западе его уже не примут ни в каком виде.

И ему теперь остается лишь один путь – в очередной раз идти на поклон Кремлю и канючить у него деньги. Что в конце концов приведет к тому, что Путин поставит Лукашенко условие – либо выполнить соглашение о фактическом аншлюсе Беларуси, либо РФ прекратит ему помогать.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда