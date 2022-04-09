Почему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьков

Россия все еще пытается создать в Украине "федерацию"/ Коллаж Reuters

В профессиональной политической среде сейчас наиболее востребован вопрос: что Россия сделала бы с Украиной после удачного блицкрига и что будет делать с оккупированным украинским югом и Востоком?

На этот вопрос надо будет дать пространный ответ.

Учитывая последнее сообщение апологета украинофобии и российского неонацизма Сергейцева план РФ заключался, что после падения Киева предполагалось расчленение страны на незаконные "народные республики".

Но было в марте одно мелкое событие, которое засветила Ивано-Франковская областная прокуратура, позволяющее экстраполировать ее на более широкий масштаб.

На Прикарпатье в марте задержали двух человек, которые пропагандировали создание так называемой "Федеративной Республики Украина". Почему-то кажется, что именно таким вариантом могла пойти РФ после оккупации большей части Украины.

После захвата Украины российскими войсками из контингента подготовленных заблаговременно коллаборантов должны были быть образованы "народные советы" как квазиустановочные властные образования. Они бы заменили существующие местные органы власти и самоуправления и создали бы парамилитарные коллаборантские структуры из числа силовиков-предателей.

Читайте такжеПалач разозлился: как Украина впервые дала отпор РоссииВ каждом регионе были бы провозглашены эти "народные республики", а затем объявили о создании подконтрольной России "федерации" с новым колаборантським парламентом - собранием представителей этих "народных советов". Руководителем бы этого квазигосударственного образования стал бы избранным этим сборищем "президент", ибо так скорее было бы легализовать" гауляйтера", чем проводить всенародное голосование.

Вопрос кто бы это мог быть - остается открытым до сих пор. Янукович? Медведчук? Мураев? Бойко? Можно осторожно предположить, что это могла бы быть "темная лошадка", появление которой поразило бы многих. Предателей, к сожалению, хватало и хватает среди оппозиционных действующей власти группировок.

А теперь очень внимательно. Есть основания предполагать, что РФ плотно работала не только с местным активом пророссийских партий, но и с региональными "князьками", которые после децентрализации фактически контролируют местные администрации, совета, прокуратуру, суды, отделы полиции и тому подобное.

Думаю, что именно это было системное направление работы РФ. Отходя из-под Киева, оккупанты совершили массовые убийства в Буче, Ирпене, Бородянке тому подобное, в то время когда отходили, например, из-под Сумщины, некоторые оккупированные населенные пункты даже не тронули, а могли бы. Однако, их что-то или кто-то сдержал.

Нужно будет проверять многих бывших и нынешних нардепов от мажоритарных округов и крупнейших бизнесменов-князьков местных "фазенд". Думаю, Кремль работал с ними системно, а когда блицкриг был сломан, они затихли. Этим уже занимается СБУ.

К сожалению, это объективный недостаток реформы децентрализации и его надо признать публично. Ее рискованным последствием стало формирование мощных феодальных кланов в регионах, что вступили в скрытую борьбу с центральной властью в 2019-2020 гг.

Правда, не нужно экстраполировать единичные негативные случаи на общий бюджетно-налоговый позитив реформы, но не нужно делать из децентрализации большой культ. Децентрализация должна была иметь свои пределы, а центральная власть должна была усилить правовые механизмы влияния на местные власти и укрепить силовую вертикаль в регионах. В конце концов, нужно было завершить конституционные изменения и ввести сильных префектов на смену слабых глав ОГА.

Стоит напомнить о серии серьезных конфликтов центральной власти и президента Зеленского с местными негласными авторитетами, мэрами, руководителями объединенных общин и тому подобное. И речь идет не только о публичных случаях. Как тут не вспомнить выпады черкасского мэра Бондаренко или противоречия с мэром Днепра Филатовым.

Читайте такжеВ бункере Путина запахло жареным, или Почему Россия обречена на поражениеСущественно стабилизировали ситуацию местные выборы 2020 г., особенно на областном уровне, когда Офиса Президента удалось в облсоветах сформировать более-менее стабильные большинства и включить президентскую партию в региональные партийно-феодальные конструкции, ориентированные на Киев.

Как показала практика, это было абсолютно правильное антикризисное действие, которое частично восстановило управляемость и укрепило позиции центра. Именно для этого был предложен механизм Конгресса региональных и местных властей, который стал площадкой согласования политических интересов центра и регионов. Уязвимости этого баланса по максимуму и пытается сейчас использовать Россия.

Сейчас нужно сосредоточиться на том, какие именно территории оккупировала РФ. Итак, это Херсонская область, нижняя часть Запорожской области, часть Харьковщины, большая часть Донецкой и Луганской областей. Вместе с Крымом это примерно пятая часть Украины.

ГУР МО считает, что Россия навяжет корейский сценарий. В таком случае вопрос линии распределения между свободной Украиной и марионеточным квазигосударственным образованием, где будет использовано название "Украина", зависит от рисунка стратегической оборонительной операции, которую сейчас ведут ВСУ. Это образование может быть противопоставленным независимой Украине.

Не буду отрицать мысли Главного управления разведки, поскольку они имеют под собой почву, однако все-таки для реализации такого сценария РФ придется потратить очень много ресурсов - финансовых, военных, кадровых и тому подобное, к чему она может быть не готова в условиях серьезного экономического давления со стороны Запада.

Однако в случае, когда переговорный процесс заглохнет или Украине будет высказан новый ультиматум после битвы за Донбасс относительно границ прокси-республик "ДНР-ЛНВ" в административных границах двух украинских областей - для РФ не остается ничего другого, как сохранить полный контроль за южным коридором и приступить к их подконтрольного "огосударствления".

В дальнейшем Путин мог бы планировать использовать альтернативное независимой Украине квазідержавне образование объявления для реализации своей самой яростной мечты - включение "Украины" до Союзного государства или образования нового имперского проекта наподобие Евразийского союза, куда могут войти Беларусь, квазідержавна оккупированная часть Украины, незаконны "ДНР-ЛНВ", самопровозглашенные ПМР, Абхазия, Южная Осетия и тому подобное.

Идеальным для Путина, конечно, был бы захват Харькова-первой столицы Украины, которая позволила бы более " органично "с точки зрения российской интерпретации истории выкристаллизовать квазигосударственное марионеточное образование с использованием названия"Украина".

Так когда-то россияне уже поступали в 1917-1918 гг., когда в Харькове провозгласили "советскую УНР" в противовес Центральной Раде. Затем они создали искусственные Одесскую, Донецко-Криворожскую и Таврическую советские республики.

Читайте такжеКремль стремится вернуть Украину к каменному веку и устроить ей второй ГолодоморУчитывая все эти обстоятельства, можно предположить, что россияне в случае потери теоретически могут планировать создать такую себе "Федеративную Республику Украину", куда включат оккупированные части в виде искусственных прокси-республик ("Новороссия" или Таврическая, самопровозглашенные "ДНР-ЛНВ").

Это все возможно только при условии, когда РФ получит стратегические преимущества после битвы за Донбасс и возможно битвы за Харьков. А также когда подготовит достаточное количество коллаборантских верхушки для "оформления" этих преступлений через фейковые "референдум" и "выборы".