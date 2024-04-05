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Почему для Эрдогана были последние выборы в Турции

Илия Куса
5 апреля 2024, 06:10
В следующие 4 года правящей партии надо будет попотеть, чтобы вернуть доверие избирателей.
Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС
Эрдогпн проиграл выборы / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Flickr

Эрдоган проиграл на местных выборах в Турции, впервые за всё время своего правления.

Это первый раз за более чем 20 лет, когда правщая партия в Турции проигрывает выборы. Оппозиция существенно улучшила свой результат, и вышла за рамки своих традиционных космополитичных бастионов в Измире, Анталье и Стамбуле.

Популярные оппозиционные мэры сохранили контроль над крупнейшими городами. Почти не сомневаюсь, что Экрем Имамоглу или Мансур Яваш будут главными оппозиционными кандидатами на президентских выборах в 2028 году.

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Всё таки смена лидера партии в прошлом году после поражения Кемаля Кылычдароглу улучшила ситуацию, и новый лидер CHP Озгюр Озель показал себя умелым менеджером и управленцем.

Единственная оппозиционная партия, которая показала плохой результат - IYI (Хорошая партия). Это может нанести непоправимый удар её лидеру Мераль Акшенер, аж до отставки и обновления руководства.

Националисты из MHP и исламисты Фатиха Эрбакана показали неплохой результат, и при грамотном управлении могут выйти на нормальный уровень поддержки к 2028 году, в том числе растаскивая электорат Эрдогана.

Для Эрдогана это были последние выборы. Он сам об этом говорил ещё раньше, тем самым запустив транзит власти. В следующие 4 года правящей партии надо будет попотеть, чтобы вернуть доверие избирателей, расширить электоральную базу, подорвать позиции оппозиции и вернуться к политике харизматичных партийных лидеров AKP при раннем Эрдогане.

Я ставлю на то, что преемником Эрдогана будет какой-то популярный и нетоксичный силовик типа Хаккана Фидана, нынешнего главы МИД и бывшего начальника разведки.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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