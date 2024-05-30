Почему дискутировать с бункерным дедом Украине не нужно

Российский кормчий давно и прочно зациклен на украинском "майдане".

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Зеленский и выборы / Коллаж Главред, фото: посольство Украины в Португальской Республике, Офис президента

Дискутировать с бункерным дедом на юридические темы - бесполезное дело. Тем более бесполезное дело - вести дискуссию относительно норм Конституции Украины с крупнейшим в мире ее нарушителем. Ведь очень странно, когда ты какие-то статьи читаешь, но упорно не замечаешь статью 133 "В состав Украины входят: Автономная Республика Крым..., Донецкая..., Запорожская..., Луганская..., Херсонская... области... и Севастополь."

Здесь читаем - здесь не читаем? Собственно, достаточно выполнить Конституцию Украины, и война завершится. А там и выборы можно будет провести.

Но повторюсь - это все не о праве. Зеленский по мнению бункерного "стал нелегитимным"? То есть, до того был легитимный? И он посылал захватывать Киев и "валить" полностью легитимную украинскую власть, осознавая ее легитимность?

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А как же тезис, что "после 2014 года в Украине был переворот и власть нелегитимна", который он радостно скармливал своим сторонникам? И именно из-за "нелегитимности" он начал в 2014 году войну. А теперь оказывается, что власть в Украине была легитимная?

Поэтому не надо погружаться в эти помои. Главное здесь другое. Я долго думал, чего это бункерный дед так откровенно сам лично начал озвучивать тезисы о "нелегитимности"? Это же худший способ распространить эти мысли в Украине, где они теперь прочно будут ассоциироваться с российскими агрессорами и их вождем.

А потом понял. Он не к народу обращается. Для него никаких народов не существует. Есть плебс, "чернь", который не играет никакой роли. Потому что у него самого в государстве только плебс и "чернь", и он не может представить, что где-то не так.

Он обращается к украинской "элите", и, в частности, ее парламентской части. Устраивайте переворот, захватывайте власть, и мы с вами "договоримся" - я вас щедро отблагодарю. И уже потом можно будет "загнать народ в стойло", потому что бункерный свято верит в такую возможность.

Вообще, российский кормчий давно и прочно зациклен на украинском "майдане" (как он сам его понимает), и очень сильно хочет устроить "майдан наоборот", и таким образом "отыграть это назад", хотя исходит он из абсолютно неверного понимания природы майдана как такового.

Для кремлевского вождя Майдан - это сугубо заговор и мятеж элит, подстрекаемых "коллективным Западом". Соответственно, "майдан наоборот" - это такой же заговор, но в его собственных интересах.

Поэтому он и говорит о "нелегитимности" и "новой украинской власти" лично. Он хочет послать сигнал тем украинским политикам, которые хотели бы вступить с ним в торги, что он сам лично стоит за этим процессом, и может гарантировать всестороннюю благодарность.

Собственно, Р. Стефанчук уже ответил, но, думаю, в окружении бункерного деда рассчитывают на других украинских парламентариев. На кого? А давайте понаблюдаем, как они себя будут вести. От некоторых я жду очень интересных заявлений.

А россияне до сих пор нас не поняли. Начали записывать ИПСО на украинском, изменили тезисы, переделали пропаганду, диверсифицировали влияние... но до сих пор так ничего и не поняли. Так же переносят аналогии собственного внутрироссийского опыта на нас. Это большая ошибка.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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