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Почему часть путинских предложений будет принята

Андрей Илларионов

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа

21 декабря 2021, 08:28

Судьба, по крайней мере, некоторых из сделанных Путиным предложений может оказаться совсем иной, чем это кажется сейчас многим.

Путин
Часть путинских предложений по НАТО будет принята / Reuters

Одними из наиболее ярких событий, сопровождающих очередной акт (под названием "предложения России Западу по гарантиям безопасности") разыгрываемого на наших глазах спектакля (под названием "спасение президентом Байденом мира от крупномасштабной европейской войны, якобы развязываемой Путиным"), оказались одновременно:

- почти тотальное невосприятие наблюдателями представленных российских предложений по гарантиям безопасности в качестве сколько-нибудь реалистичной основы для переговоров Кремля с США и НАТО;

- выдающаяся, даже по меркам сегодняшнего российского МИДа, развязность замминистра Рябкова, проведшего 17 декабря брифинг под названием "Инициативы России по гарантиям безопасности".

Несмотря на нескрываемое недоверие журналистов – участников указанного брифинга в том, что такого рода предложения (проект Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и проект Соглашения между Россией и НАТО о мерах обеспечения безопасности) могут быть серьезно восприняты где-либо в западных столицах, несмотря на уверенность, регулярно высказываемую наблюдателями, что данные предложения безусловно будут отвергнуты Западом, несмотря на шокирующую развязность российских, так сказать, дипломатов, судьба, по крайней мере, некоторых из сделанных предложений может оказаться совсем иной, чем это кажется сейчас многим.

Для этого есть несколько причин.

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Прежде всего следует обратить внимание на беспрецедентность самого факта опубликования проектов такого рода документов. Только в целях эпатажа – для очередной демонстрации своих неудовлетворенных обид – такого рода документы не готовятся и не публикуются.

Читайте такжеПутин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нетВо-вторых, эти документы подготовлены Россией не в одностороннем порядке. Они являются результатом осуществления совместного проекта Кремля и Белого Дома. Официальный запрос на их подготовку сделал Байден в разговоре с Путиным 7 декабря. Передавая кремлевские варианты документов по гарантиям безопасности Байдену 15 декабря, Путин лишь выполнил (об этом он успел заявить уже не раз) просьбу, полученную им от хозяина Белого дома. Официальный ответ на официальный запрос не может быть полностью отвергнут запрашивающей стороной.

В-третьих, соответствующее поручение о подготовке развернутых предложений о гарантиях безопасности России Путин публично дал Лаврову еще 17 ноября:

И второе: нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может.

Такого рода поручения не даются без соответствующего основания – наличия самого запроса со стороны того, кто собирается давать такие гарантии.

В-четвертых, там же, на заседании расширенной коллегии МИДа, Путин счел необходмым попытаться развеять скепсис своих слушателей в реалистичности перспектив осуществления этого проекта:

Читайте такжеМесто "интимной силы" ПутинаПонятно, и я вот вижу, несмотря на то, что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьёзность возможных договорённостей по этому направлению, имея в виду, что мы всё-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надёжными партнёрами: они легко отказываются от любых прежних договорённостей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду.

Уверенность, с какой Путин позволил себе не только дать поручение Лаврову о подготовке такого рода предложений, не только обнадежить мидовских чиновников шансом на успех, но и сделать это публично – под камерами, была обусловлена, и это в-пятых, – знанием Путиным того, чего подавляющее большинство его слушателей – участников коллегии МИДа тогда еще не знало. Это было знание Путиным того, что российские предложения – если не полностью, то в какой-то своей части – точно будут приняты администрацией Байдена.

В-шестых, путинские предложения 17 декабря были опубликованы не просто "лишь для широкой общественности" – так сказать, urbi et orbi. За два дня до этого (15 декабря) они были лично вручены помощнице госсекретаря США Карин Донфрид, специально приехавшей для их получения в Москву. Лишь после того, как они были распространены среди членов НАТО в Брюсселе 16 декабря, последовало их обнародование в Москве 17 декабря. Документы, за которыми США присылают высокопоставленного курьера, не могут быть просто выброшены в корзину.В-седьмых, именно так, как Путин обещал мидовцам 17 ноября, и произошло. В то время, как российские и зарубежные журналисты дивились наглости кремлевских предложений по фактической ликвидации суверенитета ряда европейских стран и созданию разделительной линии на континенте для признания сферы влияния Москвы в Европе, Белый дом ответил не негодующим отказом, а позитивным согласием на рассмотрение путинских пожеланий:

...мы получили некоторые конкретные предложения от русских, когда помощник госсекретаря Донфрид была в Москве. Мы поделились ими с нашими союзниками. Как мы уже сказали, мы готовы их обсудить. При этом в этих документах есть вещи, которые россияне знают, что они неприемлемы, и они это знают. Но есть и другие вещи, над которыми мы готовы работать и которые заслуживают некоторого обсуждения.

Читайте такжеОдиночество ПутинаПо словам Джейка Салливана, Вашингтон позитивно воспринимает идею о проведении дискуссии с Москвой по поводу ситуации вокруг Украины. Соединенные Штаты "в принципе готовы" к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, заявил об этом в пятницу, выступая на заседании Совета по международным отношениям в Вашингтоне. "Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – заявил Салливан.

Естественно, возникают вопросы:

- Как же Путину удалось добиться того, что уже произошло?

- На чем зиждется уверенность в том, что если путинские предложения не были выброшены в корзину вчера, то почему это не может произойти с ними сегодня, или, в крайнем случае, завтра или послезавтра?

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НАТО Владимир Путин вступление в НАТО Джо Байден военная агрессия РФ Андрей Илларионов
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