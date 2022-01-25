Почему большой войны в ближайшее время не будет

Большой войны в ближайшее время не будет / Reuters

Идущая третий месяц беспрецедентная кампания запугивания Украины полномасштабным наступлением со стороны России в последние дни достигла нового уровня. Путин погромыхивает войсками, переправляемыми с Дальнего Востока в европейскую часть России. Мировые СМИ сообщают о готовящейся эвакуации дипломатического персонала из Киева, фондовые рынки падают, в деле шантажа политического руководства Украины директора ЦРУ США Бернса в украинской столице сменяет американский госсекретарь Блинкен.

Главная цель согласованного давления администраций Путина и Байдена остается той же самой – запугивая российской военной угрозой попытаться заставить Украину сдаться Путину, согласившись на выполнение т.н. "Минских соглашений". Главная задача высокопоставленных шантажистов заключается в том, чтобы заставить украинцев – и власти и граждан – поверить в реальную перспективу полномасштабной войны и под ее угрозой согласиться на т.н. "компромисс" – предпочесть вместо "огромных" потерь в результате "большой войны" относительно "малые" потери (в виде выполнения "Минских соглашений").

Несмотря на пропагандистскую истерию, полагаю, что большой войны в ближайшее время не будет.

Провокации на линии соприкосновения и на российско-украинской границе, каких за последние 8 лет войны было немало, увы, возможны и практически почти неизбежны.

Боевые действия локального (регионального) характера возможны, хотя и не гарантированы.

Реклама

Но вот большой (крупномасштабной, полномасштабной) войны России против Украины в ближайшее время не будет.

Почему?

С 30 октября 2021 г. американские, а затем и другие СМИ, лояльные действующей администрации США, а потом и различные общественные и политические деятели развернули грандиозную кампанию по запугиванию мира предстоящим полномасштабным наступлением российских войск, какое может привести к оккупации Южной Украины или Левобережной Украины или Южной и Левобережной Украины одновременно, форсированию Днепра с выходом в районы Коростеня и Умани, захватами Харькова, Одессы, Киева и т.д.

Разберем по пунктам, чем нас пугают, и почему эти угрозы безосновательны.

Читайте такжеПутин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войнойПервое, не только западные СМИ, но и западные разведки в прошлом многократно ошибались с пониманием действий Путина, они не смогли увидеть подготовку российских войск к нападению на Грузию в августе 2008 года, к оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года, к нападению на украинские войска в августе 2014 года под Иловайском и в феврале 2015 года под Дебальцево. Более того, западные разведслужбы тогда утверждали, в том числе публично, что нападений не будет. Если они так ошибались в прошлом, что позволяет полагать, что они не ошибаются сейчас?

Второе, передвижение российских войск последнее время происходит без маскировки, открыто, часто – намеренно демонстративно. Когда Путин действительно хотел напасть, он готовился к атаке тайно. Когда он действует открыто, то это свидетельствует скорее не о подготовке реального нападения, а о проведении операции другого характера – блефа, шантажа, запугивания.

Третье, это фактическое расположение российских войск, "сконцентрированных против Украины". Во всех источниках, в которых указывается их реальное размещение, речь идет о полосе вдоль российско-украинской границы на расстоянии в 250-260 км от нее. На таком расстоянии войска, готовящиеся к немедленному наступлению, не размещают.

Четвертое, по данным украинского Министерства обороны, численность БТГ (батальонно-тактических групп) российских войск, "сосредоточенных около Украины", в ноябре 2021 г. (40) была заметно меньше, чем в сентябре (51), августе (44), апреле 2021 г. (53).

Читайте такжеЕсли начнется войнаПятое, численность российских военных, "сосредоточенных около Украины", меньше, чем число участников маневров "Запад-2021". 5 ноября 2021 г. министр обороны А.Резников оценил численность российских войск, "сконцентрированных против Украины", в пределах 200-километровой полосы вдоль границы – в 94,3 тыс., в пределах 300-километровой полосы – в 105 тыс. 6 декабря министр иностранных дел Д.Кулеба назвал цифру в 115 тыс. российских военных. 9 декабря телекомпания CNN со ссылкой на украинских военных сообщила о группировке в 120 тыс.чел. 22 декабря секретарь РНБО А.Данилов рассказал о 122 тыс. военных в пределах 200-километровой зоны и о еще 143,5 тыс. – в пределах 400-километровой полосы. С тех пор большинство публикаций использует стандартные формулировки "100 тысяч", "около 100 тысяч", "более 100 тысяч". Однако это меньше 200 тыс. военнослужащих, участвовавших в российско-беларусских маневрах "Запад – 2021", проходивших в сентябре 2021 г., большей частью вблизи украинских границ.

Шестое, во время проведения учений "Запад-2021" с участием 200 тыс. военных западные СМИ не опубликовали, кажется, ни одного материала об угрозе российского вторжения в Украину. За неполные три месяца с 30 октября 2021 г. суммарная численность российских войск "около Украины" составила не более 122 тыс. военных. Однако только в англоязычных СМИ, попавшихся мне на глаза, опубликовано около 300 материалов о "неизбежном" российском нападении.

Седьмое, карты предполагаемых (предсказываемых) военных действий, публикуемые в мировых СМИ в последнее время, рассчитаны прежде всего на оказание эмоционального воздействия на читателей без необходимых для такого важного вопроса фактических обоснований.

Читайте такжеЧего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войнойПримером того, как такие публикации вводят неподготовленных читателей в заблуждение, является, например, карта, обнародованная 21 ноября 2021 г. изданием Military Times. Нетрудно видеть, что одна из двух российских группировок, нацеленных на захват Киева, имеет в своем составе 4 БТГ (то есть может насчитывать в своем составе от 1200 до 3600 чел.), а группировка, охватывающая с севера Харьков, – 8 БТГ (то есть от 2400 до 7200 чел.). Намек, содержащийся в этой информации, будто бы группировки военных такой численности могут "захватить", "окружить" города с населением в 1,5 и 3 миллиона человек, рассчитаны лишь на совершенно несведущую аудиторию.

Для сравнения – в Харьковской наступательной операции советских войск в мае-июле 1942 г. участвовало 760 тыс. военнослужащих, в Киевской наступательной операции в ноябре 1943 г. – 671 тыс. Для понимания того, какая численность войск была на самом деле необходима для захвата не только крупных городов, но и для занятия значительных площадей на том же театре военных действий, то есть на тех же украинских землях, например, в ходе Второй мировой войны, следует отметить, что, например, в Чернигово-Полтавской наступательной операции в августе-сентябре 1943 г. участвовало 1,6 млн. военных, в Нижнеднепровской стратегической наступательной операции в сентябре-декабре 1943 г. – 1,5 млн., в Днепровско-Карпатской наступательной операции в конце 1943 г. – начале 1944 г. – 2,1 млн. солдат и офицеров.

Восьмой и, пожалуй, самый главный аргумент, поясняющий грандиозный блеф, проводимый на наших глазах, заключается в недостаточной численности российских войск, сосредоточенных "около Украины" (122 тыс.чел.), а также той численности войск, какая может быть достигнута там в ближайшем будущем (175 тыс.чел.), с точки зрения минимальной величины группировки российских вооруженных сил, необходимой для осуществления захвата значительной части территории Украины.

…Численность вооруженных сил России "около Украины" в настоящее время оценивается в 122 тыс. военных. Эта величина по прогнозам может быть увеличена до 175 тыс.чел. Число участников российско-беларусских маневров "Запад-2021" достигало 200 тыс.чел. Очевидно, что при необходимости численность группировки, угрожающей Украине, может быть относительно быстро увеличена до 300 тыс.чел.

Читайте такжеВойна как шансТем не менее даже такой численности вооруженных сил России будет недостаточно для проведения стратегических операций по оккупации Южной Украины или Левобережной Украины или Южной и Левобережной Украины одновременно, не говоря уже о форсировании Днепра или захвате Киева.

В то же время для проведения таких локальных операций, как, например, оккупация Северной Таврии, захват Мариуполя, Одессы или Харькова, группировки российских вооруженных сил в несколько сот тысяч человек может оказаться достаточно.

Учитывая все сказанное, можно предположить, что до тех пор, пока российская (российско-беларусская, российско-ОДКБ-шная) группировка "около Украины" не достигнет величины, измеряемой, как минимум, полумиллионом военнослужащих, стратегические операции против Украины с целью оккупации ее крупных территорий, являются маловероятными.