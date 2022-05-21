Почему Беларусь не ввяжется в войну с Украиной

Лукашенко не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах Беларуси / сайт Президента РБ

Несмотря на то, что белорусские вооруженные силы не воюют в Украине, по сути, Беларусь все равно уже втянута в войну нашей страны и России, поскольку именно с ее территории ведутся ракетные обстрелы Украины.

Однако даже такое косвенное участие в этой войне для Беларуси закончится плохо, ведь Украина будет требовать компенсации ущерба, нанесенного войной, и от РБ, кто бы там ни был при власти. Если новое руководство Беларуси будет говорить, что оно не виновато, это не будет иметь значения, поскольку есть понятие ответственности государства.

Направить белорусские войска в Украину воевать на стороне России Лукашенко вряд ли решится. По нескольким причинам.

Во-первых, проводились закрытые опросы белорусских военных о том, готовы ли они воевать против Украины – 95% опрошенных сказали "нет".

Почему? Для белорусов авторитетом всегда была российская армия. Но после того, как белорусские военнослужащие увидели, что украинцы сделали с вооруженными силами Российской Федерации, увидели горы трупов российских солдат, которые везли в Беларусь, увидели оторванные руки-ноги раненых, что лежали в белорусских больницах, они стали задавать логичный вопрос – если украинцы такое делают с сильной армией России, то что они сделают с нами? Ведь, в отличие от войска РФ, у белорусской армии вообще нет боевого опыта. Кроме того, их техника устаревшая, еще советская.

В общем, мотивации воевать против украинцев у белорусов – никакой.

Я вообще попытался найти исторические факты, когда бы украинцы и белорусы хоть раз воевали друг против друга, но безрезультатно. С россиянами украинцы воевали, а с белорусами – нет. Что у белорусов в Украине, что у украинцев в Беларуси живет много родственников. В Беларуси нет такой накачки и пропаганды против Украины, как в России.

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Во-вторых, размеры белорусской армии: вооруженные силы Беларуси по численности – как наша погранслужба, то есть они очень немногочисленные, около 5 тысяч.

В-третьих, если Беларусь не смогла или не решилась напасть на Украину, когда у нас не было натовского оружия, то включаться в войну сейчас, когда у нас появились самые современные системы и вооружения, будет для нее просто самоубийством. Белорусские генералы все это четко осознают.

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В-четвертых, Лукашенко – фанат своей власти. Несмотря на то, что он кровавый диктатор и преступник, он – не идиот. Он прекрасно понимает, что может отдать приказ наступать на Украину. Но возникнет вопрос – кто пойдет исполнять приказ. А делать это будут только самые преданные ему части, которые выполняют любые указания батьки. И эти части в Украине совершенно точно будут уничтожены.

Тогда возникает следующий вопрос – а с чем, собственно, Лукашенко останется, как он будет удерживать власть в Беларуси, если самые верные части погибнут? А ведь участие в войне всегда служит триггером выступлений против власти в стране. Выходит, что в такой ситуации Лукашенко уже нечего будет сказать.

Да и вообще, белорусские военные посмотрят на всю эту ситуацию и спросят, почему они должны умирать, если проще решить вопрос с одним человеком. В Беларуси. Люди вооруженные крови не боятся...

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К тому же, если белорусские военные зайдут на территорию Украины, то будет очень велик риск, что они просто сдадутся в плен, и так будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет уже вызволять свою родину.

Генштаб Беларуси очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине. И Лукашенко прекрасно обо всем осведомлен. Конечно, вероятность идиотизма всегда есть, но за Лукашенко откровенного идиотизма не было замечено.

Потому, скорее всего, батька все-таки не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах Беларуси. Тем более, сейчас уже появилась "зеленка", а это значит, что идти со стороны Беларуси через украинские леса – это самоубийство: там белорусские войска будут просто расстреляны в упор.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт