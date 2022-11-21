Почему Байден до сих пор не прибил Путина лопатой, как крысу в углу

Джо Байден и Владимир Путин / REUTERS

Путин любит сравнивать себя и РФ с крысой, загнанной в угол, которая оказавшись там, превращается в тигра. После этого делает страшные глаза, угрожает всем ядерным оружием и выпускает за один раз сто ракет по Украине. Но он не учитывает, что китайцы, создавшие этот образ, решают проблему с крысой в углу одним ударом лопаты. Другие люди поступают так же, и даже не задаются вопросом, кем себя мнит крыса в углу – тигром или не тигром. Хоть динозавром. Один удар лопатой, ею же собрали остатки и прикопали, чтобы не воняли. Стандартный финал для обнаглевшей крысы в углу. Разумеется, если нет идеи поймать крысу живой и зачем-то посадить в клетку.

После массированного ракетного удара 15 ноября по Украине, когда две ракеты упали и на Польшу, администрация Байдена оказалась в ситуации человека с лопатой, стоящего перед злобной и всем надоевшей крысой, загнанной в угол, и размышляющего, убить или изловить для юридических опытов. Многие, особенно украинцы, поляки, литовцы, эстонцы и латыши ожидали, что Байден воспользуется лопатой. Но он принял решение не спешить с принятием решения, в чём его на Бали сразу поддержал Эрдоган. Когда-то Эрдоган был лихим ковбоем, сбивавшим самолёты РФ, но давно уже предпочитает методы Байдена.

Так как Белый дом с начала в 2014 г. российско-украинской войны избегает публично объяснять свои решения, связанные с ней, из-за чего стал похож на "чёрный ящик", как говорят в таких случаях программисты, то остаётся только метод моделирования, чтобы понять происходящее. Задача осложняется и тем, что Кремль в этом аспекте тоже "чёрный ящик", несмотря на то, что из него непрерывно и в изобилии звучит какая-нибудь "пурга".

Причин такого поведения Белого дома, и не только его, несколько. Основная – с русскими опасно разговаривать. Они мгновенно украдут и извратят все ваши идеи и слова, и будут из них лепить какую-то гадость, чтобы метнуть в вас. В этом многие убеждались неоднократно.

Генерал Конашенков 16 ноября от имени министерства шойгу был уполномочен заявить, что "В ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось". Конашенков заверил, что все разрушения в Киеве 15 ноября – это результат падения украинских зенитных ракет, выпущенных из зарубежных комплексов ПВО. До этого, вечером 15 ноября, когда стало известно о ракетах, упавших в Польше, министерство шойгу столь же безапелляционно заявило: "Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось".

Оба данных заявления – это перепуганный писк крысы из угла, в который она сама себя загнала. После ракетного инцидента в Польше кремлёвские "крысы" живо представили себе лопату НАТО, которая опустится на РФ завтра, и им стало холодно и жарко одновременно. Шойгу вспотел, так как понял: это полное МЧС. В РФ уверены, что они героически воюют с НАТО с весны 2014 г. и особо активно с 24 февраля 2022 г. Но, когда 15 ноября открылось окно возможностей повоевать, резко передумали и весь крысиный коллектив быстро написал заявление в СМИ, что они в этот день по польско-украинской границе не стреляли, вообще никуда не стреляли, и ракета не их.

Когда Байден и Столтенберг сказали, что на мирный польский трактор упала украинская ракета, летевшая наперехват российской, "крыс" резко попустило. "Оказывается, так тоже можно было", – радостно подумали они, понимая, что завтра лопата НАТО по ним не ударит и близкое знакомство с ней переносится на неопределённый срок. Поэтому появилось второе их заявление: все ракеты, упавшие на Киев 15 ноября, это результат несовершенных систем ПВО НАТО и плохой подготовки украинских зенитчиков.

На Банковой не согласились с таким мнением Байдена и Столтенберга и тем, что близкое знакомство "крыс" с лопатой откладывается. В результате появилось сообщение: над Киевом якобы была сбита российская ракета, имитировавшая ядерный взрыв, чтобы убедить Байдена воспользоваться лопатой. Но Белый дом остался непреклонным, а российские агенты стали продвигать тему в духе одного из эпизодов сериала "Мадам госсекретарь" – украинцы хотят устроить войну между США и РФ, и этого нельзя допустить. СМИ РФ тоже стали разгонять её, позабыв, что девять месяцев пишут о войне российской армии с США и НАТО в Украине.

Падение ракеты в Польше давало Байдену все основания взяться за "лопату", но он этого не сделал, несмотря на публичные заявления правительств Латвии и Эстонии о готовности защищать территорию НАТО, прозвучавшие уже вечером 15 ноября. Не сделал, несмотря на то, что вскоре после своей инаугурации в 2020 г. публично назвал путина "Убийцей", и это долго обсуждали во всём мире.

Почему Байден не воспользовался "лопатой", чтобы быстро решить проблему с "крысой" в углу? Вероятно, он считает, что это время ещё не пришло и хочет забетонировать угол, где сидит "крыса" на тот случай, если она передумает превращаться в тигра, решит превратиться в червяка и закопаться в пол или стены угла, чтобы избежать соприкосновения с лопатой.

Экскурс в историю с "Ура" и количеством букв "с" в слове "россия" – один из примеров того, как русские могут быстро перевоплощаться во что угодно. Сегодня они называют себя РФ, а завтра назовутся Соединёнными штатами Евразии, и скажут, что они не имеют никого отношения ко всему, что было до этого. Большевики в 1917 г. именно так и поступили, и не только из нежелания платить по кредитам, взятыми царским правительством в Европе. Такое переименование РФ отнюдь не вольная фантазия.

К тому же, Байден ощущает себя хозяином ситуации, и логично считает, что дальнейшие изменения в ней определяет человек с лопатой в руках, а не крыса в углу. Когда ударить ею по крысе и как – ребром лопаты или плашмя, или придавить к стенке и заставить залезть в клетку, всё это решает он, а не крыса. Похоже, вариант с крысой в клетке, сейчас Байдену нравится больше, и чтобы она не стала закапываться в землю он решил забетонировать угол.

В заявлениях США, Польши и НАТО о ракете, попавшей в польский трактор, есть одна интересная недоговорка. В них не говорится, куда летела российская ракета, по которой была выпущена украинская. Не говорится, притом, что в польских и мировых СМИ возможными целями российской ракеты называли высоковольтную линию электропередачи из Украины в Польшу и радар польских ПВО в 40 км от села Пшеводы. Явно целью российской ракеты был не трактор в Пшеводах. Не говорится, притом, что различные системы слежения НАТО и Польши, в том числе и авиация, наблюдали за боем 15 ноября.

Информации у НАТО много, но она не спешит ею делиться и ведёт расследование силами польских, американских и украинских специалистов. Это и можно назвать бетонированием угла для "крысы". Маловероятно, что оно буде затянуто на восемь лет, как расследование по сбитому РФ авиарейсу МН17, вердикт по которому в суде Гааги зачитали 17 ноября.

Кремлёвским "крысам" явно небезразлично, когда закончится это расследование и что в нём будет написано. Если в нём появится строка, что российская ракета преднамеренно или по ошибке расчёта летела в направлении некоего объекта на территории Польши, то можно сказать "всё пропало". У Байдена будет в руках справка от военных, позволяющая применить "лопату", от чего новогоднее настроение у кремлёвских "крыс" будет так себе. Но поскольку Байден явно хочет видеть крысу в клетке, а не её плоский трупик, то возникает пространство для компромисса в виде ещё одного военного совета Шойгу с Суровикиным об отводе войск на ещё более выгодные позиции до 25 декабря в качестве подарка всем к Рождеству. Самые выгодные позиции для войск РФ, вообще-то, находятся на её территории, но они почему-то не спешит их занять.

Русские обладают талантом не только эксклюзивного плагиата, но и способностью к созданию самых нелепых обоснований и могут обосновать всё. В частности, снятие флага РФ на центральной площади оккупированного Мелитополя они обосновали "постановкой на профилактический ремонт трубы флагштока". Так что, с обоснование нового отвода у них всё должно получиться, и все с удовольствием оценят игру их ума. Иначе остановится метро в Москве из-за исчезновения электроэнергии, как это было в сериале "Мадам госсекретарь" или произойдёт нечто похожее.

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