Почему Банковая может наломать дров с увольнением Авакова

Арсен Аваков подал в отставку / УНИАН

Слухи об отставке Арсена Авакова несколько преждевременны. Они связаны с тем, что ситуация вокруг его персоны даже на Банковой неоднозначна – одна группа людей в окружении президента считает, что нужно продолжать работать с Арсеном Борисовичем, а другая считает, что его амбиции, как и зависимость от него, превратилась в проблему, а потому нужно искать другую кандидатуру.

Есть подозрения, что Авакова решили уволить, так как он набрал слишком большой вес. Министр, у которого есть в подчинении 300 тысяч человек, многие из которых с ружьем и который имеет влияние на улицу – это большая угроза. И так как любая зависимость тяготит, человек будет пытаться эту зависимость нивелировать или вовсе от нее избавиться. Плюс мы видим, что "птенцы гнезда Соросова" явно не питают к нему теплых чувств и во время июньской волны, когда также были слухи о его возможном увольнении, пул медиа, аффилированных с ними, помогали разгонять эту волну. Оппонентов у Авакова хватает – по крайней мере, среди них не только те, кто будет кричать под окнами МВД "Аваков-черт", но и те, кто сидят на Банковой и в Верховной Раде.

Но в преддверии непростой осени, поскольку количество конфликтов множится, причем не только политических в традиционной дихотомии "зрада-перемога", но и социально-экономических, разменивать Авакова на другую фигуру во главе МВД – довольно рискованный шаг. Ведь министра убрать можно, но поскольку он 7 лет руководил этим министерством, убрать его влияние одномоментно нельзя. На это могут уйти годы, потому что когда человек руководит так долго ведомством, он прорастает до самого "низа". Часть этих людей, конечно, может, переобуться в воздухе, но часть сохранит верность и это – достаточно серьезный рычаг. Потому стоит ли овчинка выделки – неизвестно, это безответственно-смелый ход.

Говоря о его возможных сменщиках, то называется ряд фамилий, среди которых глава СНБО Алексей Данилов и бывший директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко, который при Януковиче был заместителем начальника УМВД в Херсонской области.

Ефименко в этом отношении ближе к системе, он "свой", тогда как Данилов - абсолютно чужой человек и не факт, что система его примет. Аваков в свое время тоже заходил туда достаточно непросто, но все же сумел подобрать ключи к милицейскому, а потом и полицейскому генералитету и требовал к себе лояльности. Насчет Данилова в этом отношении есть большие сомнения, так как руководить министерством человеку "со стороны" - это очень большая проблема для власти.

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Не думаю, что в случае увольнения Авакова с поста МВД ему предложат адекватную замену, поскольку единственное, что могло бы его устроить – это пост премьера с возможностью контроля МВД. Однако такого варианта, скорее всего, не будет.

Читайте такжеНеужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороныАрсен Борисович всегда был умелым продавцом страха, и как человек, вышедший из 90-х, он знает, что для того, чтобы выйти из одной проблемной ситуации, нужно создать другую и дорого продать ее решение со своим участием. И скорее всего, здесь он, как и в прошлые попытки его отставки, снова будет действовать по шаблону. Однако не факт, что его действия на этот раз будут иметь какой-то эффект.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда