Почему американцы заговорили о выборах в Украине

Американские элиты через избирательный процесс хотят получить общественную легитимизацию от украинцев того или иного развития событий.

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Состоятся ли выборы в следующем году / коллаж Главред. Фото: УНИАН

"Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим сражаться, чтобы вы получили оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть.

Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", - сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве.

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Вариантов потрактовки несколько. Хотя самый главный вопрос для каждого из них-это личная позиция сенатора Грэма, или всего американского истеблишмента.

Вариант первый: сенатор Грэм - и республиканцы в целом? - уверены в своих расчетах, что война ко времени выборов будет так или иначе завершена или хотя бы заморожена. То есть, избирательному процессу военные действия не будут мешать.

Второй вариант: американские элиты через избирательный процесс хотят получить общественную легитимизацию от украинцев того или иного развития событий. В смысле, партии будут выходить на гонки с различными программами по продлению/прекращению войны. А выбор большинства покажет Америке, в какой сценарий есть смысл вкладываться ресурсами - на что готовы, а на что не готовы пойти украинцы.

Третий вариант: американская власть, в том числе в контексте явных и пока никак не уменьшающихся проблем с коррупцией в Украине, надеется, что из-за выборов единоличная власть монобольшинства в конце концов будет изрядно разбавлена. И это, в свою очередь, наконец-то позволит подвинуться в вопросе преодоления хотя бы самых наглых коррупционных схем. Что важно в контексте увеличения финансовой донационной помощи от союзников.

В любом случае, выборы, кажется, придется проводить при любых условиях - если союзники будут настаивать. Придется хотя бы попытаться поменять имеющийся политический ландшафт.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

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