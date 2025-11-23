Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему американцы решили давить на Украину

Валерий Клочок
23 ноября 2025, 22:08
138
Совершенно очевидно: продолжается системное давление и на Украину, и на Путина - для того, чтобы заморозить войну.
Почему американцы решили давить на Украину
Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Несмотря на то, что позиция украинской власти довольно однозначна, мы должны были стабилизировать фронт. Это было ключевой идеей Зеленского после того, как мы фактически отошли от саммитов мира еще во времена Трампа. Стабилизация фронта должна была усилить наши переговорные позиции. Но стабилизации фронта, как таковой, пока не произошло. Мы видим, что это может произойти нескоро - по той простой причине, что есть проблемы.

Первая - поставки оружия из Европы отсрочены и не осуществляются в полном объеме. Финансирование на паузе. Репарационный кредит нам также не спешат предоставлять, ведь Европа заинтересована, чтобы война в Украине не завершилась быстро. Недавние заявления Сикорского, Макрона - то три года, то два - свидетельствуют, что Европе нужна определенная гарантия, что Россия не начнет против нее атаку. Хотя диверсионные атаки уже происходят, - например, министр обороны Италии заявил, что подготовил большой документ о том, что нужно делать с этими гибридными атаками.

То есть Россия давит на Европу. Трамп давит на Европу давно - это уже очевидно. И на этом фоне все разговоры об отправке в Украину какого-то военного контингента, передачи оружия, ракет - их фактически нет. Вообще. Кто об этом говорит? Ну, полетели несколько ATACMS по территории России - четыре, пять, шесть. Откуда эти ракеты? Возможно, из старых запасов, потому что новых никто не передавал. И хотя в публичной плоскости может выглядеть, что все хорошо, но когда доходит до дела - все совсем иначе.

видео дня

Вторая проблема - коррупционный скандал. 15 месяцев, в течение которых длилось расследование - срок немалый. Я делаю предположение, что все эти данные были известны значительно раньше. Почему дали ход именно сейчас? Потому что это также дополнительный инструмент давления, чтобы Украина стала более уступчивой.

Также сыграла свою роль объявленная Трампом история о санкциях против России, где дисконт на нефть начал падать катастрофически. Говорят, что россияне начали продавать нефть по 43-44 доллара. Это вообще космос - в хорошем смысле для нас, но очень плохо для России. Постоянное присутствие в США Кирилла Дмитриева, его общение с Виткоффом для меня было очевидным свидетельством того, что ведется определенная работа между Россией и США для того, чтобы склонить Украину к заморозке войны.

Единственный момент - для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар. Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов.

Ключевые игроки - это Европа, Украина, Россия и Америка. Трамп также давил на европейцев. Он давал им понять: если вы не будете действовать так, как нужно для заморозки войны в Украине, то вы вообще ничего не получите. Вот последние несколько месяцев помощь по программе PURL фактически исчезла. И даже западная пресса писала, что объемы помощи существенно упали в первой половине года после прихода Трампа. После скандала в Овальном кабинете в конце февраля я, честно говоря, был очень обеспокоен тем, чем это для нас обернется, потому что европейцы сейчас деньги давать не будут - и все. Но они откликнулись на нашу просьбу помочь, хотя, как сказала Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности: "Я сделаю все, чтобы на это священное место война не пришла". И такой позиции придерживались многие европейцы.

Конечно, если бы они оказывали больше помощи - достаточной, своевременной, военной - ситуация была бы для нас лучше и выглядела бы более адекватно. Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли на линии границы - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный.

Поэтому они сделали простой выбор: либо мы остаемся с поддержкой Трампа и Европы, уменьшая поддержку Украины и таким образом подводя ситуацию к заморозке войны (без очевидного давления и не обязательно на условиях, выгодных Украине), либо Трамп забирает войска с восточного фланга, хотя российская агрессия никуда не исчезла. Определенные шаги в этом направлении он делал, однако я не могу сказать, что это существенно ослабило защитные возможности. Но мы же понимаем: это пока кулуарные, непубличные разговоры.

Поэтому появление этого плана для меня вообще не новость, это было прогнозируемо. К самому плану у меня есть вопросы. Я не думаю, что он будет таким, как о нем сегодня пишут. Он будет несколько иного формата.

Валерий Клочок, специально для Главреда

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Валерий Клочок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Команда Трампа слышит нас": Зеленский рассказал о ходе переговоров в Женеве

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский рассказал о ходе переговоров в Женеве

22:54Украина
В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛА

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛА

21:45Война
Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

21:24Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Последние новости

22:59

Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

22:56

Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

22:54

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский рассказал о ходе переговоров в Женеве

22:36

Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

22:34

"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
22:08

Почему американцы решили давить на Украинумнение

21:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛА

21:24

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

20:28

Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

Реклама
20:16

В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

19:47

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:41

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:37

Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

Реклама
18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

Реклама
15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять