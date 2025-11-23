Почему американцы решили давить на Украину

Совершенно очевидно: продолжается системное давление и на Украину, и на Путина - для того, чтобы заморозить войну.

Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Несмотря на то, что позиция украинской власти довольно однозначна, мы должны были стабилизировать фронт. Это было ключевой идеей Зеленского после того, как мы фактически отошли от саммитов мира еще во времена Трампа. Стабилизация фронта должна была усилить наши переговорные позиции. Но стабилизации фронта, как таковой, пока не произошло. Мы видим, что это может произойти нескоро - по той простой причине, что есть проблемы.

Первая - поставки оружия из Европы отсрочены и не осуществляются в полном объеме. Финансирование на паузе. Репарационный кредит нам также не спешат предоставлять, ведь Европа заинтересована, чтобы война в Украине не завершилась быстро. Недавние заявления Сикорского, Макрона - то три года, то два - свидетельствуют, что Европе нужна определенная гарантия, что Россия не начнет против нее атаку. Хотя диверсионные атаки уже происходят, - например, министр обороны Италии заявил, что подготовил большой документ о том, что нужно делать с этими гибридными атаками.

То есть Россия давит на Европу. Трамп давит на Европу давно - это уже очевидно. И на этом фоне все разговоры об отправке в Украину какого-то военного контингента, передачи оружия, ракет - их фактически нет. Вообще. Кто об этом говорит? Ну, полетели несколько ATACMS по территории России - четыре, пять, шесть. Откуда эти ракеты? Возможно, из старых запасов, потому что новых никто не передавал. И хотя в публичной плоскости может выглядеть, что все хорошо, но когда доходит до дела - все совсем иначе.

Вторая проблема - коррупционный скандал. 15 месяцев, в течение которых длилось расследование - срок немалый. Я делаю предположение, что все эти данные были известны значительно раньше. Почему дали ход именно сейчас? Потому что это также дополнительный инструмент давления, чтобы Украина стала более уступчивой.

Также сыграла свою роль объявленная Трампом история о санкциях против России, где дисконт на нефть начал падать катастрофически. Говорят, что россияне начали продавать нефть по 43-44 доллара. Это вообще космос - в хорошем смысле для нас, но очень плохо для России. Постоянное присутствие в США Кирилла Дмитриева, его общение с Виткоффом для меня было очевидным свидетельством того, что ведется определенная работа между Россией и США для того, чтобы склонить Украину к заморозке войны.

Единственный момент - для украинской власти заморозка, даже по линии фронта, - это очень серьезный репутационный удар. Есть куча моментов, которые потом будут использоваться политическими оппонентами как небезосновательные аргументы обвинений в неэффективности власти в противостоянии российской агрессии. А коррупция - это вообще вопрос номер один. То есть это целый ряд факторов.

Ключевые игроки - это Европа, Украина, Россия и Америка. Трамп также давил на европейцев. Он давал им понять: если вы не будете действовать так, как нужно для заморозки войны в Украине, то вы вообще ничего не получите. Вот последние несколько месяцев помощь по программе PURL фактически исчезла. И даже западная пресса писала, что объемы помощи существенно упали в первой половине года после прихода Трампа. После скандала в Овальном кабинете в конце февраля я, честно говоря, был очень обеспокоен тем, чем это для нас обернется, потому что европейцы сейчас деньги давать не будут - и все. Но они откликнулись на нашу просьбу помочь, хотя, как сказала Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности: "Я сделаю все, чтобы на это священное место война не пришла". И такой позиции придерживались многие европейцы.

Конечно, если бы они оказывали больше помощи - достаточной, своевременной, военной - ситуация была бы для нас лучше и выглядела бы более адекватно. Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли на линии границы - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный.

Поэтому они сделали простой выбор: либо мы остаемся с поддержкой Трампа и Европы, уменьшая поддержку Украины и таким образом подводя ситуацию к заморозке войны (без очевидного давления и не обязательно на условиях, выгодных Украине), либо Трамп забирает войска с восточного фланга, хотя российская агрессия никуда не исчезла. Определенные шаги в этом направлении он делал, однако я не могу сказать, что это существенно ослабило защитные возможности. Но мы же понимаем: это пока кулуарные, непубличные разговоры.

Поэтому появление этого плана для меня вообще не новость, это было прогнозируемо. К самому плану у меня есть вопросы. Я не думаю, что он будет таким, как о нем сегодня пишут. Он будет несколько иного формата.

Валерий Клочок, специально для Главреда

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

