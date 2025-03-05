Квинтэссенцию всего того, что чуждо украинцам, американцы год за годом продолжают вкладывать в головы новым поколениям.

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В 2025 году триумфатором кинопремии "Оскар" стал фильм о россиянах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пока весь мир хватается за голову от очередных заявлений Трампа и его советников в отношении Украины, приходится констатировать, что три последних года войны в Украине не изменили отношения американских элит к стране-агрессору России. Причем речь идет не только лишь о политических элитах США, но и о культурных.

Яркий тому пример – церемония вручения премии "Оскар", которая все три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину продолжает формировать представление о россиянах не как об агрессорах (которыми они, если кто забыл, и являются), и даже не об изгоях, а как о равных американцам носителях великой культуры.

Более того, все эти годы "Оскар", как и многие другие премии, награждают россиян, изображая их едва ли не мучениками. Но если в 2023 году Оскар получил документальный фильм об Алексее Навальном, которого Путин упек в тюрьму, что с большой натяжкой можно было бы считать снисхождением к "узнику совести", то в этом году американцы пошли еще дальше и не просто взялись снимать душещипательный фильм о стриптизерше и сыне российского олигарха, но и еще сделали этот фильм триумфатором 2025 года. Не говоря уже о том, что одну из главных ролей в нем отвели актеру-путинисту.

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Отмечу, что другого исхода, даже несмотря на происходящее в Украине, ожидать от американского кинематографа и не стоило. Ведь восхищением русской культурой, российскими авторами, пропитано большинство популярных в США и за их пределами фильмов и сериалов.

Причем это восхищение часто доходит до абсурда. То главные герои, коренные американцы, взахлеб читают Достоевского и Толстого, поражаясь их литературному слогу. То россиян изображают великой и ужасной военной машиной, которая строит козни доблестным американским спецслужбам. А то и вовсе главные герои фильмов приходят в российские бары и напиваются там вдрызг, закусывая бутербродами с красной икрой под аккомпанемент балалаек.

В общем, квинтэссенцию всего того, что чуждо украинцам, которые за годы своего существования настрадались от российского империализма, год за годом американцы продолжают вкладывать в головы новым поколениям. И нет разницы, в чью каденцию в Белом доме снят тот или иной фильм – демократов или республиканцев. Исход всегда одинаков.

И вместо того, чтобы наконец-то открыть глаза не только Маску и Венсу (а вместе с ними и всем США), которые черпают информацию из соцсетей, американский шоу-бизнес тратит огромные деньги на поддержание мифа о "всемогущих" россиянах. То есть по факту сами американцы помогают продвигать тот самый "русский мир" туда, где ранее процветала демократия. Ведь, если не спасти лицо Кремля, то где же Западу искать соперника, которым можно пугать весь мир?! Хотя "загадочная русская душа", которой так грезят американцы, на деле не более, чем очередная выдумка. А вот российский сапог - увы, суровая реальность, которая представляет опасность даже за океаном.

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