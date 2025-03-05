Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему американцы никогда не перестанут подыгрывать россиянам

Анастасия Заремба
5 марта 2025, 08:10
249
Квинтэссенцию всего того, что чуждо украинцам, американцы год за годом продолжают вкладывать в головы новым поколениям.
Оскар
В 2025 году триумфатором кинопремии "Оскар" стал фильм о россиянах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пока весь мир хватается за голову от очередных заявлений Трампа и его советников в отношении Украины, приходится констатировать, что три последних года войны в Украине не изменили отношения американских элит к стране-агрессору России. Причем речь идет не только лишь о политических элитах США, но и о культурных.

Яркий тому пример – церемония вручения премии "Оскар", которая все три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину продолжает формировать представление о россиянах не как об агрессорах (которыми они, если кто забыл, и являются), и даже не об изгоях, а как о равных американцам носителях великой культуры.

Более того, все эти годы "Оскар", как и многие другие премии, награждают россиян, изображая их едва ли не мучениками. Но если в 2023 году Оскар получил документальный фильм об Алексее Навальном, которого Путин упек в тюрьму, что с большой натяжкой можно было бы считать снисхождением к "узнику совести", то в этом году американцы пошли еще дальше и не просто взялись снимать душещипательный фильм о стриптизерше и сыне российского олигарха, но и еще сделали этот фильм триумфатором 2025 года. Не говоря уже о том, что одну из главных ролей в нем отвели актеру-путинисту.

видео дня

Отмечу, что другого исхода, даже несмотря на происходящее в Украине, ожидать от американского кинематографа и не стоило. Ведь восхищением русской культурой, российскими авторами, пропитано большинство популярных в США и за их пределами фильмов и сериалов.

Причем это восхищение часто доходит до абсурда. То главные герои, коренные американцы, взахлеб читают Достоевского и Толстого, поражаясь их литературному слогу. То россиян изображают великой и ужасной военной машиной, которая строит козни доблестным американским спецслужбам. А то и вовсе главные герои фильмов приходят в российские бары и напиваются там вдрызг, закусывая бутербродами с красной икрой под аккомпанемент балалаек.

В общем, квинтэссенцию всего того, что чуждо украинцам, которые за годы своего существования настрадались от российского империализма, год за годом американцы продолжают вкладывать в головы новым поколениям. И нет разницы, в чью каденцию в Белом доме снят тот или иной фильм – демократов или республиканцев. Исход всегда одинаков.

И вместо того, чтобы наконец-то открыть глаза не только Маску и Венсу (а вместе с ними и всем США), которые черпают информацию из соцсетей, американский шоу-бизнес тратит огромные деньги на поддержание мифа о "всемогущих" россиянах. То есть по факту сами американцы помогают продвигать тот самый "русский мир" туда, где ранее процветала демократия. Ведь, если не спасти лицо Кремля, то где же Западу искать соперника, которым можно пугать весь мир?! Хотя "загадочная русская душа", которой так грезят американцы, на деле не более, чем очередная выдумка. А вот российский сапог - увы, суровая реальность, которая представляет опасность даже за океаном.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Оскар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

08:22Мир
Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

07:40Мир
Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письме от Зеленского

Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письме от Зеленского

07:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Китайский гороскоп на сегодня 5 марта: Крысам - драма, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 5 марта: Крысам - драма, Свиньям - сплетни

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:43

ВСУ отбросили оккупантов в двух областях: детали от DeepState

08:30

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

08:25

"Стать Маугли": Алан Бадоев без ничего сделал странное заявление

08:22

Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

08:10

Почему американцы никогда не перестанут подыгрывать россиянаммнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:03

Зеленский сорвал план Трампа-Путинамнение

07:40

Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

07:10

Где 3 различия между девушками: только люди со "зрением орла" угадают за 33 секунды

07:01

Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письме от Зеленского

Реклама
05:55

Почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна": учительница ошарашила ответомВидео

05:35

Загадка для самых гениальных: найдите девушку среди фламинго за 9 секунд

05:03

Цветы в вазе будут свежими в разы дольше: какие 2 кухонные вещи добавить в водуВидео

04:30

Пять ошибок, которые "убивают" авто: важное предупреждение для водителей

04:00

Как убрать затхлый запах из шкафа: действенный лайфхак для свежести

03:30

Есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона: прогноз требований США к Украине

02:56

Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

02:24

Тест на IQ: нужно найти человека среди статуй за 5 секунд

01:59

Садоводы призывают положить шелуху чеснока на кусты клубники: зачем это нужно

01:30

Убежденный холостяк Клопотенко признался, какая женскую черту считает проблемной

01:15

В Берлине пообещали предоставить Украине 3 млрд евро, которые блокировал Шольц

Реклама
04 марта, вторник
23:56

"Собираются найти меня": Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса ЗеленскомуВидео

23:53

РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

23:16

Почему мухи любят виться вокруг людей: ветеринары дали интересный ответ

22:53

РФ для "галочки" рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

22:52

Предательница Лорак публично обратилась к дочери жениха - что случилось

22:32

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

22:11

"Не он его придумал": дизайнер одежды Зеленского высказалась о скандале в США

21:50

США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

21:42

Забитая раковина очистится за 5 минут: эксперт рассказала, что залить в слив

21:21

Как выглядит сын Игоря Пелыха: парень сделал предложение любимой девушке

21:18

Зеленский назвал точные требования России для завершения войны в Украине

21:15

Растения будут пышными и крепкими: как укрепить тонкую рассаду помидоров и не толькоВидео

21:00

Только опозоритесь: что уже не модно в 2025 году

20:54

Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

20:40

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:19

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

19:44

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:40

Как правильно придерживаться Великого Поста - полезные рекомендации

19:28

Трамп презентует в Конгрессе свой план завершения войны в Украине - Fox News

19:15

В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

Реклама
19:02

Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

18:57

5 марта запрещено ходить в гости: какой церковный праздник, приметы

18:53

Садоводы призвали добавить несколько растений в сад: они заменят ограждениеВидео

18:53

РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

18:19

ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно

18:05

"Пришло время сделать все правильно": Зеленский обратился к Трампу

17:56

Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

17:55

Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садоводВидео

17:39

Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

17:30

Работают, не покладая рук: ТОП-4 трудоголика среди знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять