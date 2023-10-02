Почему американцы голосуют за Трампа?

Американская мечта уже не та. К чему апеллируют и демократы, и республиканцы? К кризисам и болезням, от которых страдают Соединенные Штаты.

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Об истории трампизма как явления в США / Скриншот YouTube

Наблюдая за драмой, разворачивающейся в обеих палатах Конгресса, многие украинцы делают круглые глаза. Потому что несколько удивлены уровнем и содержанием дискуссий в парламенте самой значительной страны в мире. Хотя раньше нас это не очень волновало, ведь едва ли не впервые мы являемся одним из пунктов обсуждения. Не самым главным. Но для нас и для самих американцев болезненным.

Но вопрос немного в другом. Как в Конгрессе оказалось около 100 радикальных трампистов? Да, популисты в США были. И бюджет там за последние 50 лет блокировался более 20 раз. Но именно такого - не было со времен споров вокруг сегрегационных законов.

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Итак, давайте кратко рассмотрим историю этого дерьма. Итак, почему Трамп и трамписты стали такими успешными? (И далеко не факт что достигли пика популярности, ведь проблемы что их формируют не решены).

Есть две теории, как все очень упрощают:

1. Причины популярности трампизма - "реакция на левый поворот", который США переживали "при Обаме" и которая находит свое выражение и в экономической политике, и в той же "повестке дня" борьбы с расизмом, половой или сексуальной дискриминацией и тому подобное. Ну то есть трампизм это "реакция на действия леваков".

2. Успех трампизма - это технологии. Ну то есть Трамп просто использует современные информационные технологии, приемы манипуляции и тенденции в медиа и поэтому обманул сначала 62 миллиона человек (2016), а затем и 73 (2020).

Но все несколько сложнее. В США есть куча проблем. Преимущественно социального и экономического характера.

Американская мечта уже не та. К чему апеллируют и демократы, и республиканцы? К кризисам и болезням, от которых страдают Соединенные Штаты. О чем они? В США последних 30 лет наблюдались три тенденции, которые могут повредить даже самой мощной экономике с глубокими традициями демократии.

1. Рост неравенства как внутри социума в целом, так и между отдельными регионами. А также-глобально - между "городской" и "сельской" Америкой.

2. Снижение мобильности населения в целом и социально-экономической мобильности - в первую очередь. Переход происходит преимущественно вниз. Богатые попадают в средний класс. Средний класс терпит неудачу в бедности.

3. Глобализация, в которую не вписалась значительная часть американской экономики. Что привело к индустриализации и банкротству старых индустриальных центров. Особенно - бывших моногородов с одной шахтой или крупным заводом. Очень знакомо, правда? Все знают печальную историю Детройта, но таких городов с более банальными историями (закрылось ключевое предприятие) десятки и сотни по всем США.

К чему это ведет? В совокупности в США примерно 20% населения, по оценкам ООН, бедны. Сюда же добавляется примерно 80 миллионов человек, являющихся "уязвимым средним классом". В США сейчас самый высокий уровень детской смертности и самый высокий уровень бедности молодежи среди всех развитых стран. 2020 с проблемами нехватки пищи столкнулись около 50 млн американцев, из которых 18 млн - дети (данные - Feeding America).

Средний класс - становой хребет успешных США - все больше прекращает быть классом владельцев и чувствует недоступность воплощения "американской мечты".

1. Концентрация капитала у самых богатых создает пропасть между средним классом и богатыми непреодолимой. 10% американцев владеют 89% всех акций, торгуемых на американских биржах (данные - ФРС). А в "золоте" доля 10% самых богатых не превышала 30-40%. Большинство акций контролировалось американцами со средним уровнем дохода.

2. Недоступность недвижимости. Сверхкапитализация рынка недвижимости и налоговое содействие владельцам недвижимости перегрели рынок. Сейчас жизнь американского среднего класса описывается примерно так: "мой дед купил свой первый дом в 25. Мой отец купил свой первый дом в 25. Я в 40 закончу отдавать займ на учебу, а свой первый дом я не куплю никогда".

3. Социологи и экономические аналитики сходятся во мнении, что сейчас мы наблюдаем первое поколение 30-летних американцев, которые живут хуже своих родителей за всю историю наблюдений.

4. Социально-экономические ожидания среднего класса пессимистичны последние 15 лет - страх стать бедным перевешивает надежды стать богатым.

Главное следствие - законсервированное социальное неравенство воспринимается как социальная несправедливость. А это ведет к увеличению тенденций к расколу внутри общества. И радикализации политических настроений.

Кто виноват? Если давать фундаментальный ответ - то диспропорция развития США и отсутствие нормальной последовательной социальной политики. Но мы здесь о популистах. А популисты знают простые ответы.

У левых и правых популистов есть свои ответы на вопросы "упадка Америки". Американские левые популисты сочетают убеждения в гипервласти корпораций и сверхэксплуатации элитами простого народа с идеями справедливой борьбы униженных меньшинств против эксплуатационной машины капитализма.

А у правых популистов виновата власть старых элит (которые манипулируют общественным мнением через "респектабельные" медиа) делает это, чтобы контролировать и эксплуатировать "настоящих американцев", чтобы они чувствовали себя "чужаками на собственной земле". И эти старые элиты поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности".

Риторике правых и левых популистов способствуют старые незалеченные американские проблемы:

1. Расовая напряженность, которая существует объективно из-за отложенных последствий сегрегации, а также сохранения де-факто многих сегрегационных практик на бытовом уровне.

2. Религиозный консерватизм значительной доли американцев, в том числе в форме христианского фундаментализма, являющегося питательной почвой для конспирологии. Агрессивность американского феминизма, например, не в последнюю очередь является реакцией на навязчивость американской пуританской морали. Нигде феминизм не является таким радикальным, как в США.

3. Большие проблемы с доступностью качественного образования - что делает значительную часть американцев идеальным объектом для популистской пропаганды как справа, так и слева. В том числе с использованием теорий заговоров как инструмента экзальтации.

В итоге. И правый, и левый радикальный популизм становятся популярными, потому что падают на благодатную почву. А потом они начинают подпитывать друг друга. И если в Демократической партии эти проблемы еще не столь остры, то умеренные республиканцы свои позиции сдают. Да, трампизм-это одна из форм радикального популизма. А популизм он как Веном из комиксов о Человеке-пауке. Он не может существовать без носителя. Иногда этот носитель-социалист, иногда-либерал или либертарианец а иногда - фашист. В случае с Трампом и его сторонниками больше всего все похоже на последнее.

Как такового, идеологически устойчивого концепта за трампизмом не стоит. Но Трамп и его банда сочетаю очень разные формы ресентимента, параноидальных концепций и экстремизма.

Далее происходит фрагментация аудиторий, с которыми работает Трамп и его политическая команда. И уже им продается микс из очень разных концепций. Короткий список может выглядеть так:

1. Национализм и крайне правый популизм. Помимо враждебного отношения к иммиграции, Трамп и его сторонники считают концепцию социального равенства химерой. Правда, они считают и текущее распределение благ несправедливым.

2. Приверженность авторитаризму и отрицание ценности либеральной демократии. И сам Трамп, и его сторонники отрицают ценность системы "сдержек и противовесов", которая выстраивалась в федеральном правительстве по объявлению независимости и созданию которой в целом завершил Авраам Линкольн (республиканец, кстати).

3. Фундаментализм вместо консерватизма. Сам по себе программный лозунг - Make America Great Again (далее - MAGA) - использует главный идеологический стержень американской политики. Ностальгию. Но свою, особенно. Что такое ностальгия по Трампу? "Упадок Америки" по Трампу вызвал упадок "мужской идентичности", покорность" интересам" и женственность.

4. Отрицание объективной реальности. Это едва ли не главное, что есть в трампизме. Наиболее точно можно описать Трампа, трампистов и все движение МАГА относительно идеологии одной формой: "все о чем говорит Трамп является правдой и полезно для Америки, все о чем не говорит Трамп - не является полезным".

Когда у тебя такой базис, ты выбираешь свою аудиторию. Обиженных и злых. Кто голосует за Трампа?

1. Бедные белые мужчины без высшего образования. Это категории жертв глобализации и экономических диспропорций, поэтому их мы более подробно рассмотрим в следующем разделе.

2. Белые христианские националисты. В целом, белые евангельские христиане составляют около четверти всех американских избирателей. Из них ¾ поддержали Трампа и 2016, и 2020. При этом 90% протестантов-афроамериканцев поддерживали оппонентов Трампа, хотя теологически они очень похожи на евангелистов. Именно эта аудитория является ядром благосклонности МАГА и самой большой аудиторией сторонников борьбы с "новым мировым порядком" (заговором иллюминатов и мирового правительства, желающего положить конец господству США, всякой "ересью" вроде борьбы с изменениями климата, равенством и теорией эволюции). У этой аудитории уровень ксенофобии и зашоренности достаточен, чтобы пропаганда Трампа работала.

3. "Обиженные левым поворотом". Это категория считает, что феминизм, борьба за права расовых или сексуальных меньшинств, другие проявления левой или либеральной политики лишают их возможности реализовать себя в современных США.

4. "Ввозмущенные заговором элит" и сторонники теорий заговора. В целом этих людей объединяет то, что они считают причиной проблем (социальных, экономических, расовых и т.п.) "мировой заговор", "заговор элит" и тому подобное. О том, почему теории заговоров приобретают такую популярность, будет во второй части через пару дней, но в целом надо понимать, что речь идет о нескольких десятках (десятках) миллионов американцев.

Когда главным политическим мотивом твоего избирателя является ресентимент, методы агитации становятся очень простыми:

1. В центре - экзальтированный вождь, который знает как лучше. Паттерн поведения Трампа построен на социальном доминировании и "животности". Социальный психолог Дек Макадамс сравнил стиль поведения Трампа с поведением альфа-самцов шимпанзе, известных своей агрессией.

2. Ложь как технология. Например, Трамп более 300 раз заявлял что заставит Мексику заплатить за стену на границе с Мексикой. Которую хочет построить Трамп на американской территории.

3. Фрагментация недовольства - разжигание ненависти к мигрантам, афроамериканцам, женщинам или европейцам. Разницы нет.

4. Использование разнообразных теорий заговоров как средства объединить вокруг себя "отверженных".

В "церковь Трампа" приводят социально-экономические факторы, личные проблемы, на которые качественно ложится пропаганда. Трамисты эксплуатируют социальный пессимизм - ожидание, что все будет становиться хуже. А если ты ждешь, что все станет хуже - а сторонники Трампа ожидают худшего будущего - то у тебя начинается и поиск виноватых, и поиск простых решений. Круг замкнулся.

Что с этим делать? Преодолевать радикализацию и лечить социальные и экономические факторы возникновения и популярности трампизма. Снижать уровень социальной напряженности и расслоения. Снова повернуться лицом к среднему классу. Пересмотреть политику информационной безопасности. Мягко говоря, очень трудная задача. Но США и не такое вывозили. В наших общих интересах чтобы они это сделали.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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