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Почему Америка пугает Россию "адскими санкциями"

Андрей Головачев

политический эксперт

10 декабря 2021, 19:32

Если Запад не сможет запугать Путина и не сможет предотвратить войну, то реальные центры силы начнут стремительно смещаться в Китай и Индию.

Байден Путин
Байден пугает Путина адскими санкциями / Reuters

Америка не устает перечислять те санкции, которые она наложит на Россию в случае нападения на Украину, обещает, что в этот раз все будет не так, как в 2014 г. России пророчат немедленный экономический коллапс, армагеддон, развал финансовой системы, голод, бунты, распад как результат этих санкций. Путину намекают, что его пристрелят свои, как бешеную собаку.

Зададимся простым вопросом:

Ну, если США и ЕС могут так легко разрушить Россию с помощью санкций, то зачем они так пугают Россию? Ну, напала Россия на Украину, ну ввели против нее "адские санкции" и через год ... нет России, всю уничтожили, наложив запрет на весь импорт, экспорт и лишив российские банки доступа к твердым валютам. Разве это не цель Запада - уничтожить своего многовекового врага Россию? А вот, наконец, и повод нашелся! Казалось бы, Западу не стращать Россию нужно, а, наоборот, всячески подталкивать ее к агрессии против Украины.

Ан нет, Россию из последних сил стараются уговорить не нападать на Украину?

В чем тут дело? Почему Запад очень боится войны России с Украиной?

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Ответ простой: Запад не верит в эффективность своих санкций и вообще не верит, что у него будет воля решиться на озвученные санкции.

Читайте такжеКаковы итоги виртуальных переговоров Путина и БайденаНо что произойдет, если Россия оттяпала половину Украины, а Запад реально ничего предпринять не смог и в конце концов все с этим просто смирились. Заключат какое-то перемирие с Украиной, ну, не может же Европа позволить войне продолжаться?! Европа будет продолжать закупать российский газ, дипломатические отношения сохранились, кредиторы озаботились огромным госдолгом Украины, который она уже не сможет выплатить, а Путин пообещает взять эти долги на себя и т.д.

И что тогда?

А тогда произойдет стремительное падение остатков гегемонии США. Весь мир поймет, что "король голый". В США начнется жуткий политический кризис, импичмент или отстранение по состоянию здоровья страдающего деменцией Байдена, Китай спокойно заберёт Тайвань и, возможно, признает Крым, Россия спокойно консолидирует вокруг себя бывшие республики СССР, ЕС будет раскалываться, начнется бегство от доллара, распродажа американских трежерис и девальвация зелёного.

И все это реально может произойти, если Путин решится на вторжение в Украину.

Именно по этой причине, по причине своей слабости, неуверенности, по причине отсутствия воли и тотальной своей разложенности, коррумпированности Запад и боится вторжения Путина. Запад сейчас напоминает позднюю Римскую империю периода ее заката, когда она старалась запугать варваров не идти на Рим.

Читайте такжеГотов ли Путин пойти до концаЕсли Запад не сможет запугать Путина и не сможет предотвратить войну, Запад быстро закатится и реальные центры силы начнут стремительно смещаться в Китай и Индию. Россия возвратит себе доминирование на территории бывшего СССР.

Совершенно не имеет значения экономическая мощь США. Важно, на какой стадии жизненного цикла находится правящая элита. Политический класс Америки сейчас находится на заключительной склеротический стадии своего разложения и вырождения. В конце концов, Римская империя распалась, будучи на голову сильнее и богаче тех варваров, которые ее завоевали, потому что Римская знать вступила в стадию своего декадентства, а варвары, напротив, находились в пассионарной фазе. Про Афганистан повторять?

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война на Донбассе военная агрессия РФ Андрей Головачев Встреча Путина и Байдена
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