Победить Украину они уже не смогут никогда - Гела Васадзе

Победить Украину россияне уже не смогут никогда / Reuters

На каждый уничтоженный склад боеприпасов и скопление боевой техники русские отвечают уничтожением гражданских объектов и убийством мирного населения.

Причем, если раньше могли возникать споры о том, делается это сознательно, или там у них просто криворукие операторы и допотопная техника, то сейчас очевидно - да, делается сознательно.

Ритмы войны со стороны агрессора следующие - попытка серьезного наступления, провал, попытка деморализации украинцев, провал, потом опять попытка серьезного наступления и так по кругу.

Если кто-то мне возразит, что мол русское наступление на Донбассе трудно назвать провалом, ведь определенные успехи есть, рекомендую посмотреть на карту боевых действий в динамике.

Продвижение - отступление, Северодонецк, Лисичанск, Чернобаевка, Херсон, Змеиный и так далее. Это все важно и интересно с военной точки зрения.

Читайте такжеКремлевский маньяк беситсяПолитически для России это слово из пяти букв, означающее полное крушение надежд и планов. Ну вы уже догадались, что я имею ввиду фиаско.

Дальше они могут пыжиться и пытаться доказать всему миру, что они могут захватить Лисичанск. Ну, наверное, могут, ненадолго правда, но может быть могут. Но вот победить Украину они уже не смогут никогда, и выглядеть приличными людьми тоже не смогут.

Верим в ВСУ и слава Украине!