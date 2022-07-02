Победить Украину они уже не смогут никогда - Гела Васадзе

Россияне могут пыжиться и пытаться доказать всему миру, что они могут захватить Лисичанск. Ну, наверное, могут, ненадолго правда.
На каждый уничтоженный склад боеприпасов и скопление боевой техники русские отвечают уничтожением гражданских объектов и убийством мирного населения.
Причем, если раньше могли возникать споры о том, делается это сознательно, или там у них просто криворукие операторы и допотопная техника, то сейчас очевидно - да, делается сознательно.
Ритмы войны со стороны агрессора следующие - попытка серьезного наступления, провал, попытка деморализации украинцев, провал, потом опять попытка серьезного наступления и так по кругу.
Если кто-то мне возразит, что мол русское наступление на Донбассе трудно назвать провалом, ведь определенные успехи есть, рекомендую посмотреть на карту боевых действий в динамике.
Продвижение - отступление, Северодонецк, Лисичанск, Чернобаевка, Херсон, Змеиный и так далее. Это все важно и интересно с военной точки зрения.
Читайте такжеКремлевский маньяк беситсяПолитически для России это слово из пяти букв, означающее полное крушение надежд и планов. Ну вы уже догадались, что я имею ввиду фиаско.
Дальше они могут пыжиться и пытаться доказать всему миру, что они могут захватить Лисичанск. Ну, наверное, могут, ненадолго правда, но может быть могут. Но вот победить Украину они уже не смогут никогда, и выглядеть приличными людьми тоже не смогут.
Верим в ВСУ и слава Украине!