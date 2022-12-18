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Победить орду: как гражданские люди становятся военными

Роман Доник

волонтер

18 декабря 2022, 19:30
Когда мы учим младших пехотных командиров, то помимо индивидуальной подготовки и военных знаний мы учим гражданских людей думать немного по-военному.
Победить орду: как гражданские люди становятся военными
Украинские бойцы во время учений / фото: 128 бригада

Нравится нам или нет, но в своем большинстве сейчас, украинская армия - это гражданская армия. Даже те, кто имели опыт АТО/ООС очень часто по сути своей остаются гражданскими людьми с оружием в руках. Не говоря о тех, кто когда-то служил "срочку". Чисто математически.

Из-за увеличения армии сейчас воюет большинство гражданских людей под управлением военных. И профессиональные военные планируют операции и отдают приказы с учетом того, что все вовлеченные будут делать и думать как они, по-военному. Но гражданских таки больше. И они воспринимают все не с точки зрения академической военной науки. Не с точки зрения военного, который знает, как работает механизм войска сверху до низу. А с точки зрения своего жизненного опыта.

Они очень часто не знают, как надо по-военному. Они думают по-граждански. С одной стороны, тотальное гуляй поле иногда дает преимущество на тактическом уровне. Как это было, когда в феврале-марте русские войска, затянутые в уставы и циркуляры, воевали "как книжки пишут". Но это короткий эффект, который позволяет использовать эти преимущества очень локально и очень ограниченное время. Потому что война, на самом деле, - это довольно точная наука с достаточно жесткими правилами, которые писались очень дорогой ценой. А у нас уже достаточно большой багаж именно новейших знаний, которые мы получали с 14 года. Так, в этих рамках есть простор для творчества и креатива. Но это работает только тогда, когда есть базовые знания.

Ты должен знать все возможные варианты. В том числе и военные. Потому что иногда жизненный опыт - это немножко не о том. И чаще всего на войне успешная задача требует синхрона от многих. Например, когда командованием определенный точное время, нельзя, как подсказывает жизненный опыт и кино, обмануть врага и стартовать раньше на полчаса. Ибо твое отделение вылезает и получает от врага все, из всех средств поражения, что у врага есть в наличии. А вот когда по военному, то в определенное время, то сначала арта отработает по врагу, а потом вместе со смежниками справа и слева старт, то огонь уцелевшего врага распыляется по всей линии.

Но тоже, когда соседи справа-слева делают по-военному, а не по опыту. Так это работает на этой войне. И по-другому никак. А для этого надо все это понимать, знать и доверять соседу справа и слева. И надо понимать, что все работает только тогда, когда работает. Что когда планируются какие-то действия, то планируются так, что все будут делать как определено приказом. А не выглядывать и думать - сейчас подождем, посмотрим "что там смежники", а потом может и мы пойдем. Смежники поднялись сами, а больше никого нет. Понесли потери. Затем недоверие к командирам, к смежникам и тотальная неуверенность в себе, в своем подразделении, в командирах.

Когда мы учим младших пехотных командиров, то помимо индивидуальной подготовки и военных знаний мы учим гражданских людей думать немного по-военному. Понимать, как то все работает. Они учатся, они тренируются, они делают ошибки и в учебных боях они начинают понимать - почему на поле боя военная наука чаще побеждает жизненный опыт. Потому что военная наука-то о войне. Особенно когда это на военном опыте 8 лет.

Каждый выпуск - это люди, которые немного изменили свое мировоззрение и начали понимать, как работает весь военный механизм. И главное, что он именно работает.

Я не знаю, придется ли нашим выпускникам спешиваться со своими отделениями по броне. И будут ли они штурмовать врага в застройке. Но я знаю, что они будут знать, как это делается, и смогут это сделать. Они будут знать механику боя. Они смогут сделать это так, как будет от них ждать их командование. А еще они будут уверены в себе перед своими подчиненными.

А пока да, тренировочные бои в городе. Учатся планировать операцию на макете, учатся правильно доказывать боевой приказ. Но после всех тренировочных боев подразделения возвращаются два десятка командиров отделений, которые по сути прошли слаживание. Которые знают, чего ждать от собрата. Которые знают, как будет действовать их сосед справа и слева по фронту, потому что он вместе с ним учился.

Мы не сможем одержать победу количеством над одичалыми. Но мы одержим победу. В том числе и эффективностью пехоты.

Источник

война в Украине ВСУ
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