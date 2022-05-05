Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россия

ВСУ активно осваивают переданное Западом оружие, чем заставляют нервничать Россию / Фото Reuters

Именно поставки оружия Западом Украине были восприняты агрессором как самая большая угроза для него, а потому Россия бросает абсолютно все имеющиеся ресурсы, чтобы хоть как-то сдержать этот процесс, в конце которого – победа Украины в войне и поражение, а, следовательно, и разрушение путинского режима.

Направлений, как Россия будет пытаться сдержать неумолимый ход истории, пока несколько.

Сугубо военный – это постоянные нанесения ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Фактически оставив большинство других целей, агрессор лупит преимущественно по железной дороге.

Но, очевидно, сосредоточиться только на этом россияне не могут, поэтому бросают все информационные ресурсы на то, чтобы хоть как-то остановить процесс перевооружения Украины. В ход идут все ресурсы.

В Германии "пацифисты" собирают подписи против предоставления оружия Украине. Собрали 70 тысяч подписей таких же ограниченных леваков, как и они сами. Это, очевидно, продолжение темы с "письмом интеллектуалов", которые ранее призывали Украину к капитуляции.

Все эти пацифисты демонстрируют глубину падения некоторых "европейских интеллектуалов", для которых мир – это капитуляция перед вооруженным убийцей. Они паразитируют на логическом стремлении всех людей жить в мире. Но для мира нужно не капитулировать перед военными преступниками, потому что преступники будут нападать и нападать дальше, неся разрушения и смерти дальше и дальше.

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Надо, чтобы в мире было больше нормальных, цивилизованных, демократических государств, в которых бы граждане думали не о краже унитаза, а о саморазвитии и инвестициях в собственное будущее. Но это, очевидно, "выше" понимания некоторых "левых интеллектуалов", которых преступный режим Путина использует как "информационную пехоту".

Выпустили одиозных московитских "лидеров", которые начали нас пугать. Главный "думозвон" Володин (интересная фамилия, открывает много возможностей для каламбуров на тему "володин идиот") начал пугать украинцев "страшными долгами" от ленд-лиза. Хотя это не так, и поставки по такой схеме вообще не требуют от нас оплаты реальной стоимости вооружений, однако многочисленные боты разнесли этот бред и у нас по информационному пространству.

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Далее из своей пещеры вылез злобный гном-алкоголик Медведев, который тоже нас пугал страшными карами и последствиями, хотя запугивания Медведева выглядят... ну не очень убедительно. Но отработал он.

Наконец, начали отрабатывать тему "неэффективности использования западной военной помощи в Украине". Интересно, что этот тезис запустили почти одновременно в разных частях света разные люди, которых объединяет одно – выразительные "уши" Кремля.

Например, в США такой себе Такер Карлсон ("правый" комментатор с Fox News) начал где-то чуть больше недели назад кричать о том, что "США не могут отследить, куда идет оружие, которое направляется Киеву". Все, кто "в теме", знают, что Карлсон – один из главных в Штатах по кремлевским нарративам. Показательно, что почти каждый его спич немедленно переводится на русский язык и преподается для соответствующей аудитории как "голос Правды из США".

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Дальше эту же тему начали отрабатывать другие люди. В том числе и в Украине. Их цель очевидна – срыв поставок оружия от США и других стран Запада, которые согласовали совместные шаги на базе в Рамштайне.

Надо понимать, что в нашем Министерстве обороны создан механизм учета и распределения имущества, поступающего для нужд ВСУ из-за границы. И, очевидно, эта система удовлетворяет наших партнеров. Лучший индикатор этого – количество рейсов военно-транспортных самолетов США, которые ежедневно направляются только в польские города рядом с украинской границей.

Очевидно, что именно от эффективности использования западного оружия зависела скорость его поступления. ВСУ доказали, что они могут все это использовать должным образом, показали необходимые темпы освоения новых видов оружия. В итоге – имеем конференции доноров, закон о ленд-лизе, предложения президента Байдена относительно дополнительного финансирования на оборону Украины. Все это – безусловные, очевидные факты.

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Украина доказала, что она не только нуждается в помощи вооружением и техникой, но и умеет распоряжаться ею с максимальной эффективностью на всех стадиях – от поступления в страну и к районам боевых действий.

Наши партнеры и союзники хорошо осведомлены о том, как это оружие и техника используются. Они не могут этого не знать. Более того, для них эта информация – максимально интересная, и они ее собирают. И потом будут использовать.

В итоге – переход украинской армии от устаревшего советского вооружения на современные образцы продолжится ускоренными темпами и с максимальным результатом.

Джозеф Байден посетил завод Lockheed Martin в Алабаме и там, обращаясь к рабочим, довольно просто объяснил ситуацию. США "прикрывают спину" украинцам с помощью вооружений, а украинцы имеют шанс нанести стратегическое поражение России, которое станет победой для всего человечества.

Все очень серьезно. И мы сами должны относиться ко всему очень серьезно.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко