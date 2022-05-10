Победа Украины в войне с Россией предопределена: почему засуетилась и чего боится Германия

Руководство Германии рискует оказаться на одной скамье подсудимых в Гааге с Путиным / Reuters

На днях произошло очень интересное событие. Президент Германии Штайнмайер вдруг лично по своей инициативе позвонил в Киев. В результате этого разговора было определено начать отношения по-новому.

Напомню, Штайнмайеру отказали в визите в Киев сразу после визита Бориса Джонсона. По дипломатическим каналам ему дали понять, что его не ждут в украинской столице из-за его откровенно пророссийской позиции и откровенного лоббирования "Северного потока-2". Это вызвало бурю возмущения в Германии.

Канцлер Шольц на днях заявил, что не поедет в Киев, пока не приедет Штайнмайер. Логика немецкого политикума понятна, потому что, если приедет Шольц и не приедет Штайнмайер – это может привести к возникновению конфликта на пустом месте. Комментируя это, посол Украины в Германии Мельник назвал Шольца "обиженной колбасой" (такой оборот речи в немецком языке). Это также вызвало бурю возмущения в германском политикуме.

Но, несмотря на такое достаточно наглое поведение нашей дипломатии, Штайнмайер все-таки вынужден был позвонить, сделать первый шаг.

Я считаю, что Германия вынуждена была пойти на такой шаг по многим причинам. Германия уже четко понимает, что оказывается в дипломатической изоляции. Немцы затягивают с помощью Украине, которая несоизмерима с ее ВВП. Для сравнения – маленькая Эстония является лидером по помощи Украине по соотношению к ВВП этой страны (там населения 1,5 млн). А Германия с ее большой экономикой занимает последние строчки в выделении помощи.

Чем дальше, тем больше идет давление на Германию, и она оказывается в изоляции не только в Европе, но и в мире. После истории с Бучей и зверств российских оккупантов Германия все больше и больше тонет вместе со своим бывшим союзником, как и ее элита.

И сейчас немцы сделали этот шаг, потому что понимают – стратегический перелом уже наступил.

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Самые развитые страны мира выступили в поддержку Украины. Современное оружие идет. Германия четко осознала, что победа Украины предопределена, и начинает сильно суетиться по этому поводу. Пытается себя реабилитировать, но опять-таки не от доброго сердца, а из прагматичных соображений. Сейчас немцам проще войти с системной помощью, прежде всего, с оружием, чтобы сказать "пахали, я и трактор".

Первое: для руководства Германии (Штайнмайера, Меркель, Шольца, Шредера) маячит серьезная перспектива оказаться на одной скамье подсудимых вместе с руководством России в Гааге за выращивание нового фашистского режима. Политическая элита Германии пытается избежать такой участи. Никому не хочется быть на пенсии и сидеть на скамье подсудимых. Даже если тебя не посадят, история все равно малоприятная.

Второе: Германия понимает, что, если к ней будут предъявлять претензии, а Украина, скорее всего, будет это делать, и никто ничего ей не скажет в этом отношении, то грядут возможные иски против Германии – немцев будут обвинять во взращивании очередного режима. А они только в 2010 году за Первую мировую войну расплатились, за Вторую мировую еще платят репарации. Такие перспективы становятся более осязаемы.

Третье: Германия с очень большим беспокойством осознает простой факт, что ее доминирование в Европе подходит к концу. В Восточной Европе рождается блок стран, в первую очередь, славянских, которые фрагментируют ЕС. Это – Польша, Украина, Чехия, Словакия плюс страны Балтии. Причем у Украины и Польши уже есть очень сильная военная компонента. Они не видят за Германией того лидерства, которое должно быть предопределено. Они понимают, что откровенное сотрудничество Германии с авторитарными режимами России и Китая угрожает их безопасности. Поэтому они начинают выстраивать отношения внутри этого блока.

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Теперь Германия понимает, что чем дольше она не будет поддерживать Украину, тем большей будет фрагментация Европейского союза. До распада, конечно же, не дойдет, но то, что эти страны будут заявлять свои претензии на управление, в том числе и Европейским союзом, заявлять о своих интересах, это уже очевидно.

Неслучайно на днях было заявление президента Польши Дуды о том, что границ между Польшей и Украиной больше не будет существовать. Это, конечно, метафора на данный момент, но в каждой метафоре есть доля метафоры. Тем более, что определять границу должен только Европейский союз вместе. Скорее всего, это серьезная заявка на очень мощный союз, в первую очередь, Украины и Польши.

Не исключено, что в этот союз вступит и Беларусь (рано или поздно Лукашенко уйдет от власти). Большая вероятность, что Украина будет доминировать, тем более, что Беларуси придется отвечать за те убытки, которые она принесла Украине из-за прямого участия в войне.

Это создает для Германии неприятную ситуацию, которая заключается еще и в том, что за этим блоком уже стоит Британия, которая получает фактически карт-бланш на контроль за сдерживанием Германии, причем в удвоенном количестве.

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Напомню, что Польшу, которую разделили в конце XVIII века тогдашние Австро-Венгерская империя, Пруссия и Россия (можно сказать немцы и русские), восстановили фактически по результатам Первой мировой войны как буферное государство для сдерживания России. Франция тоже была в этом заинтересована.

Теперь у Британии расширяется пространство возможностей фактически в два раза, потому что к этому блоку присоединяется Украина и потенциально Беларусь.

Плюс – Британия, в отличие от Германии, является ядерным государством. И это англосаксонский блок. Соответственно, Германия теряет лидерство и теперь будет вынуждена согласовывать все свои шаги с этим мощным блоком, который точно будет координировать все свои действия во внутренней и внешней политике уже в Европе.

Будет активная борьба за ресурсы в том числе. Не исключено, что будет борьба за ресурсы России либо того, что останется на ее месте. Германии придется конкурировать с этими странами (в первую очередь, с Украиной и Польшей). Немцы понимают, что лучше это сделать сейчас, чем потом с более слабых позиций разговаривать с очень мощным блоком стран, где будет уже и силовая компонента, за которую будет отвечать Украина, и мощная экономическая компонента. А Польша за последнее 20 лет в экономике сильно выросла и уже сопоставима по многим параметрам с той же Германией. Конечно, пока не совсем дотягивает, но объединенные ресурсы экономик этих стран – очень громкий голос в Европейском союзе.

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Этой слабостью Германии, конечно же, нужно пользоваться. Во-первых, это поставки дальнобойной артиллерии и танков в Украину. То есть, нужно выжимать из них все. Во-вторых, требование открыть рынок Европейского союза, в том числе Германии, для украинской промышленной продукции в первую очередь. В-третьих, требовать деньги на восстановление. Немцы понимают, что, чем дольше они будут игнорировать то, что происходит в Восточной Европе, тем будет хуже для них.

В Берлине забегали по достаточно объективным причинам. И это радует. Главное – Украине не забывать постоянно держать руку на пульсе и следить за происходящим в Германии, не бояться заявлять о том, как все происходит на самом деле, и оказывать прессинг на политическую элиту. Тут следует согласиться с бывшим президентом России Медведевым, который сказал: "Украина все более "бесцеремонно садится на шею" своим "европейским спонсорам". Видимо, он имел в виду, что де-факто Украина уже "крутит" Европой.

Мы диктуем свою волю, и это большой плюс. Пора вырастать из штанишек бегания и заглядывания в рот каждому послу, который нам рассказывает, как нужно жить, хотя многие из них откровенно работают на Россию.

Конечно, есть у нас недостатки: нужно реформировать экономику, бороться с коррупцией. Но главное, что мы должны понять: без ресурса, который сейчас можно выжать из Европейского союза и Германии, никакие реформы никуда двигаться не будут.

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Напомню, как из Польши делали витрину в конце 80-х годов. Ей списали долг в 30 млрд долларов (60 млрд в нынешних деньгах), дали огромный ресурс. Потому что Британия и англосаксы вообще были заинтересованы сделать из Польши витрину, буферное государство для сдерживания Германии.

Мы должны использовать эту историческую возможность для того, чтобы тоже получить необходимый ресурс. Потому что без ресурса, без денег, без рынков сбыта все реформы не будут работать так, как нужно. Мы должны сейчас это понимать и четко отстаивать свою позицию.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт