Победа Пашиняна: внешние силы должны быть довольны

Никол Пашинян / Reuters

Ну что ж, какая неожиданность! Никол Пашинян снова победил на парламентских выборах в Армении.

Его блок "Гражданский договор" взял 53,9% голосов.

На втором месте с 21% его главные оппоненты - блок "Армения", объединение "бывших", собранных под знаменами второго президента Роберта Кочаряна.

Оппозиция не смогла мобилизовать достаточно людей, чтобы создать хоть сколько-нибудь внятную альтернативу правящей партии и уже не столь популярному, но безальтернативному премьер-министру.

Вот и пролетели.

Однако 21%, надо сказать, неплохой результат, учитывая огромный антирейтинг Кочаряна и токсичность политического имиджа "бывших".

Хотя это их предел, потолок. Мобилизовали электорат из последних сил, бросая в ход всевозможные способы воздействия на людей, даже с привлечением криминала.

Это показывает их слабость и отчаяние. При Пашиняне их, скорее всего, будут добивать окончательно, вытесняя на обочину внутренней политики.

Читайте такжеПашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в АрмениюКроме того, явка на выборах была 49%. То есть, половина армян не голосовали. Как бы сказал товарищ Дятлов из сериала "Чернобыль" своей бессмертной фразой: "Not great, not terrible".

Но усталость от политики и новый этап анти-элитарного брожения заметен в армянском общественном пространстве. Оседлать их никто не смог к выборам. "Бывшим" не поверили, а Пашиняна многие просто проигнорировали, пока что.

Не исключено, что эти 50% не голосовавших подберут в будущем "новые оппозиционеры", которые вероятно сформируются уже в среде правящей партии самого Пашиняна.

Читайте такжеПочему РФ не рискнет "вписаться" за Армению, даже если Пашинян уйдетДальше будет формирование правительства, дальнейшее закручивание гаек и давление на оппозицию для перестраховки в будущем. Пашинян обновил свой мандат, а значит за ближайший год будет иметь карт-бланш почти на всё.

Надо сказать, что внешние силы должны быть довольны. Конечно, России, например, было бы легче, если бы победил "понятный" им Роберт Кочарян. Но и с Пашиняном трагедии не произошло. Он их устраивает. Как и турков, и даже азербайджанцев, с которыми подписаны послевоенные соглашения в прошлом году.

Турцию больше всего интересует не личность премьер-министра, а его готовность открыть наконец Зангезурский транспортный коридор, который позволит Азербайджану соединить Нахичевань с пограничными территориями вокруг Нагорного Карабаха. Пашинян может это сделать, и даже намекал, что готов это обсуждать.

Да и для западных стран, которые пытаются сейчас активизироваться на армянском направлении, Пашинян тоже привлекателен, в особенности для Франции, которая метит на статус "главной силы добра" в этих региональных играх.

Да, Никол Пашинян, конечно, не преуспел в налаживании отношений с Европой и США, мог бы и лучше. Но зато у него нет токсичного шлейфа за спиной, какой есть у того же Кочаряна после истории с разгоном демонстраций 1 марта 2008 года.

Ну и Пашиняна РФ вроде как поддерживает, но не так, чтобы искренне, скорее из необходимости, отношения между ним и Москвой натянутые, а это на руку Парижу, Вашингтону и Лондону. В общем, новый-старый премьер и его политическая конфигурация в Ереване - удобная игровая площадка для всех.