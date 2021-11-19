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Кто стоит за массовой блокировкой украинских YouTube-каналов

Александр Глущенко

Медиаэксперт

19 ноября 2021, 06:19

Поскольку Google мыслит глобальными категориями, то и глобус у них поделен по регионам, где Украина относится к России и ее сателлитам.

YouTube
Ряд украинских YouTube-каналов были заблокированы из-за жалоб за "язык вражды" / Reuters

На днях сразу несколько украинских YouTube-блогеров, которые занимаются развенчиванием кремлевских фейков, стали жертвами атаки российских ботов. В результате аккаунты были заблокированы за якобы "язык вражды".

На деле все очень просто - против Украины Россия ведет гибридную войну, на которой, похоже, все средства хороши. Вероятно, на каком-то этапе у Кремля дошли руки до диджитал-индустрии. Потому что там стали понимать, что помимо телевизора, есть еще и YouTube, который влияет на более молодых и активных граждан, потому что это та платформа, на которой нет особого регулирования. То есть там возможно все, что не нарушает правила самого YouTube.

Поэтому для российских ботоферм и информационных войск борьба с украинскими YouTube-каналами (особенно - политическими) - это тоже часть стратегии и в это вкладываются немалые деньги.

Ранее та же участь постигла активных пользователей в Facebook за определенные фразы. Несложно догадаться, что это произошло после того, как на те или иные посты стали жаловаться ботофермы. Ведь если у самого Facebook не возникло претензий, то все остальное - это вмешательство третьих лиц.

Для того, чтобы управлять Facebook или YouTube, не обязательно быть его собственником - достаточно знать его алгоритмы. В РФ это понимают и поэтому они могут "выбить" любой канал жалобами и кляузами.

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В России понимают, что до определенного этапа срабатывает машинный алгоритм, который не читает контекст. Он срабатывает уже после жалоб и пока дойдет дело до живого человека, может пройти очень много времени. А если он еще и оказывается, например, из Санкт-Петербурга (откуда сейчас и модерируется контент украинского сегмента) и подписал некий документ на Лубянке (главный офис ФСБ РФ, - ред.), то он вроде бы как ничего и не нарушил, так как работал по алгоритму, но украинский канал отправлен в бан.

Читайте такжеУкраинцы бьют рекорды на YouTube – отчет украинского офиса GoogleСейчас, с учетом того, как развивается YouTube и контент в нем, вопрос к государству Украина, чтобы оно наконец приложило усилия и создало у нас официальное представительство Google, но не только ради того, чтобы собирать деньги с рекламодателей, но с целью появления собственных модераторов.

Так как у Украины и России есть конфликт сторон, это, мягко говоря, неправильно. Собственно, отсутствие такого представительства в Украине связано с тем, что нас не считают рынком как таковым. Ведь рынок в понимании таких компаний - это когда есть деньги и аудитория. Поскольку Google мыслит глобальными категориями, то и глобус у них поделен по регионам, где Украина в их понимании относится к России и ее сателлитам.

Соответственно, для появления в Украине полноценного представительства нужен многоуровневый подход, как с участием государства, так и обывателей. Во-первых, украинцам самим не мешало бы подписываться именно на украинские YouTube-каналы, а не на российские, как они любят. Причем независимо от того, на каком они языке - украинском, русском, крымско-татарском. Это нужно как раз для того, чтобы прокачивать тот самый украиноязычный рынок. Ведь чем больше аудитория украинских YouTube-каналов, тем более ощутимый урон и потерю получает YouTube, когда такие каналы блокирует.

Кроме того, Google, как и любая глобальная корпорация, любит деньги и заинтересована в прибыли, и чем больше у нас будет потребителей платных услуг (подписок и заказчиков рекламы), тем скорее мы для них станем "рынком".

Просто так, только из-за конфликта с Россией, к нам никто со своим представительством не придет. А политика YouTube такова, что в случае, если у канала менее 100 тысяч подписчиков, его автор при блокировке даже не может обратиться в техподдержку, чтобы канал восстановить, так как в иерархии этого сервиса его просто не существует. Лишь после этой отметки канал начинают ценить - больше показывать, продвигать контент и, в том числе, позволять зарабатывать его авторам.

Александр Глущенко, медиаэксперт, специально для Главреда

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YouTube гибридная агрессия блокирование сайтов новости Украины Александр Глущенко
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