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По Рыживке и Сумской области: что нужно знать

Александр Коваленко
11 июня 2024, 19:10
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Наступление в районе Великой Писаревки для россиян вылилось бы в большие потери.
По Рыживке и Сумской области: что нужно знать
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: иіноборони РФ, скриншот: google.maps

Некий российский дон опубликовал видео на котором, как он заявил, запечатлены бои в селе, которое по итогу бравые каДыровцы "асвабадили"…

Что тут скажешь. Видимо этому дону давно не было чем поделиться в своих соцсетях, а потому он отдал приказ героических борцунов со светофорами, заборами и бордюрами захватить абсолютно пустое село на границе с россией. Причём не просто в 500 метрах или даже 100 метрах от границы, а по сути, являющееся агломерацией с российским Тёткино.

По факту, село с 2022 года в серой зоне и там нет украинских военных и местных жителей практически нет. В свою очередь, это село входные ворота в Тёткино, а российское Тёткино, входные ворота в Рыживку.

видео дня

В целом, не произошло ничего феноменального, поскольку российские ДРГ заходили в Рыживку не единожды, после чего получали там от наших контр-диверсантов… в общем, получали и село вновь оказывалось в серой зоне. Но тогда это всё проходило без пафоса и пиара уровня дона.

Что же по самой ситуации в Сумской области – российское командование не отказалось от планов открытия ещё одного фронта, но пока не определилось где именно и нужно ли, с учётом острой нехватки сил и средств на двух харьковских площадках по утилизации РОВ, которые уже усилили не только подразделениями 6 ОВА и 1 ТА из состава группы войск "Запад", но подразделениями 83-й ОДШБр, с Краматорского направления и 155-й ОБр МП с Кураховского, а воз и ныне там же… Причем этот воз СОУ продавливают севернее.

И если РОВ будут открывать новый фронт в Сумской области, то это уж никак не будет Рыживка, зажатая руслами реки Сейм и её притоком - Вир. Вот прямо идеальная позиция для "великого" наступления в Сумской области... Или?

Ради пиара меньшими средствами, они и вправду могут попытаться развить этот перформенс в направлении Ахтинского и Голышевского, то есть, не выходя за пределы серой зоны и не сближаясь с нашими оборонными рубежами, но придавая этим действиям, гипертрофировано повышенное внимание.

То есть, наступление в районе Великой Писаревки для россиян вылилось бы в большие потери, и по направлению от Суджи на Юнаковку они попали бы в мясорубку, а тут, захватывай сёла в серой зоне и рассказывай об эпических победах. Пока не подъедут контр-диверсионные подразделения и не выпхнут героических донов в их аулы… Если только сумрачные гении с Фрунзенской набережной не решили использовать Рыживку как отвлекающий манёвр. Ну да, ну да…

В общем, не теряем бдительности.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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