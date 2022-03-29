По примеру Сирии: почему Россия решила бомбить всю Украину

Путин будет продолжать обстрелы, пока Украина не согласится на условия РФ / Фото Reuters

На центральные части Украины, юг и Восток наступление провалилось - ни один из городов не захвачен, а по некоторым направлениям уже происходят контратаки и даже возможно освобождение территорий, которые ранее были захваченными.

Именно поэтому Россия сейчас меняет стратегическое направление наступления. Первая причина того, почему это происходит, заключается в провале захвата Киева, Харькова, Мариуполя и юга Украины. Лобовая атака, которую традиционно применяет Россия, не сработала-предполагалось, что войска РФ зайдут и их встретят граждане, которые будут приветствовать и россиян, и Путина. Но получилось наоборот, даже при том, что были задействованы спецвойска.

Вторая причина-огромные потери. До 40 процентов тех воинских частей, которые были задействованы в этой наступательной операции, потеряли боеспособность. То есть целые бригады, полки разбиты вдребезги. И теперь Россия, по аналогии боевых действий в Сирии, перешла к тактике сплошных ударов с нанесением массированных и точечных ударов по объектам инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность городов (поставка газа, воды, электроэнергии, нефтебазы), не рискуя при этом непосредственно живой силой. А особенно-техникой, потому что мы говорим о тысячах танков, бронетранспортеров, сотнях самолетов и вертолетов.

Продолжение предыдущей тактики означало бы фактическое уничтожение потенциала российских войск, а применение новой рассчитано на нехватку у украинской стороны защиты с воздуха - ПВО и самолетов, а также на подрыв духа народа Украины. Потому что Россия не ожидала объединения украинцев и теперь пытается деморализовать новейшими средствами - ракетами типа "Искандер", "Калибр" и т. п. для того, чтобы посеять панику и заставить Украину таким образом принять переговорные условия РФ - согласиться не только на нейтральный статус в НАТО, но и на признание Крыма и образований "ЛДНР".

Но Украина имеет преимущество практически по всем направлениям и проводит не только оборонительные мероприятия, но и активные наступательные. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что уничтожение оккупантов ведется по всем секторам. Как следствие-это ведет к деморализации российской армии, а в перспективе и всего русского населения.

Россия думает, что пока будут продолжаться точечные обстрелы, условия на переговорах будут диктовать они. Поэтому от выносливости ВСУ будет зависеть, насколько Украина сможет противодействовать России. Несмотря на то, что Украина продолжает получать от западных партнеров новейшее вооружение, Украина имеет более выигрышные позиции и может это использовать.

Читайте такжеТрудности через 7-10 дней: Почему Россия меняет тактику атакиТе переговоры, которые начнутся в Турции, могут дать определенную почву для дальнейших договоренностей, через которые уже в течение нескольких следующих недель станет ясно, готовы ли оккупанты прекратить обстрелы и выйти на мирный процесс.

Путину нужно выиграть в этой войне, чтобы иметь возможность диктовать свои условия. Он уже понял, что его стратегическая цель - контролировать всю Украину - недостижима и задача минимум путем усиления обстрелов сформировать свою переговорную позицию, которая бы выглядела победой. Это нужно ему для того, чтобы показать это российскому обществу. Поэтому обстрелы Украины, вероятно, продолжатся до тех пор, пока не появится договор, который бы удовлетворил Путина.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда