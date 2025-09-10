По налёту Shahed-136 на Польшу: что вытворила РФ?

Все дроны, которые зашли в воздушное пространство Польши постоянно осуществляли маневры и не стремились вернуться в Украину.

Сейчас крайне активно форсится тема о том, что Shahed-136 залетевшие в Польшу были под воздействием украинских РЭБ и в этом инциденте виновна именно Украина. Что самое интересное, эту тему весьма активно форсят российские площадки, активно интегрируя эту тему в информационную среду Польши в том числе используя польский язык и польские аккаунты в социальных сетях.

Но есть нюанс.

Да, Украина применяет РЭБ для подавления Shahed-136, но в таком случае дрон теряет управление и летит по прямой, не меняя траекторию полёта, не маневрируя, не меняя высоту, пока у него не закончится топливо и он упадёт, или пока его не собьют, либо, пока он не выйдет из зоны подавления, "словит" спутник и вернётся на цель.

Все дроны, которые зашли в воздушное пространство Польши постоянно осуществляли маневры и не стремились вернуться в Украину. То есть, изначально их цели были заданы на территории Польши. Кроме того, РЭБ давящая Shahed-136 на дальности в 50 км? Вы серьёзно?

И немного инсайда. По траектории заданой этим Shahed-136 шло куда больше дронов (предварительно, суммарная группа была более 20), но часть из них были уничтожены украинской ПВО, часть прорвалась в Польшу. Поэтому, сегодня ВС ВСУ берегли не только украинцев, но и поляков, в прямом, а не переносном смысле.

Очевидно, что россия этой провокацией пытается решить несколько задач одновременно. Первая - испытать НАТО на прочность. Вторая - впервые за более чем полвека поразить цели на территории одной из стран альянса, ключевого логистического узла для Украины. Третья задача - поссорить Украину с Польшей.

Из всего вышеизложенного не трудно сделать не двусмысленные выводы.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

