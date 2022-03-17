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По методичкам Китая: почему даже Иран хочет поскорее закончить войну в Украине

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

17 марта 2022, 06:27

Как и в случае с КНР, ситуативное партнерство Ирана с РФ строится на общем восприятии Штатов как врага.

Иран, флаг, война
Иран выступает за скорейшее завершение активной фазы войны в Украине через компромисс / Reuters

Позиция Ирана по Украине в чем-то похожа на позицию Китая.

Во-первых, затянувшаяся тотальная война с потенциалом вывести Россию из строя Ирану не выгодна. Потому что это приведёт к усилению США и их союзников, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке. Как и в случае с КНР, ситуативное партнерство Ирана с РФ строится на общем восприятии Штатов как врага. В остальном, иранско-российские отношения сложные.

Во-вторых, незначительное ослабление России в результате вторжения в Украину Ирану выгодно для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке и особенно в Сирии, где Тегеран конкурирует с Москвой в борьбе за Дамаск. В зависимости от исхода, Иран может получить незначительный "буст" к своим позициям в регионе.

В-третьих, вторжение РФ в Украину ускорило переговоры между США и Ираном о "ядерной сделке", так как США взяли курс на передел нефтегазового рынка и постепенное уменьшение в нем доли России. Здесь интересы США и Ирана ситуативно совпадают: Штаты хотят найти способ заменить часть российской нефти, а Иран хочет возобновить экспорт своей нефти и снять санкции.

Таким образом Иран выступает за скорейшее завершение активной фазы войны через некий компромисс. Какой именно - им не важно. Главное, чтобы успеть побыстрее перезаключить "ядерную сделку" с США и начать торговать.

Россия попыталась нанести превентивный удар, выставив на переговорах с Ираном новые требования, чтобы США предоставили им письменные гарантии исключения из-под западных санкций для сотрудничества с Ираном после заключения "ядерной сделки".

Читайте также5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради ПутинаЭти требования чуть не сорвали переговоры, и вызвали явное раздражение в Иране. Однако вчера Сергей Лавров сообщил, что США всё таки предоставили им гарантии, а значит на российско-иранское сотрудничество санкции Запада распространяться не будут. Ждем ещё реакции США и европейцев, чтобы понять, как это будет вписано в ядерное соглашение с Ираном, и будет ли.

В случае, если да, для Тегерана это было бы хорошее разрешение спора, ибо они возобновляют переговоры, и при этом будут иметь возможность свободно сотрудничать с той же Россией, которую они видят как ещё один центр влияния в противовес США и Китаю. При определённых обстоятельствах иранцы усиливают свою балансирующую роль, повышая свое значение как для подсанкционной РФ, так и для Китая с США. Это может в среднесрочной перспективе дать им возможность застолбить за собой важное место в новой пост-американской региональной архитектуре безопасности.

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война в Украине новости Ирана
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